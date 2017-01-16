В субботу, 14 января из Белграда в направлении республики Косово вышел первый с 1999 года пассажирский состав. Поезд, украшенный надписью «Косово — это Сербия», был остановлен на границе — такое распоряжение дал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он обвинил косовские власти в попытке заминировать железнодорожные пути. Те в ответ сочли, что Белград пытается нарушить территориальную целостность республики.

Поезд «Белград—Косовска-Митровица» должен был соединить Белград и один из главных городов республики Косово. Косовска-Митровица находится на севере страны, недалеко от границы с Сербией, там проживает крупнейшая община этнических сербов. Железнодорожное сообщение между Белградом и провозгласившей в 2008 году независимость Республикой Косово отсутствует со времен вооруженного конфликта 1998–1999 годов. Планировалось, что после пробного этапа эксплуатации, маршрут войдет в постоянное расписание государственных «Железных дорог Сербии».

Сейчас в Косовску-Митровицу можно добраться на автобусе или на поезде из сербского Кралево — новый маршрут продлил бы его до Белграда. Специально для него у российского «Метровагонмаша» были закуплены дизельные составы. На вагонах поезда на 21 языке, включая албанский, написано: «Косово — это Сербия». Внутри на стены состава нанесли фотообои и панно с изображениями фресок из четырех находящихся под защитой ЮНЕСКО сербских святынь в Косово. «Кого могут раздражать фрески или красно-сине-белый флаг? Или надпись, что Косово — Сербия. Не вижу в этом никакого вреда», — заявлял премьер-министр Сербии Александр Вучич.

Однако 14 января Вучич распорядился остановить поезд недалеко от границы с Косово. Свое решение он объяснил тем, что по его информации косовские этнические албанцы пытались заминировать рельсы. Также Вучич заявил, что правительство Косово намеревалось арестовать машиниста поезда и пассажиров, среди которых были журналисты и официальные лица. По словам премьер-министра, власти Косово хотели «спровоцировать конфликт на территории, которую мы считаем своей». В итоге после двухчасовой остановки в сербском приграничном поселке Рашка, состав вернулся в Белград.

15 января премьер Вучич развил свою мысль и сказал, что остановка поезда помогла избежать столкновений, которые бы «привели к жертвам с обеих сторон», а сохранить мир в Косово удалось «благодаря желанию и мудрости Сербии».

Президент Косово Хашим Тачи призвал не пускать поезд на территорию республики и использовать для этого «все законные меры». Тачи нашел неприемлемым въезд на территорию страны состава с «националистическими наклейками, противоречащими конституции и законам Косово». Он также подчеркнул, что выступает за свободу передвижения, однако среди пассажиров поезда были сербские официальные лица, которым запрещен въезд на территорию Косово.

Премьер-министр страны Иса Мустафа сказал, что связался с США и Европейским союзом, чтобы «высказать обеспокоенность». По его словам, остановка поезда была правильным решением: «ему бы не позволили въехать на территорию суверенной республики Косово». Полиция Косово заявила, что не нашла взрывчатку на железнодорожных путях.

Независимость Республики Косово признают 110 стран ООН, среди них нет Сербии и России. Согласно Конституции Сербии, Косово является автономией страны и входит в Автономный край Косово и Метохи.