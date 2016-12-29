Результат если не нулевой, то крайне ничтожный Как прошел год кино в России. «Медуза» подводит итоги

По решению президента Владимира Путина 2016-й был объявлен годом российского кино. Министр культуры Владимир Мединский лично возглавлял оргкомитет, ответственный за мероприятия, которые должны были привлечь внимание зрителя к отечественному кинематографу. Весной 2016-го Минкульт получил возможность регулировать график выхода кинопремьер в надежде на то, что это повлияет на кассовые сборы российских фильмов. «Медуза» рассказывает, оправдались ли ожидания чиновников и стал ли 2016-й рекордным для российской киноотрасли.

Надежды на «Дуэлянта»

В год российского кино Александр Роднянский — продюсер «Сталинграда» Федора Бондарчука и «Левиафана» Андрея Звягинцева — сделал ставку на историческую драму от Алексея Мизгирева «Дуэлянт». Картина о бретере, участвующем в поединках за деньги, с Петром Федоровым и Владимиром Машковым в главных ролях стала третьим российским фильмом (после «Сталинграда» и «Экипажа»), снятым с использованием технологии IMAX. Премьера «Дуэлянта» состоялась на престижном кинофестивале в Торонто: к моменту выхода фильма на российские экраны в прессе появились десятки положительных рецензий («Медуза» также писала о картине), но высоких ожиданий от кассовых сборов «Дуэлянт» все же не оправдал. Фильм с бюджетом 725 миллионов рублей заработал в России только 362 миллиона.

Сам Роднянский называет картину Мизгирева (известного своими фестивальными работами «Бубен, барабан» и «Конвой») «бескомпромиссным авторским фильмом, упакованным в одежды высокобюджетного кино» — и считает его кассовые сборы большим успехом.

Кадр из фильма «Дуэлянт» Фото: Нон-Стоп Продакшн

По мнению Романа Исаева, генерального директора компании Rentrak по России и СНГ (американская исследовательская компания, которая занимается аналитикой сборов кинопроката), «Дуэлянт» был одним из тех перспективных релизов 2016 года, на которые делали ставку не только их создатели, но и вся индустрия, — и которые в итоге «не сработали». «„Дуэлянт“ Мизгирева и „Ледокол“ Хомерики — яркие, событийные проекты. Они должны были привлечь внимание аудитории, создать „сарафан“ и собрать внушительную кассу. Но их сборы в 362 и 335 миллионов рублей [соответственно] говорят о том, что они не смогли охватить максимально широкую зрительскую аудиторию».

Переносы премьер

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев напоминает, что на даты выхода в прокат отечественных «Дуэлянта» и «Ледокола» стояли крупные американские релизы: фильм-катастрофа «Глубоководный горизонт» и «Джек Ричер 2» с Томом Крузом. «Выход на экраны конкурентного западного продукта оборачивается для наших фильмов потерями в десятки миллионов рублей», — заявил «Медузе» Малышев.

Не случайно вопрос о переносе даты релиза крупных американских проектов так часто обсуждается российскими продюсерами и чиновниками. В марте 2016 года правительство даже разрешило Минкульту регулировать график релизов кинопремьер. Теперь ведомство вправе отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму на определенную дату.

За год до этого компания-прокатчик WDSSPR по настоянию министра культуры Владимира Мединского перенесла премьеру фильма «Мстители: Эра Альтрона» с 30 на 23 апреля. Министр хотел поддержать таким образом выход в прокат картины «А зори здесь тихие…» Рената Давлетьярова. На сборах «Мстителей» перенос премьеры не сказался: за первые выходные они заработали 816 миллионов рублей. А вот сборы ремейка советской картины оказались не такими высокими, как рассчитывали создатели: фильм с бюджетом в 220 миллионов заработал всего 272 миллиона.

Режиссер Ренат Давлетьяров на премьере фильма «А зори здесь тихие…», Москва, 24 апреля 2015 года Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Александр Роднянский признался «Медузе», что не верит в роль административных мер в обеспечении успеха фильма. «То, что некоторые картины получают преференции в виде минимальной конкуренции в залах и сеансах, далеко не всегда означает их успех. Нам известны примеры, когда фильмы выходили в условиях абсолютного доминирования, и все равно сборы не оправдывали себя. В нынешних непростых экономических условиях зритель ходит в кинотеатры на конкретный фильм, а не на дату, предварительно тщательно выбирая, на что он готов осознанно потратить деньги», — сказал он.

