«Подходит для марки биде» «Ювентус» представил новый логотип. И он очень не понравился болельщикам

Туринский «Ювентус», один из самых популярных футбольных клубов в мире, представил новый логотип — вместо традиционного герба с короной и быком, отсылающего к гербу Турина, на майках футболистов теперь будет современная графика. Руководство «Ювентуса» связывает с логотипом большие надежды, но старые фанаты приняли нововведение в штыки: им не нравится, что логотип больше не связан с историей города и что он явным образом ориентирован на азиатский рынок.

О новом логотипе «Ювентуса» с позиции руководства клуба лучше всего говорит снятый к презентации промо-ролик. Туринский клуб оставляет свои традиционные черно-белые цвета, но меняет их наполнение: новый логотип стал сверхсовременным, легкозапоминаемым и столь же легко репродуцируемым; чем-то он напоминает эмодзи.

Black and White and More: The future, now! Juventus

«Ювентус» видит в новом логотипе «ДНК клуба»: полосы на футболке, отсылку к скудетто (главному трофею в итальянском футболе) и букву J (от Juventus). На презентации также много внимания было уделено тому, что язык футбола универсален — и должен быть понятен во всем мире. Для тех же, кто горюет по отсутствию герба, был оставлен намек на щит — в правой части логотипа.

Фанатам «Ювентуса» новый логотип не понравился. Начать хотя бы с того, что его презентация прошла не в Турине, а в Милане, где базируется сразу несколько исторических соперников «Ювентуса» — «Милан» и «Интер» (а сам логотип разрабатывал INTERbrand). Кроме того, в логотипе нашли массу поводов для шуток.

«Логотип, который нравится только хейтерам», — с таким заголовком вышла одна из статей на Corriere della sera. В ней автор прямо говорит: «У них самая сильная команда и самое крупное сообщество [фанатов] в Италии. А еще — самый ужасный логотип в мире. Для нас, антиювентийцев, это отличное зрелище».

«12 вещей, которым логотип Ювентуса подойдет больше», — издевается над туринским клубом итальянская версия издания Vice. Среди прочих, там названы марка биде и суши-бар, заполненный студентами юридических факультетов.

Не остался в стороне и интернет. У него для «Ювентуса» есть несколько свежих идей, вот лишь несколько из них:

Presentato il nuovo logo della Juve pic.twitter.com/KmztgqPTg3 — pep (@pepromano) January 16, 2017

Ну и, конечно, не обошлось без намеков о заимствовании (слева — логотип, изображенный на теннисных мячах RS Tennis).

Уже 22 января «Ювентусу» играть в Турине с «Лацио». Не исключено, что болельщики расскажут о новом логотипе прямо с трибун.