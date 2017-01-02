«Титаник» затонул из-за пожара в топливном баке? Журналист выдвинул новую версию гибели лайнера

Британский журналист Шенан Молони, 30 лет исследовавший историю «Титаника», выдвинул новую версию катастрофы лайнера. Причиной крушения, в результате которого погибли более 1500 человек, могло стать возгорание в топливном хранилище. По утверждению Молони, в результате пожара, который продолжался несколько недель, обшивка судна нагрелась — именно поэтому столкновение с айсбергом привело к катастрофическим последствиям. Фильм, посвященный исследованию Шенана Молони, показали по британскому телевидению в новогоднюю ночь. О новой гипотезе гибели «Титаника» рассказывает The Independent.

«Титаник» — крупнейший океанский лайнер своего времени — затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса. Судно столкнулось с айсбергом в Атлантическом океане. Жертвами катастрофы стали более 1500 человек. По официальной версии, к трагедии привело то, что «судно двигалось на большой скорости в опасных обледеневших водах, и команда не смогла избежать столкновения с айсбергом».

По предположению британского журналиста Шенана Молони на самом деле к гибели «Титаника» могло привести возгорание в топливном хранилище. По утверждению Молони, пожар возник еще до выхода лайнера из Саутгемптона, его безуспешно тушили в течение нескольких недель. За это время обшивка судна нагрелась, именно поэтому столкновение с айсбергом привело к столь серьезным повреждениям.

Как пишет The Independent, в ходе исследования обстоятельств гибели «Титаника» Шенану Молони удалось изучить фотографии, сделанные до отправки лайнера в рейс. На внутренней стороне обшивки, как раз в том месте, которое впоследствии было повреждено в результате столкновения с айсбергом, он заметил следы сажи. Специалисты, с которыми консультировался исследователь, подтвердили, что следы, скорее всего, появились в результате возгорания в одном из топливных баков «Титаника».

Как выяснил Молони, пожар начался еще до того, как «Титаник» прибыл в Саутгемптон, откуда затем отправился в Нью-Йорк. Снимки, изученные Молони, были сделаны, когда судно находилось в доке в Белфасте. Журналист выяснил, что владельцы судна знали о возгорании и пытались скрыть его от пассажиров: для этого в Саутгемптоне его развернули к берегу другим бортом. Офицерам было приказано не рассказывать о пожаре пассажирам.

Уже в пути команда из 12 человек продолжала тушить пожар, но справиться с огнем так и не удалось. По утверждению Шенана Молони, обшивка судна в этом месте нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию. Когда на пятый день пути «Титаник» столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, и в борту образовалась огромная пробоина.

Журналист утверждает, что нельзя считать айсберг единственным виновником катастрофы «Титаника»: к гибели лайнера привел комплекс причин, в том числе пожар и преступная халатность владельцев судна.