Близнецы, но не братья Гей-пара в Италии пытается зарегистрировать детей, рожденных суррогатной матерью

В середине 2015 года в Калифорнии родились близнецы. Их родила суррогатная мать по просьбе молодой гей-пары из Милана. В Италии суррогатное материнство запрещено — как и усыновление детей однополыми родителями. Когда отцы привезли близнецов в Милан, выяснилось, что зарегистрировать детей они не могут. Пара обратилась в суд, который постановил, что дети, хоть и являются близнецами, по итальянским законам не могут считаться братьями. Об уникальной истории из Италии рассказывает The Washington Post.

Родители, чьи имена пресса не называет по их собственному настоянию, решили воспользоваться услугами суррогатной матери за рубежом не просто так. Италия — одна из самых консервативных стран в Европе с точки зрения законодательства в области репродуктивных прав. Здесь запрещено суррогатное материнство и даже искусственное оплодотворение возможно только для разнополых пар, состоящих в зарегистрированном браке, и только при условии, что каждый из супругов предоставит собственную сперму и яйцеклетки — донорство запрещено.

В этих условиях многие итальянцы ищут суррогатных матерей в других странах — чаще всего в США и Канаде, но также, к примеру, и на Украине. А когда младенцев привозят в Италию, начинаются проблемы. В некоторых случаях итальянский закон позволяет отнять у родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, и отдать на усыновление. Как пишет The Washington Post, это происходит достаточно редко — как правило, если есть основания полагать, что суррогатная мать живет в неблагополучной стране, где ее права могут нарушаться. За последние годы такое случалось несколько раз — как минимум, дважды, когда детей привозили с Украины.

Близнецов, рожденных в Калифорнии, у родителей, скорее всего, не отняли бы. Однако миланская пара, привезя детей в Италию, столкнулась с тем, что не может их зарегистрировать — клерк просто отказался выписывать свидетельства о рождении. После этого мужчины обратились в суд. Первоначально судья отклонил их иск, но после апелляции он был частично удовлетворен. Суд постановил, что каждый из родителей может зарегистрировать детей как своих биологических сыновей. При этом они не могут считаться их общими детьми. Следовательно, они не могут считаться братьями.

На суд не подействовали никакие доводы — включая тот, что оба родились от одной матери. Право отцовства суд признал за обоими мужчинами потому, что оба предоставили для оплодотворения свою сперму. Однако если один из отцов зарегистрирует кого-то из близнецов как своего биологического ребенка, второй не сможет его усыновить — усыновление разрешено только разнополым парам.

Итальянские правозащитники утверждают, что случай миланской пары — не только уникальный, но и вселяет оптимизм. Во-первых, суд поставил интересы ребенка (в данном случае — право близнецов на родителей) выше юридических обстоятельств его рождения. Во-вторых, суд позволит близнецам получить итальянское гражданство (до судебного решения они были гражданами США).