Что происходит с Мавроди в Африке? Объясняем на гифках с жирафами

Сергей Мавроди кажется непотопляемым персонажем: когда стало понятно, что в современной России его МММ-2 не получится раскрутить и близко до того состояния, которого пирамида достигла в 1990-е, он закрыл проект и отправился в Африку. В Mavrodi Mondial Moneybox вложились уже миллионы жителей континента, а власти Нигерии и других стран не на шутку забеспокоились, что в какой-то момент Мавроди сбежит с деньгами граждан куда-нибудь еще. «Медуза» рассказывает о приключениях россиянина в Африке на гифках с жирафами.

История «нового МММ» началась через несколько лет после того, как Сергей Мавроди вышел из тюрьмы — его посадили за организацию одной из крупнейших финансовых пирамид в России 1990-х. В 2011 году Мавроди основал МММ-2011 (на сей раз аббревиатура расшифровывалась как «Мы можем многое») — но такой же популярной, как первой МММ, ей стать не удалось. Тогда он закрыл все проекты в России, Белоруссии и Казахстане и отправился за рубеж.

По данным его собственного сайта, MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) представлен в двух десятках стран, в первую очередь развивающихся — Индии, Малайзии, Мексике, Колумбии; в общем, там, где регулирование не очень хорошее, а у людей не слишком хорошее финансовое образование.

Особых успехов Мавроди добился в Африке. Например, в Нигерии сайт MMM популярнее Википедии и фейсбука, а всего в Кении, ЮАР, Нигерии и Гане в МММ вложились миллионы людей.

Местные власти боятся, что в один прекрасный момент все эти люди останутся без денег. Они рассказывают об опасности финансовых пирамид, прямо указывают, что МММ основана на мошеннической схеме, однако граждан это не останавливает: Мавроди предлагает ставку 30% в месяц (впрочем, предупреждая, что риск потери вложенных денег есть).

В декабре пирамида дала первую трещину: МММ в Нигерии приостановила операции на месяц, объяснив это «высокой нагрузкой системы». Казалось, что это конец, но Мавроди и не думал сдаваться: он начал писать письма, обличающие журналистов и экспертов, перевел расчеты с местной наиры на биткоины и объявил о намерении возобновить операции 14 января.

Афера Мавроди привлекает тем, что он не скрывает: это действительно не банк, не инвесткомпания, ни фонд, а финансовая пирамида, которая не вкладывает полученные деньги ни в какие активы. При этом создатель МММ уверяет, что на его счетах деньги не оседают — когда люди вкладываются в проект, их средства сразу же уходят на выплаты тем, кто уже вкладывал в МММ деньги.

Если после прочтения этого текста у вас вдруг появилось желание вложить деньги в МММ, напоминаем: нельзя этого делать! Финансовые пирамиды всегда рушатся, причем чем больше пирамида, тем большее число людей остается без денег.