С продюсером не согласен директор Фонда кино Антон Малышев. По его словам, успех самого кассового российского фильма 2016 года — «Экипажа» Николая Лебедева — напрямую связан с тем, что его прокатчикам удалось «выстроить диалог» с другими дистрибьюторами и «разойтись по дате релиза, не мешая друг другу». «Но в рамках года обезопасить зону старта получается максимум у двух картин — остальным приходится выходить одновременно с крупными или мелкими американскими блокбастерами», — пояснил Малышев.

Рекорды: «Экипаж» и общие сборы

«Экипаж» продержался в пятерке лидеров проката около шести недель и собрал в России почти 1,4 миллиарда рублей. Он стал четвертым за всю историю современного российского проката и единственным за последние три года фильмом, сборы которого превысили миллиард рублей. До картины Николая Лебедева эту планку удалось взять продолжению «Иронии судьбы», «Сталинграду» и «Вию».

Роднянский, не имеющий отношения к «Экипажу», объясняет кассовый и зрительский успех фильма тем, что он оказался интересен разным сегментам аудитории. С продюсером согласен директор Rentrak Роман Исаев: «Молодым людям „Экипаж“ понравился своими спецэффектами, любовной линией, участием в проекте звезды российского кино Данилы Козловского, а людям постарше было интересно посмотреть ремейк советской картины Александра Митты».

Кадр из фильма «Экипаж» Фото: «Экипаж»

«Экипаж» — не единственный рекордсмен года кино, в 2016-м общие сборы отечественных фильмов впервые превысили восемь миллиардов рублей. За последние несколько лет российская индустрия подбиралась к этой цифре только в 2013 году: тогда в прокат вышли сразу несколько крупных отечественных картин — «Метро», «Легенда № 17», «Горько!» и «Сталинград», — и общие сборы составили 7,97 миллиарда рублей. «В кинотеатрах в 2016 году еще не отработали „Елки 5“, „Дед Мороз. Битва магов“ и „Викинг“, а мы уже констатируем рекордные сборы для российского кино за всю новейшую историю», — говорит Антон Малышев. Причем выросло и количество проданных билетов: если в 2015 году их было около 31 миллиона, то в этом — на два миллиона больше.

Несмотря на положительную динамику, доля российского кино в общих сборах индустрии существенно все же не выросла: по итогам года она составит чуть больше 18%. «Показатели прошлого года удалось увеличить всего на один процентный пункт. Такой результат далек от того, на что рассчитывали и кинопроизводители, и министерство культуры: о пресловутых 25%, о которых говорил министр Мединский, пока приходится только мечтать», — пояснил «Медузе» Исаев. Антон Малышев называет такой показатель доли российского кино «стабильным».

Откуда деньги

По словам Александра Роднянского, год российского кино выявил «системные проблемы» отрасли и они главным образом касаются сегмента авторского кинематографа. «Такое кино рассчитано не на быстрый коммерческий успех в российских кинотеатрах, а на долгую жизнь на разных географических и технологических платформах. Государство и руководители индустрии, в первую очередь, обращают внимание на кинематограф, способный привлекать внимание широкой зрительской аудитории и демонстрировать успех в количестве собранных денег», — рассуждает продюсер.

Хотя, отмечает Роднянский, российское кино в 2016 году не обошли вниманием международные фестивали: «Рай» Андрея Кончаловского награжден в Венеции, «Ученик» Кирилла Серебренникова — в Каннах, «Зоология» Ивана Твердовского — на ряде других международных фестивалей. «Есть режиссеры: это Звягинцев, Сокуров и Кончаловский, чьи фильмы всегда будут интересны международной аудитории, но чтобы к ним постепенно присоединялись новые, в авторское кино нужно вкладывать деньги», — считает продюсер. Сегодня главным киноинвестором является государство, напоминает он: все остальные механизмы финансирования кинематографа — частные фонды, телеканалы, иностранные партнеры — практически исчезли.

Кадр из фильма «Ученик» Фото: «Вольга»

В 2016 году государство направило шесть миллиардов рублей на поддержку российского кинематографа. Эти средства разделили между собой министерство культуры и Фонд кино. Обычно именно Минкульт финансирует проекты (в основном это авторское, документальное и детское кино), отобранные по результатам питчинга (публичной защиты проектов) на безвозвратной основе — то есть у создателей фильма нет обязательств вернуть деньги ведомству. В 2016-м в честь года кино Фонд кино решил поддержать отечественных кинопроизводителей и распределить свою часть госсубсидий так же на безвозвратной основе. «Экономика, особенно в начале года, выглядела не очень бодро. Мы же тоже понимаем, что средства, которые мы обычно даем на условиях стопроцентного возврата, в виде беспроцентного кредита, коллеги должны откуда-то возвращать. Вгонять их в долги — бессмысленно. Кинопроизводство и так крайне рискованное занятие», — говорит Малышев. При этом он уточнил, что Фонд кино традиционно поддерживает зрительское кино с большим кассовым потенциалом.

Квоты для наших

С декабря 2015 года Минкульт и Фонд кино запустили программу по кинофикации малых и средних городов. «По оценкам экспертов 40% населения нашей страны лишены возможности смотреть кино в кинотеатрах», — рассказал Антон Малышев. По его словам, в рамках программы были выделены средства на оборудование 437 залов по всей стране (это 10% от общего количества по стране). Большинство из них должны открыться в городах, в которых последние 10-15 лет кинопрокат отсутствовал вовсе. По информации Антона Малышева, за 2016 год открылось около 150 кинозалов. «У меня нет ощущения, что это значительно увеличит количество зрителей. Неспроста ведь бизнес там не открывался — это все-таки малые города. Но думаю, что пять-семь-десять миллионов зрителей в год они нам добавят». Репертуар кинотеатров, отремонтированных за счет субсидий Минкульта и Фонда кино, на протяжении трех первых лет на 50% должен состоять из российских фильмов.

Что касается квот на показ российских фильмов для всего кинорынка — подобные меры тоже не раз обсуждались министром культуры. Малышев допускает, что они могли бы в корне изменить расположение сил на рынке. По словам директора Фонда кино, каждый год на экраны выходит около 150 иностранных фильмов, которые ничего не зарабатывают в российском прокате. «Возможно, кинотеатр вынужден их ставить, чтобы получить крупный блокбастер и заработать на нем. Квоты могли бы стать тем рычагом, который позволил бы кинотеатрам отказываться от неперспективного иностранного фильма в пользу российского», — отмечает он.

В конце 2015 года Владимир Мединский и крупные сети кинотеатров договорились о необязательных квотах на показ российского кино. Однако весь 2016-й работала другая система — кинотеатры согласились увеличить долю экранного времени отечественных фильмов до 20%. Ведение квот на российское кино обсуждается уже несколько лет — и если чиновники их активно поддерживают, то владельцы киносетей и продюсеры выступают против. Они опасаются, что квоты могут ограничить аудиторию кинотеатров и сократить их прибыль.

Кадр из фильма «Ледокол» Фото: «Наше Кино»

Что получилось

По словам исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева, оценить эффективность года российского кино для российской киноотрасли вряд ли возможно, поскольку никаких дополнительных средств в кинематограф государство в 2016-м не вкладывало. Все мероприятия, посвященные году кино, проводились на чистом энтузиазме. «Как можно оценивать эффективность, если государство не произвело никаких дополнительных вложений? А то, что было обращено внимание на российское кино — это неплохо», — подчеркнул Малышев. «Кампанией по привлечению внимания к российскому кинематографу» назвал проект Минкульта и продюсер Александр Роднянский.

Роман Исаев, директор компании Rentrak по России и СНГ, считает результат года кино «если не нулевым, то крайне ничтожным». «Хорошо, что попробовали, увидели, что это ничего не дало. В любом случае, это было интересно в качестве эксперимента, какого-то нового опыта, который должен быть обязательно проанализирован», — сказал Исаев «Медузе».