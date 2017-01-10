«Ангарский маньяк» был осужден за 22 убийства; он признался еще в 59. Коротко

Во вторник, 10 января, стало известно, что бывший милиционер Михаил Попков, осужденный в 2015-м пожизненно за убийство 22 женщин (это произошло еще в 1990-е), признался еще в 59 аналогичных преступлениях. Попков, известный как «ангарский маньяк», убивал и насиловал молодых женщин начиная с 1992 года, при этом до 1998-го он работал в милиции. Расследование несколько раз заходило в тупик из-за халатности следователей, в результате Попкова задержали только в 2012-м. «Медуза» коротко рассказывает о деле «ангарского маньяка».

Бывший милиционер Михаил Попков, осужденный в 2015 году пожизненно за 22 убийства и два покушения, признался еще в 59 убийствах. Жертвами Попкова были жительницы города Ангарска (Иркутская область), где он жил с женой и дочерью и работал в милиции; средний возраст жертв — 24 года, самой младшей было 15 лет.

Как правило, бывший милиционер предлагал женщинам подвезти их на автомобиле, вывозил за город, где убивал и затем насиловал. Орудиями убийства Попкову служили топор, нож, отвертка, шило; время от времени он использовал несколько инструментов сразу, оставляя многочисленные раны, в других случаях — душил; у одной из жертв вырезал сердце. Все убитые, кроме одной, были в момент смерти в состоянии алкогольного опьянения.

Иногда Попков, работавший помощником дежурного уполномоченного (а позже — дежурным уполномоченным) центрального РОВД Ангарска, использовал для нападений служебную машину; в этот момент он был в форме. Убийства происходили с 1994 по 2000 год. Новые эпизоды, в которых он признался в 2016-м, то есть уже после суда, приходятся на период с 1992 по 2007 год. В МВД Попков работал до 1998-го.

Местная милиция фактически игнорировала серию убийств до 1998 года — только тогда была сформирована оперативно-следственная группа по поимке маньяка, а убийства (на тот момент 24) объединили в одно дело. В 2000 году по просьбе прокурора Иркутской области Анатолия Мерзлякова к расследованию подключили криминалиста Николая Китаева, известного специалиста по поимке серийных убийц. Тот пришел к выводу, что «оперативная работа по раскрытию [преступлений] не велась либо велась формально», многие доказательства были утеряны. Он предложил Мерзлякову отыскать убийцу в течение полугода, если «ему дадут соответствующие полномочия». Как писал в 2002 году «Московский комсомолец», Мерзляков отказался, опасаясь потерять должность. В 2001-м расследование было де-факто приостановлено.

Дело возобновили в 2002 году, поиски убийцы продолжались еще 10 лет. По словам бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам Сергея Державина, возглавившего группу, министр МВД (тогда — Борис Грызлов) поручил ему расследование после появления в прессе интервью криминалиста Николая Китаева. Группа работала в Иркутской области, попутно раскрыв множество других дел. В 2009-м следователи провели экспертизу мазков спермы, обнаруженной в теле нескольких жертв, и сузили круг подозреваемых до 589 человек, в числе которых был Попков. В марте 2012-го его вызвали на допрос, где попросили сдать слюну для анализа ДНК; экспертиза показала, что Попков был убийцей.

Попкова задержали в июне 2012 года во Владивостоке; по данным «Новой газеты», он собирался бежать в Китай, поняв, что его вот-вот поймают. После задержания Попков дал признательные показания по нескольким убийствам, а на прошедшем в 2015 году суде полностью признал вину и был приговорен к пожизненному.

После приговора Попков начал давать признательные показания по ранее неизвестным эпизодам — и продолжал это делать весь 2016 год. Из-за этого он до сих пор не этапирован в колонию и содержится в СИЗО-6 Иркутска. В декабре 2016-го областной суд продлил срок его содержания под стражей до 29 апреля 2017-го.