Норвегия отключает FM-радио. Большинство норвежцев против Почему скандинавская страна первой в мире отказывается от привычного радиовещания

В Норвегии с 11 января начнется постепенное закрытие радиостанций в FM-диапазоне: уже через несколько месяцев больших радиостанций, которые можно поймать на обычный приемник, в скандинавской стране не останется вообще. Норвегия — первое государство в мире, которое полностью переходит на цифровое радио и закрывает устаревший FM — однако большинство норвежцев такое решение не поддерживают. «Медуза» рассказывает, почему Норвегия отказывается от обычного радио — и есть ли у этого решения минусы.

Отказаться от FM-радио в Норвегии решили почти два года назад. В апреле 2015-го правительство Норвегии объявило о решении стать первой страной в мире без FM-вещания. Для того, чтобы сделать это, требовалось выполнить несколько важных условий. Во-первых, общественный радиовещатель NRK должен был охватить цифровым вещанием 99,5% территории страны. Во-вторых, не менее половины радиослушателей должны были ежедневно слушать радио в цифровом формате. В-третьих, на рынке должны были появиться доступные адаптеры для приема цифрового радио в автомобилях. Таким образом, Норвегия отказывается от FM, убедившись, что ее жители готовы к цифровому радио.

Все радиовещание в Норвегии будет цифровым. В FM-диапазоне в Норвегии сейчас работают только пять национальных радиостанций — плюс региональные, тогда как цифровой формат DAB позволит передавать сигнал более чем 40 станций. Уже сейчас в цифровом формате доступны более 20 станций. В Норвегии нет проблем со стационарными приемниками, которые позволяют принимать цифровой радиосигнал, гораздо хуже дела обстоят с машинами: только 20% автомобилей оснащены приемниками DAB-сигнала.

У цифрового сигнала множество преимуществ, утверждают норвежские власти: такое вещание дешевле в обслуживании и надежнее, особенно во фьордовых районах, где горы мешают прохождению FM-сигнала. Качество звука у DAB также лучше. Кроме того, с технической точки зрения действующая система радиовещания в Норвегии крайне архаична, и ее дорого обслуживать.

Отключать FM-радио будут постепенно. С 11 января традиционный радиосигнал перестанет быть доступным в городе Бодо на севере Норвегии, затем в течение всего 2017-го будут отключать и другие регионы. К концу года национальные станции вещать в FM перестанут вовсе, а локальные радиостанции смогут пользоваться аналоговым вещанием еще несколько лет.

Норвежцы против. Около двух третей граждан Норвегии, согласно опросам, недовольны отказом от FM-вещания. Многие опасаются, что будут лишены доступа к сигналам о чрезвычайных ситуациях, которые передают на FM-радиостанциях, другие жалуются на необходимость покупать дорогой адаптер для приема цифрового радио в машине. Как пишет Dagbladet, в пятимиллионной Норвегии — 15 миллионов FM-приемников, и все они скоро окажутся бесполезными. Главные противники перехода на цифру — пожилые норвежцы, отмечает издание; молодежь более благосклонно относится к отказу от FM.