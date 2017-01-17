Житель тверского подъезда против агрессивных соседей И за ними можно следить на ютьюбе

В середине января на ютьюбе выложили несколько роликов, красочно описывающих жизнь одного из подъездов многоэтажного дома в Твери. На видео запечатлен дебошир (предположительно, нетрезвый), который ломится в дверь к соседу, а также две женщины, пытающиеся уничтожить камеру наблюдения. «Медуза» рассказывает историю подъезда, в котором жильцы одной квартиры держат в страхе всех своих соседей.

Андрей Горев переехал в дом на Молодежном бульваре в Твери шесть лет назад. Сначала отношения с соседями складывались нормально, но в итоге Горев поругался с молодым мужчиной, живущим выше; «Лайф» утверждает, что его зовут Евгением.

Горев говорит, что причиной конфликта стало поведение соседа: «[Он] водил в дом шумные компании. Они шумели в подъезде, курили, разбрасывали бычки». Несколько раз услышав замечания от Горева и его жены, Евгений обозлился и начал мстить им.

Месть в основном заключалась в том, что мужчина громко стучал в двери и угрожал семье Горева расправой. На видео, которое называется «Беспредел в Твери. Начало» можно увидеть, что от стука внутри квартиры подпрыгивала крышечка, прикрывающая дверной глазок. Когда Горев открывает дверь, слышно, как сосед издалека оскорбляет его и грозится застрелить.

Осторожно! На этом и других видео в материале есть нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на квадратную сову.

Беспредел в Твери. Начало Старый

Основания воспринимать угрозы всерьез у Горева, по-видимому, были. Он утверждает, что однажды ночью сосед слушал громкую музыку. Когда Горев поднялся и попросил ее выключить, Евгений якобы достал пистолет и выстрелил ему в плечо. Правда, в полиции Горев ничего не добился — «ему ответили, что пистолет был пластмассовый, и он с перепуга все перепутал».

В декабре 2016 года Горев установил камеру на лестничной клетке. Он объяснил, что камера нужна для безопасности: в глазок видно только часть площадки: дверь его квартиры смотрит на противоположную дверь, а камеру он установил так, чтобы было видно лестничные пролеты.

13 декабря камера запечатлела все того же соседа, который курил на ступеньках, уронил сигарету, попытался подобрать ее, не вставая с места — и в итоге скатился вниз.

Беспредел в Твери. Сальто по ступеням. Старый

В последующие недели камера зафиксировала, как этот же сосед, громко ругаясь, предлагает какой-то женщине покалечить Горева. Как другая женщина проверяет прочность камеры клюкой, а затем дважды закрашивает ее краской.

Беспредел в Твери. Бабка 2 Старый

Как еще одна женщина спускается с молотком и разбивает камеру (несмотря на это, Горев продолжает снимать жизнь подъезда).

Беспредел в Твери. Камера vs молоток Старый

Женщины с молотком и краской оказались матерью и бабушкой соседа-дебошира. По словам Андрея Горева, когда соседи просят бабушку успокоить внука, она отвечает: «Терпите, это он Андрею мстит».

Сам Евгений заявил «Лайфу», что в конфликте виноват Горев: якобы конфликт произошел из-за парковочного места. Дебошир утверждает, что сосед портил ему машину — царапал ее и нарисовал на капоте краской звезду. «С этого и начались все наши конфликты, до этого жили тихо-мирно», — рассуждает Евгений.

«По поводу этих роликов в интернете: у всех случаются плохие жизненные ситуации, в которых человек срывается. Ну, было месяц маленечко, покувыркался по лестницам. В данный момент все вроде хорошо», — рассказал Евгений.

Его соседи, видимо, считают иначе. 20 жильцов подъезда подали на него коллективную жалобу в полицию, а Горев нанял адвоката и также намерен добиться наказания дебошира.

А пока он продолжает выкладывать видео о жизни своего подъезда.