Знакомый Япончика. Главное о новом владельце клуба «Анжи» Османе Кадиеве

28 декабря стало известно, что российский предприниматель Осман Кадиев купил футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы, который в последние годы испытывал финансовые трудности. Кадиев приобрел клуб у Сулеймана Керимова — он давно потерял интерес к команде и перестал спонсировать покупку дорогих игроков. Кадиев — не новичок в российском футболе, он владел махачкалинским «Динамо» из четвертого дивизиона; сообщалось также о его связях с криминальным «авторитетом» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. «Медуза» рассказывает, что известно об Османе Кадиеве.

Османа Кадиева связывают с преступным миром. Есть несколько публикаций, в которых говорится, что дагестанец Осман Кадиев 1959 года рождения якобы имел в начале 2000-х годов отношение к нескольким преступным группировкам в Москве и контролировал автосалон на ВВЦ и несколько гостиниц. Кадиева называли «третьим человеком в русской мафии» за связи с Вячеславом Иваньковым (Япончиком).

Сам Кадиев эти обвинения отвергал. В 2002 году он заявил газете «Время новостей», что действительно знаком и с Иваньковым, и с еще одним представителем российского криминального мира Александром Бором (Тимохой) — просто потому, что в середине 1990-х жил в США, а «русские друг друга там знают». Его подозревали в вымогательстве денег у владельцев русскоязычного заведения в Балтиморе, штат Мэриленд, а также в использовании поддельного паспорта. По этому делу его задержали в 2000 году в Болгарии — но отпустили после того, как, по словам Кадиева, сочли доводы ФБР безосновательными.

«В Болгарии мне судья говорила, что якобы я в штате Мэриленд взял у некоего русского ресторана деньги. Да я в этом штате никогда не был. Я имел в США „Роллс-Ройс“, другие машины, квартиру в Нью-Йорке, и мне надо ехать искать какой-то ресторан в Мэриленде и вымогать там две-три тысячи долларов? Это же смешно», — говорил тогда Кадиев.

Кадиев пытался подписать Пола Гаскойна. Одна из самых невероятных историй, связанных с Османом Кадиевым, — переговоры о переходе в «Динамо-Махачкала» легендарного английского футболиста Пола Гаскойна. Об этом стало известно в 2003 году, когда махачкалинское «Динамо» вышло в первый дивизион. По данным «Коммерсанта», представители Гаскойна сами связались с клубом из Махачкалы, и заявленная трансферная сумма Кадиева устроила. Тренер «Динамо» Леонид Назаренко тогда говорил: «Если в Дагестане построят третий коньячный завод, тогда, наверное, на содержание Гаскойна хватит спиртных напитков». В итоге англичанин уехал играть в Китай, а вскоре после этого завершил карьеру.

Кадиев тесно связан с кавказским футболом. В последние годы о Кадиеве писали в основном в контексте футбола. К примеру, «Новая газета» отмечала, что Кадиев так и или иначе связан со многими трансферными сделками, а агент Евгений Яковлев, который получает крупные компенсации за переходы на этом рынке, близок к дагестанцу. Имя Кадиева фигурировало и в скандале 2008 года, когда некий человек с депутатским значком (предположительно, депутат Госдумы Адам Делимханов) ворвался в тренерскую комнату и, угрожая, объяснил, именно «нужно судить» матч грозненского «Терека». По одной из версий, в судейской комнате тогда находился Осман Кадиев, близкий к «Тереку». «Новая газета» называет Кадиева «весьма влиятельным футбольным лоббистом».

Что будет с «Анжи», неизвестно. За день до того, как было объявлено, что новым владельцем клуба станет Кадиев, «Анжи» объявил о намерении распродать ведущих игроков в связи с «рядом объективных причин, в том числе финансового характера». Никаких заявлений о будущем клуба новый владелец пока не делал. После 17 туров «Анжи» с 20 очками идет на 11 месте в премьер-лиге.