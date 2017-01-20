Матч всех звезд НБА — ежегодное шоу, на которое собираются лучшие баскетболисты самой сильной лиги мира. Такого рода мероприятия есть и в других командных видах спорта, популярных в США, и везде попадание на Матч всех звезд — признание заслуг того или иного спортсмена. С наступлением эры интернета администрации лиг одна за другой решили доверить выбор тех, кто поедет на Матч всех звезд зрителям. Это действительно подняло интерес к голосованию, но привело к неожиданным следствиям: оказалось, что не всегда зрители хотят видеть на шоу самых звездных спортсменов. Последний пример — баскетболист Заза Пачулия, за которого, кажется, проголосовала вся Грузия, но который так и не попадет на Матч всех звезд.

Заза Пачулия — один из заслуженных, но незвездных баскетболистов. Он играет в НБА уже 13 лет, умеет побороться за подбор (особенно на чужом щите) и отдать классную передачу, но нельзя сказать, что таких как он в НБА — единицы. Перед сезоном 2016/2017 он перешел в «Голден Стейт Уорриорз», который сейчас идет на первом месте в Западной конференции и считается одним из основных претендентов на победу в сезоне.

Если среди всех баскетболистов в НБА Пачулия действительно не самый сильный игрок, то для Грузии он — легенда. Сейчас Пачулия — единственный грузин в сильнейшей лиге мира (но не единственный в истории), а его имя знает буквально каждый пользователь интернета в Грузии.

Еще в прошлом году вся страна активно голосовала за Пачулию, причем тогда во флешмобе в поддержку баскетболиста участвовал даже президент страны.

Тогда Пачулии немного не хватило голосов, и в сезоне 2016/2017 грузины (и фанаты «Голден Стейт Уорриорз») взялись за дело с еще большей основательностью.

По условиям зрители могли голосовать в интернете за кого угодно из действующих игроков НБА. Из победителей голосования должны сложиться стартовые пятерки Матча всех звезд. С одним «но»: на результат болельщики влияют только на 50%, остальные 50% складываются из голосования игроков и журналистов. Это правило ввели в 2017 году — некоторые даже называют его «правилом Пачулии»: считается, что оно нужно, чтобы такие игроки, как грузинский центровой, не попали на Матч всех звезд.

В Грузии это никого не смутило. Уже с самого начала голосования Пачулия оказался одним из лидеров, и находился в стартовой пятерке вплоть до развязки. Всего Пачулия получил около полутора миллионов голосов (точное число людей, выбравших грузинского баскетболиста, неизвестно: каждый болельщик мог голосовать несколько раз).

«Это потрясающе. Мы ведь говорим не о паре тысяч голосов, там сотни тысяч. И это в такой маленькой стране как Грузия, где живет всего 3,5 миллиона человек. Вся страна в этом участвует», — сказал сам Пачулия.

И все же именно «правило Пачулии» не позволило грузину попасть в стартовую пятерку. Если бы ее выбирали только болельщики в интернете, он бы гарантировал себе место в составе, но игроки НБА и журналисты проголосовали против грузина.

Случай Пачулии не уникален. В прошлом сезоне точно такую же акцию устроили и в НХЛ — болельщики захотели, чтобы в стартовом составе Матча всех звезд выступил абсолютно непримечательный нападающий Джон Скотт из четвертого звена «Аризоны». Руководство Лиги тогда растерялось и даже намекало Скотту на то, что надо отказаться от приглашения, но тот поблагодарил болельщиков и сказал, что обязательно приедет на Матч.

В итоге у НХЛ хватило такта не устраивать большого скандала: Скотт выступил на Матче всех звезд, и его даже выбрали капитаном своей команды! Более того, он забросил две шайбы, а после победы команда носила его на руках.

Team Pacific lifts captain John Scott after victory NHL

Вероятно, фанаты грузинского баскетболиста вдохновлялись примером Скотта, но НБА пошла по-другому пути: Зазы Пачулия на Матче всех звезд не будет.