Американка Кейтлин Питерсон умерла 9 декабря 2001 года. Ее муж Майкл думал, что 48-летняя женщина упала с лестницы, смешав алкоголь и валиум. Суд решил, что Кейтлин убил супруг — поскольку он был несчастлив в браке и ради страховки, — и приговорил его к пожизненному заключению. Есть и альтернативная версия случившегося: на женщину могла напасть обычная сова. Сейчас дело находится на пересмотре, а Майкл Питерсон на свободе ожидает нового процесса. «Медуза» рассказывает об этом загадочном деле.

Смерть

Вечером 9 декабря 2001 года Кейтлин Питерсон и ее муж Майкл сидели у бассейна во дворе своего дома в Северной Каролине и пили вино. Ближе к ночи Кейтлин ушла, а Майкл остался на улице. Около трех ночи он зашел в дом и увидел, что жена лежит без сознания на полу. Питерсон позвонил в службу спасения и сообщил, что его супруга, по всей видимости, упала с лестницы.

Как установила судмедэкспертиза, у Кейтлин Питерсон на голове нашли признаки повреждения тупым предметом. Умерла она от потери крови примерно через полтора-два часа после того, как получила травмы. Эксперты предположили, что причиной травм могли стать удары по голове легким тупым предметом — например, кочергой, которую Кейтлин подарила ее сестра. Кочергу поначалу полицейским обнаружить не удалось — и в деле вообще не фигурировало конкретное орудие убийства.

Сам Майкл был уверен, что жена оступилась на лестнице, потому что смешала алкоголь и валиум. Анализ крови показал, что она действительно немного выпила, но не была сильно пьяна и, к примеру, могла бы по законам Северной Каролины сесть за руль. В организме также нашли небольшое количество валиума.

Майкл и Кейтлин поддерживали отношения с конца 1980-х годов, а в 1997-м поженились. Кейтлин к тому времени занимала руководящую должность в телекоммуникационной компании Nortel, а Майкл, в прошлом воевавший во Вьетнаме, писал романы и статьи в разные издания. В частности, он был известен как последовательный критик полиции Северной Каролины — в том числе и прокурора, который позднее вел дело о смерти Кейтлин. У пары было пятеро детей: дочь Кейтлин от предыдущего брака, два сына Майкла от бывшей жены и еще две дочки, которых Майкл и его первая жена взяли под опеку в середине 1980-х.

Подозреваемый

Как установила первоначальная экспертиза, к смерти Кейтлин Питерсон привели травмы головы, нанесенные тупым предметом. Ее муж Майкл стал первым и основным подозреваемым — никого, кроме него, в доме в момент смерти женщины не было.

При осмотре места смерти обнаружили несколько подозрительных деталей: например, шлепанцы Кейтлин были аккуратно положены рядом с телом, кровь была на стенах, а также под ногами женщины — будто она пыталась встать после одного из ударов, но затем опять упала. Также вызывал вопрос тот факт, что Майкл не сразу пришел на помощь супруге, хотя находился во дворе дома — когда она, по его словам, упала с лестницы.

Были и другие косвенные признаки возможной причастности Майкла Питерсона к смерти жены. Во-первых, по версии обвинения, дела у них с Кейтлин шли не очень хорошо: супруги якобы скандалили, в том числе из-за сексуальных предпочтений Майкла, у которого были любовники. Значительная часть судебного процесса была посвящена переписке Питерсона со своими партнерами и его общению на сайтах для гей-знакомств. Майкл утверждал, что они с Кейтлин были счастливы в браке, их отношения были открытыми, и она прекрасно знала, что он спит с мужчинами — и ничего не имела против.

Еще один возможный мотив — деньги за страховку. Жизнь Кейтлин была застрахована более чем на миллион долларов, а пара накопила долги — около 140 тысяч долларов по кредитной карте. Однако, как утверждала защита Питерсона, у супругов имелись активы на сумму более миллиона долларов — так что назвать их нуждающимися в деньгах нельзя. Более того, в день смерти Кейтлин супруги отмечали продажу прав на экранизацию одной из книг Майкла.

На суде Питерсону припомнили и его прошлое. В 1985 году он жил с первой женой в Германии и был последним человеком, который видел живой их общую подругу Элизабет Рэтклифф, мать приемных дочерей Питерсона. Элизабет, как и Кейтлин, умерла, упав с лестницы. Рэтклифф в день смерти гостила у Питерсонов, Майкл отвозил ее с дочерьми домой.

Первоначально эта смерть была признана несчастным случаем, но перед судом по делу Кейтлин Питерсон тело Элизабет Рэтклифф эксгумировали и провели повторную экспертизу, которая признала ее смерть убийством. