В нацистском концлагере нашли кулон немецкой еврейки. Такой же был только у Анны Франк

Археологи нашли в нацистском лагере смерти Собибор такую же подвеску, как у Анны Франк. Как предполагают ученые, этот кулон принадлежал Каролине Кон, которую в 1941 году депортировали из Германии в минское гетто. И Кон, и Франк родились во Франкфурте в 1929 году, но как они связаны, непонятно. «Медуза» рассказывает о находке археологов.

В лагере смерти Собибор (Польша) нацисты убили 250 тысяч евреев. Надзиратели заставляли евреев раздеваться и строем отправляли в газовые камеры. Дорогу от бараков до камер теперь называют «Дорогой в рай».

Спустя 70 лет в основании здания, где раздевали и обривали женщин, археологи нашли треугольный кулон. Когда-то подвеска провалилась под половицу и пролежала в земле до октября 2016 года.

С одной стороны кулона выгравированы выражение «Мазаль тов», дата рождения и надпись «Франкфурт-на-Майне». На другой стороне подвески — три звезды Давида и буква ה («хе»), которой иудеи обозначают бога.

Такая же подвеска была у Анны Франк, автора дневника о преследовании евреев. Похожих кулонов никогда не находили. Анна Франк в 15 лет умерла в концентрационном лагере Берген-Бельзен.

Кулон, который нашли в Собиборе, принадлежал Каролине Кон. Она родилась 3 июля 1929 года. В 12 лет Каролине Кон депортировали в минское гетто. Ученые не знают наверняка, выжила Кон в гетто или нет. Точно известно: кулон оказался в Собиборе не позже сентября 1943 года, когда минское гетто ликвидировали.

Как считают ученые, Каролине Кон и Анна Франк как-то связаны, но как именно — неизвестно. Обе девочки родились во Франкфурте с разницей в один месяц: Кон — в июле 1929-го, а Франк — в июне. Исследователи просят людей, которые знают что-либо о семье Кон из Франкфурта, сообщить им эти сведения.

Ученые раскапывают Собибор с 2007 года. Они нашли там женские часы, кулон с Моисеем, подвеску в виде звезды Давида, жетоны с информацией на случай исчезновения ребенка и другие личные вещи. Но самое главное, как считают исследователи: удалось доказать, что немцы пытались скрыть существование лагеря. Археологи обнаружили следы от гусениц машин, которыми сносили лагерь после восстания 1943 года.