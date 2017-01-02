Как начать кататься на коньках? Инструкция

Длинные новогодние праздники — отличный повод чему-нибудь научиться. Многие во взрослом возрасте боятся вставать на коньки, потому что думают, что уже поздно — мол, начинать нужно было в детстве. Это не так. Конечно, вы вряд ли научитесь делать тройной тулуп, но получить удовольствие от катания сможете вполне.

Выберите правильный каток

Катки бывают разными — от «коробок» во дворах или торговых центрах до огромных парков, когда льдом залиты целые аллеи. Для первого выхода на лед последние не подходят — вам нужны будут бортики, чтобы поначалу держаться за них; вернее, чувствовать, что за них всегда можно схватиться. Кроме того, бортики помогут вам тормозить, если вы слишком разгонитесь.

Постарайтесь выбрать каток, на котором не очень много людей — или просто приходите не в час пик. Будет глупо, если первое катание на коньках закончится тем, что в вас случайно врежется кто-нибудь — или будет такая давка, что шагу негде ступить.

Правильно оденьтесь

Катание на коньках — зимний вид развлечений, но это не значит, что нужно слишком тепло одеваться. Коньки — трудозатратная штука, поэтому в плотной зимней куртке вы быстро вспотеете. Одеваться лучше всего в спортивную одежду, стоит также избегать длинных шарфов (которые могут попасть под конек). И не забывайте: скорее всего, в первые выходы на каток вы будете много падать. Нет ничего стыдного в том, чтобы надеть защиту или поддеть штаны для того, чтобы смягчить удар об лед.

Обязательно возьмите с собой на каток шерстяные носки — именно на них лучше всего надевать коньки. Носки должны быть теплыми, но при этом не самыми толстыми.

Возьмите с собой кого-нибудь, кто умеет кататься

Во-первых, приятель или подруга всегда даст ценный совет или поможет, если что-то пойдет не так. Во-вторых, кататься вдвоем веселее — как только вы освоите азы, можно будет играть в догонялки или просто кататься, держать за руку. В-третьих, вы доставите им большое удовольствие своими падениями, а что может быть лучше, чем рассмешить друга!

Внимательно выберите коньки

Главное в коньках — это не выбор между «хоккейными» и «фигурными», а чтобы они хорошо сидели у вас на ноге. Как правило, они должны быть на полразмера или даже размер больше, чем обычная обувь — ведь вы будете надевать коньки на шерстяной носок.

Внимательно завяжите шнурки. Обычно новички этим пренебрегают, стараясь поскорее выйти на лед: завязывать длинные коньковые шнурки скучно. Тем не менее, от этого во многом зависит, понравится ли вам кататься. Нижняя часть должна быть перешнурована плотно, но не слишком — иначе вы рискуете передавить ногу, и кровь будет плохо поступать к пальцам. А вот наверху нужно перевязывать покрепче — конек должен быть хорошо скреплен с ногой, иначе он будет «болтаться», и вы не сможете кататься. Более того, плохая шнуровка может привести к серьезным травмам.

Выйдя на лед, не спешите, постарайтесь привыкнуть к новым ощущениям

Перед выходом на лед (лучше даже перед тем, как надевать коньки), разомнитесь — многие травмы случаются от того, что организм не готов к нагрузкам, тем более на холоде. Но и размявшись, не спешите сразу скользить по льду. Просто постойте на коньках, дайте ногам привыкнуть к новой ситуации. Попробуйте рядом с бортиком сделать несколько скользящих движений — сначала одной ногой, потом другой.

Когда освоитесь на льду, начинайте кататься. Можно начать с того, чтобы двигаться за счет разведения ног на ширину плеч и сведения их вместе (хорошо объясняется здесь, с 5:45); можно — с отталкивания одним коньком ото льда: для этого ногу, которая будет отталкиваться, надо поставить под углом ко второй, которая будет скользить (можно посмотреть тут, с 2:05). В самом крайнем случае просто смотрите, как делают те, кто находится на льду — скорее всего, рядом с вами окажется несколько новичков.

Главное, что нужно запомнить: нельзя кататься на прямых ногах. Во-первых, это просто неудобно, во-вторых, чревато травмами, в-третьих, — на полусогнутых коленях удобнее падать!

Подумайте, как вы будете тормозить

Когда научитесь катиться вперед, вам неизбежно захочется разогнаться. Это нестрашно, но лучше заранее придумать, как вы будете тормозить. Нет ничего зазорного в том, чтобы для начала использовать бортик — в него можно просто въехать.

Если вы не воспользовались нашим советом и пошли на лед без бортиков, выберите сугроб или другое место, об которое будете тормозить. В крайнем случае подойдет ваш приятель, вытянувший вас на лед!

И последнее: будьте аккуратнее с фотографиями

Естественно, вы будете фотографировать на льду. Чтобы фотографии получились хорошими, а телефон (и уж тем более фотоаппарат) не разбился, нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, постарайтесь держать телефон под верхней одеждой — вероятность того, что он выживет при вашем падении, повышается. Во-вторых, не снимайте в движении — это чревато тем, что телефон выпадет из рук.