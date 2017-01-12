Компьютер против человека. На этот раз в покер Искусственный интеллект пытается обыграть четырех профессиональных игроков

Искусственный интеллект становится все умнее — и постепенно обыгрывает человека даже в те игры, где требуются не только знания и холодный расчет, но и интуиция. Так, в 2016 году компьютер впервые обыграл человека в го. В 2017-м под угрозой оказался покер — специалисты из Университета Карнеги — Меллон создали бота, который бросил вызов профессиональным игрокам.

Покер — игра, в которую очень сложно обучить играть компьютер: хороший игрок быстро распознает стратегии, заложенные в искусственный интеллект, и находит способ победить бота. Особенно сложно компьютеру приходится, если ставки за покерным столом нелимитированы, то есть игрок может ставить в свой ход неограниченное количество фишек.

Тем не менее, покерные боты — очень популярное направление развития игры. Есть два типа покерных ботов. Одни довольно просты и сражаются с людьми в игре с маленькими ставками — в ней уровень покера очень низок, и люди не могут разгадать даже простейшие стратегии. Такие боты не очень интересны науке и служат для зарабатывания денег — покерные сайты, как правило, пытаются с ними бороться.

Второй тип — боты, которые соревнуются с профессионалами. Они нужны не только и не столько для зарабатывания денег, сколько для продвижения науки. Тема «игр с неполной информацией» сейчас одна из самых популярных в экономической науке — неслучайно Ллойд Шепли и Элвин Рот получили в 2012 году Нобелевскую премию по экономике именно за теорию стабильного распределения, которая связана как раз с «теорией игр». Если компьютер стабильно научится лучше человека играть в игры с неполной информацией, возможно, нам больше не придется торговаться и мучаться вопросом о том, не прогадали ли мы, покупая новый автомобиль с нужными нам характеристиками именно за эту цену — потому что решать за нас это будет приложение в смартфоне.

Именно этим мотивом объясняют свой интерес к покеру в Университете Карнеги — Меллон. Полтора года назад они создали бота Claudico, который сразился с профессиональными игроками в покер один на один при нелимитированных ставках. И проиграл.

Ученые не отчаялись и за два года создали улучшенную версию Claudico — Libratus. Именно он и будет сражаться с четырьмя покерными игроками в течение всего января. Одновременно большой победы над покерными игроками добилась другая группа ученых — в 2015 году команда из университета Альберты (Канада) создала бота, который идеально играет в покер один на один с лимитированными ставками — даже зная стратегию бота, обыгрывать его не получалось: в лучшем случае человек сводил игру вничью или добивался незначительного (на уровне погрешности) преимущества.

Условия нового турнира таковы. Человечество в турнире представляют четыре разных игрока, которые успешно играют в покер один на один на самых высоких лимитах: Джимми «dougiedan678» Чоу, Донг «DongerKim» Ким, Джейсон «PremiumWhey» Лес и Даниэль «ForTheSwarm» МакʼОлэй. Они должны играть против Libratus в течение 20 дней подряд по полторы тысячи раздач каждый. В итоге таких раздач наберется 120 тысяч (каждый сыграет по 30 тысяч), что позволит набрать статистику для того, чтобы сделать вывод: кто круче, человек или машина?

Букмекерские конторы считают, что ученые далеки от успеха: ставки на победу Libratus принимаются с коэффициентом 4 к 1 или даже 5 к 1. Тем не менее, первый день соревнования компьютер оказался лучше людей: Даниэль МакʼОлэй и Джимми Чоу оказались в небольшом плюсе, а Джейсон Лес и особенно Донг Ким сильно проиграли.