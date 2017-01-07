Как пережить сильные морозы? Инструкция

На сайте МЧС появилось предупреждение о том, что в ближайшие выходные в Москве будут очень сильные морозы: температура может опускаться до —35 °C. В других регионах России морозы еще суровее. «Медуза» подготовила несколько базовых советов для тех, кто не знает, как себя вести в условиях лютых холодов.

1. Не выходите из дома без необходимости

Дома обычно тепло, и поэтому предпринимать какие-то дополнительные действия нет нужды. Если же дома все-таки холодно, то:

— ешьте. Согреет и еда нормальной температуры, но горячая, конечно, сделает это лучше;

— двигайтесь. Длительное лежание на диване — это хороший способ замерзнуть, поэтому важно много двигаться и не находиться в статичном положении дольше часа;

— надевайте несколько слоев. Лучше, чтобы это была одежда из хлопка, шерсти и с ворсом;

— используйте грелку. Если ее дома нет, можно положить под бок бутылку с теплой водой. Конечно, если вы не греетесь при этом еще и с помощью электрического одеяла.

— зажигайте открытый огонь, только если используете вытяжку или можете иногда проветривать помещение. Это нужно, чтобы не отравиться угарным газом, у которого нет цвета и запаха.

Если дома есть пожилые люди, люди с заболеваниями сердца или легких, то важно поддерживать температуру не меньше 18 °C.

Коротко. Не выходите на улицу. Если дома холодно, ешьте, двигайтесь, надевайте несколько слоев. Будьте осторожны, когда греетесь с помощью каких-то приспособлений или открытого огня.

2. Если вы решили выйти на улицу, хорошо подготовьтесь

Если у вас есть диабет, болезни сердца или легких, если вы выпили, если вы курите, если вы принимаете бета-блокаторы, подумайте еще раз: может быть, не стоит выходить на улицу — иначе велик риск попасть в больницу. Тем, кто, несмотря ни на что, отправляется на улицу, полезно будет сделать две вещи:

— хорошо поесть перед выходом (если вы будете на улице недолго, лучше съесть что-нибудь сладкое и горячее и взять с собой какой-нибудь питательный батончик);

— правильно одеться: надеть шапку, закрывающую уши, что-то, что защитит лицо (например, шарф), варежки (не перчатки), не тесную, теплую и водонепроницаемую обувь, шерстяные носки, несколько слоев свободной одежды. Лучше, чтобы нижний слой хорошо отводил влагу (с этим отлично справляется шерсть, полиэстер и полипропилен, но не хлопок). Средний слой должен служить термоизоляцией (это, например, одежда из флиса или шерсти). Внешний слой — это защита от ветра и снега. Все намокшее нужно менять как можно быстрее.

Распространено мнение, что эмоленты (средства, смягчающие и увлажняющие кожу) защищают от отморожений, но это не так, поэтому рассчитывать на них не стоит.

Коротко. Хорошо поешьте перед выходом и наденьте несколько слоев одежды (отводящий влагу, термоизолирующий и защищающий от ветра и снега). Избегайте влажной одежды.

3. Если получили отморожение, не сделайте все еще хуже

Легкое отморожение можно узнать по красной или даже белеющей мягкой коже, возникнет онемение и покалывание. Отмороженное место надо поместить в теплую воду. Кисти можно греть под мышками. Обычно через 15–30 минут все становится нормально.

Если дело серьезное (кожа белая, твердая), лучше обратиться к врачу. Но можно попробовать согреться так же, как и при легком обморожении. В процессе обычно бывает больно, тогда рекомендуется принять простое обезболивающее — ибупрофен (конечно, если у вас нет противопоказаний). Если улучшений нет, то без врача никак не обойтись.

В ситуации, когда все совсем серьезно (есть волдыри, черные участки), надо ехать к доктору как можно быстрее, причем накрыв отмороженные части тела чем-нибудь стерильным (скажем, пальцы не должны прикасаться друг к другу).

Что нельзя делать никогда:

— усиленно тереть больное место, в том числе снегом и водкой (или любыми другими алкогольными напитками);

— ходить, если отморожены ступни;

— отогреваться с помощью горячей воды или «сухого тепла» (например, фена).

При серьезных отморожениях часто бывает и переохлаждение. И оно гораздо опаснее. Человеку в таком состоянии холодно, у него не прекращается дрожь, постепенно становится трудно двигаться и говорить. Если померить температуру, она будет ниже 35 °C. В таком случае нужно вызвать скорую, добраться до теплого помещения, снять мокрую одежду, укрыться чем-нибудь, съесть что-то сладкое, выпить теплое (не алкогольное!) и по возможности активно подвигаться. Иногда человек с переохлаждением не в состоянии сделать хоть что-нибудь и ему нужна помощь.

Коротко. Отогревайтесь только теплой водой (не горячей!). Если это не помогает или если появились волдыри, немедленно идите к врачу. Когда есть признаки переохлаждения (постоянная дрожь, усталость, нарушение координации и речи), нужно вызвать скорую.