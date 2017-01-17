Американку посадили на 10 лет за секс с учеником Семья 13-летнего школьника знала о романе и одобряла отношения: The Washington Post

25-летняя американка Александрия Вера призналась в суде, что с ноября 2015 года у нее были сексуальные и романтические отношения с 13-летним учеником. Бывшей учительнице средних классов не помогли ни беременность, ни поддержка семьи школьника — за роман с ним Вера в итоге получила 10 лет тюрьмы. The Washington Post рассказала историю Александрии Веры.

Учительницу восьмого класса хьюстонской средней школы (штат Техас) Александрию Веру арестовали в июне 2016 года. Ей предъявили обвинения в сексуальном насилии над ребенком, которое продолжалось длительное время. По этой статье 25-летней Вере грозил срок вплоть до пожизненного заключения, однако после чистосердечного признания — в ноябре 2016-го — возможный срок сократился до 30 лет.

Александрия Вера рассказала следствию, что встретила 13-летнего подростка в летней школе в 2015 году. Она долгое время отвергала его ухаживания, однако осенью все-таки согласилась пойти с ним на свидание; после этого у них завязались романтические отношения. По словам девушки, семья приняла ее и одобрила роман. Обвинение утверждает, что Вера с мальчиком занимались сексом почти каждый день на протяжении девяти месяцев. Вера объясняла в суде, что они любили друг друга.

Следствие утверждает, что Вера ухаживала за семьей своего возлюбленного, покупала им продукты, оплачивала счета, а также привозила мальчика с отцом к себе домой. Перед соседями она изображала, что у нее роман с отцом, а мальчика называла своим братом. Правда, шестилетняя дочь Александрии была в курсе реального романа матери и обращалась к подростку «папа».

Расследование началось в начале 2016 года — после того, как директор школы обратился в полицию. По словам Веры, примерно в то же самое время она забеременела, семья мальчика поддержала ее, но после допроса в социальной службе Вера решила сделать аборт.

Сторона обвинения настаивала, что Вера длительное время обманывала окружающих. В суде решили, что — хотя бывшая учительница вряд ли представляет угрозу для детей — этим приговором необходимо послать сигнал обществу и показать, что учителя не имеют права вступать в романтические отношения с учениками.