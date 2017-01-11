«Бензиновый бунт» в Мексике. Что там на самом деле происходит? «Медуза» записала монологи жителей страны о массовых протестах и грабежах

С начала 2017 года в Мексике проходят массовые протесты граждан, вызванные ростом цен на бензин, а затем и на все остальные товары. С 1 января в стране началась либерализация цен на топливо: государство перестало их регулировать, и уже за первую декаду января бензин подорожал на 20 процентов. А национальная валюта — песо — упала к доллару США до исторического минимума. Мексиканцы стали выходить на акции протеста, в некоторых штатах манифестанты блокируют автострады, зафиксированы случаи грабежей и поджогов магазинов. Не менее шести человек погибли, более полутора тысяч человек задержаны. «Медуза» попросила жителей Мексики рассказать, что сейчас там происходит.

Серхио Сальгадо Роман

адвокат, Мехико

Все началось в последние дни декабря, когда на заправках в некоторых мексиканских штатах внезапно пропало топливо. А уже в первые дни января цена на бензин выросла на 20 процентов. Сейчас по всей стране мы наблюдаем рост цен на все. Причем об этом никто не говорил заранее: впервые о том, что цены повысят, мы услышали за четыре дня до вступления мер в действие, а объяснения со стороны правительства — и вовсе спустя неделю после этого.

Недовольство стало набирать обороты довольно быстро, многие протестовали на своих страничках в соцсетях, но были и те, кто стал выходить на улицу, заговорили о первых случаях мародерства.

На прошлой неделе появились слухи о том, что целая серия грабежей готовится в Мехико. В те дни магазины — особенно элитные — были закрыты, как, впрочем, и рестораны, и большие торговые центры. Такого никогда раньше не было. В итоге случаи мародерства были зафиксированы в штате Мехико, но не в столице.

Грабители брали в основном бытовую технику: телевизоры, стиральные машины, холодильники — это главное, что их интересовало, потом уже они шли за едой. Кто стоит за этими людьми, неизвестно. Но судя по тем районам, в которых происходят грабежи, и тому, как выглядят эти грабители, это очень бедные люди, маргиналы.

Разграбление супермаркета в городе Веракрус, 4 января 2017 года Фото: Ilse Huesca / AP / Scanpix / LETA

Недовольство политикой правительства, и президента Энрике Пеньи Ньето в частности, охватило всю страну, люди выступают против реформ, принятых администрацией Ньето, и требуют их отмены. Сам президент утверждает, что эти меры были неизбежны. Он говорит, что правительство больше не может поддерживать тот же уровень цен.

Демонстрации довольно часто перерастают в беспорядки и грабежи. В столице ничего такого замечено пока не было, но в других городах — в штатах Баха-Калифорния, Мехико, Веракрус и Сонора — доходило даже до перестрелок. Грузовик протаранил группу полицейских с четким намерением — причинить им вред.

В первые дни января автомобилисты блокировали автострады. Среди моих знакомых оказались те, кому пришлось стоять в десятичасовой пробке, чтобы переехать из одного города в другой. В этих пробках стояли грузовики, которые должны были доставить продукты питания.

«Бензиновый бунт» серьезно сказался и на моей работе. Мне нужно много передвигаться по городу, а с увеличением цен на топливо такие поездки стали намного дороже. Общественный транспорт в городе очень неудобный, к тому же в Мехико очень не хватает качественного экологически чистого транспорта.

Думаю, что протесты будут продолжаться, ведь к недовольству, вызванному повышением цен на топливо, присоединяются также проблемы, связанные с социальным неравенством. Людям надоели коррупция, безнаказанность и насилие. Мексиканцы хотят, чтобы правительство вернуло цены на топливо, которые были в 2016 году, чтобы коррупционеры сели в тюрьму, а Энрике Пенья Ньето ушел в отставку.

Водители фур блокируют трассу, ведущую из Мехико в Керетаро, 4 января 2017 года Фото: Carlos Jasso / Reuters / Scanpix / LETA

Юрий Щепкин

гид, Канкун

Еще совсем недавно президент Мексики говорил, что в обозримом будущем цены на бензин расти не будут. Сейчас народ очень на него злится за то, что он всех обманул.

На самом деле произошло ведь не повышение цен — это в народе просто так называется. Раньше цены на топливо регулировало государство, поэтому на всех заправках бензин стоил одинаково, а сейчас цены «отпустили» — и, естественно, они пошли вверх. Сейчас многие говорят, что рост и дальше будет продолжаться.

Если говорить про наш регион, то мы тоже ждем роста цен, причем не только на топливо, но и на продукты питания, например.

С первого января компании, которые занимаются автобусными перевозками туристов, подняли цены на 5–10 процентов. Такое незначительное увеличение стоимости объясняется высоким уровнем конкуренции в нашем туристическом регионе.

Я лично разговаривал с некоторыми водителями, они говорят, что цены вырастут — они не хотят платить за бензин из своего кармана и готовы бастовать.

Еще у нас таксисты пытались заблокировать дороги, но их очень быстро разогнали.

Думаю, что здесь никаких волнений не допустят, причем для этого не понадобится предпринимать силовые меры. [Наш полуостров] Юкатан — это туристический регион, и все его жители понимают, что бастовать некогда, нужно зарабатывать деньги.

Алина Бекка

студентка, Мехико

Скачок цен произошел в понедельник, 2 января, а в выходные перед этим на заправочных станциях было настоящее столпотворение: люди заправляли машины и даже наполняли огромные канистры.

Люди воруют топливо на бензозаправке в городе Сан-Мигель-де-Альенде, 3 января 2017 года Фото: Erick Herrera / AP / Scanpix / LETA

Нужно понимать, что для большинства мексиканцев это увеличение цен серьезно скажется на их доходе, зарплаты ведь здесь невысокие. К тому же многие привыкли к тому, что государство выделяет субсидии и полностью контролирует ценообразование в бензиновой отрасли.

Повышение цен на бензин скажется на всей экономике: в Мексике абсолютно все зависит от цен на нефть, страна ведь большая — очень многое завязано на перевозках.

На улицах Мехико сейчас спокойно. Но 3 января, когда по всей стране люди стали выходить на улицы и протестовать, в городе была небольшая паника: появились слухи о том, что в центре будут беспорядки. В тот день большинство баров и магазинов закрылось раньше, чем обычно, но в итоге все обошлось.

Беспорядки были в пригородах, хотя мой друг, который живет за пределами города, говорит, что там тоже чувствуется скорее паника, чем реальная угроза. Читала, что магазины грабили в основном в штате Мичоакан. Это главный производитель авокадо в Мексике, а также самый контролируемый картелями штат.

Грабители — довольно бедные люди, они берут в основном продукты питания. В сети можно найти очень много видеороликов с горящими бензоколонками, на других фото видно, как кто-то выносит из магазина холодильник.

Правительство говорит, что эти меры были необходимы, и не собирается идти на уступки, кстати, в своих высказываниях чиновники часто рассказывают о фактах мародерства. В прессе этому тоже уделяется очень много внимания, о протестующих пишут как об ужасных, опасных людях, все это сопровождается фотографиями разграбленных магазинов. О повышении цен на бензин пресса молчит.

Правительство также сказало, что компенсирует владельцам крупных торговых сетей тот ущерб, который им нанесли мародеры. Это тоже очень разозлило моих друзей-мексиканцев, подобные действия, конечно, типичны для руководства их страны, но оттого они не становятся менее возмутительными: крупные бизнесмены получат компенсацию, а бедняки, которые протестуют, не получат, как всегда, ничего.