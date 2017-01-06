Издевательства над подростком с психическими отклонениями в Чикаго. Главное

4 января полиция Чикаго задержала четверых молодых афроамериканцев, которые подозреваются в издевательствах над 18-летним белым мужчиной с нарушениями психического развития. Пытки над молодым человеком они транслировали в фейсбук; на видео слышны оскорбления в адрес «белых людей» и избранного президента США Дональда Трампа. «Медуза» рассказывает главное об этой истории.

Видео с издевательствами появились в интернете днем во вторник, 3 января. Их транслировала на свою страницу в фейсбуке одна из задержанных, 18-летняя Бриттани Ковингтон. Самый длинный, 28-минутный ролик успели посмотреть более 62 тысяч раз до того, как администрация соцсети удалила его, пишет NBC Chicago.

На видео изображен молодой человек, который сидит в углу комнаты со связанными руками и заклеенным ртом; другие люди бьют его, режут ножами кожу на голове. В какой-то момент один из присутствующих кричит: «Fuck Donald Trump, fuck white people» («***** Дональда Трампа, ***** белых»). Большую часть ролика в кадре видна сама Ковингтон, комментирующая происходящее. На других роликах мужчину заставляют целовать пол и пить воду из унитаза.

Пострадавший был найден в тот же день. Патрульные обнаружили мужчину, имя которого не называется, бредущим по улице Уэст-Лексингтон. По словам полицейских, он был дезориентирован, на его одежде была кровь. В тот же день полицейские прибыли по вызову в дом неподалеку и нашли там улики, которые удалось связать с обнаруженным мужчиной. Позже полицейские увидели видео со страницы Ковингтон и поняли, что в роликах издеваются именно над этим мужчиной.

Полиция задержала четырех человек. Помимо Бриттани Ковингтон, задержаны были ее сестра, 24-летняя Таниша Ковингтон и двое молодых людей, 18-летние Джордан Хилл и Тесфайе Купер. Все они оказались афроамериканцами. Задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе в совершении преступления на почве ненависти, похищении и насилии с отягчающими обстоятельствами. Хилл также обвиняется в ограблении и использовании угнанного автомобиля.

Offenders charged with Hate Crime as well as additional charges for West Side Kidnapping and Attack. Watch the press conference on FB live at 2:15pm Опубликовано Chicago Police Department 5 января 2017 г.

У пострадавшего есть нарушения психического развития. Об этом сообщили как полицейские, так и представители его семьи. По словам последних, мужчина всю жизнь страдает от «глубоких эмоциональных и физических нарушений», передает Associated Press.

Преступники знали пострадавшего. По данным полиции, Джордан Хилл учился вместе с ним в школе. 31 декабря они встретились у Макдональдса в пригороде Чикаго. Семья пострадавшего считала, что он просто останется у Хилла на ночь, и когда он не вернулся, подала в полицию заявление об исчезновении.

Хилл, приехавший на встречу на угнанном фургоне, два дня возил приятеля по знакомым; ночевал мужчина в автомобиле. 2 января они были в гостях у сестер Ковингтон. Как рассказали в полиции со слов пострадавшего, там между ними начался шуточный бой, который перерос в конфликт. По предварительным данным, над молодым человеком издевались в течение четырех-пяти часов.

Мужчине удалось сбежать благодаря соседке снизу. Женщина пригрозила вызвать полицию, после чего участники издевательств сломали ей дверь, сообщает Chicago Tribune. Пока их не было, мужчина смог выйти на улицу.

Случившееся прокомментировал Барак Обама. В интервью местному телевидению президент США назвал преступление отвратительным, отметив, что преступления на почве ненависти происходят давно, однако сейчас они оказываются в центре внимания благодаря развитию технологий.

Как пишет Chicago Tribune, широкое обсуждение вызвал тот факт, что полиция не сразу назвала случившееся преступлением на почве ненависти. В частности, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гринчич заявил, что аналогичные действия со стороны белых по отношению к афроамериканцу были бы сразу квалифицированы именно так. В полиции в ответ подчеркнули, что с самого начала расследовали дело как преступление на почве ненависти.