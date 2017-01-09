Я вышел на работу, и мне плохо. У меня послеотпускная депрессия? Спойлер: это вряд ли

Послеотпускная депрессия — популярное словосочетание, которое можно встретить во многих СМИ. И действительно, на бытовом уровне это состояние легко объяснить: люди привыкают к отдыху, а когда надо выходить на работу, у них портится настроение. Но не любое плохое настроение — это уже депрессия. Журналистка Дарья Саркисян рассказывает, можно ли вообще говорить о таком явлении как «послеотпускная депрессия».

О послеотпускной депрессии и лечении этого тяжелого расстройства можно прочитать в самых разных изданиях, но на самом деле говорить в данном случае о настоящем диагнозе нельзя. Во-первых, ничего подобного нет ни в Международной классификации болезней, ни в американском Диагностическом и статистическом руководстве по психическим заболеваниям. Во-вторых, отдельно депрессию можно диагностировать только после двух недель с симптомами: даже если у вас уже несколько дней плохое настроение из-за выхода на работу, это еще не депрессия.

Если же вы все-таки заподозрили у себя это расстройство, можно для начала оценить свое состояние по шкале Бека. Она не даст стопроцентный ответ, но все равно вероятность того, что результат окажется верным, высока.

Массово никакой медицинской проблемы после долгих праздников и отпуска у людей не возникает. Симптомы, которые могут появиться в такой ситуации, — скорее, дело психолога, а не психиатра. И, может быть, терапевта или сомнолога, если пришлось сменить часовые пояса — либо в дни без работы время сна сильно сместилось.

На самом деле, неясно даже, можно ли говорить о том, что после каникул у людей массово портится настроение. Немногие исследования по этой теме говорят, что люди чуть более счастливы после того, как провели несколько дней не на работе — по сравнению с теми, кто продолжал трудиться. Хотя, как выявило то же исследование, мало что может всерьез повлиять на общую удовлетворенность жизнью в долгосрочной перспективе.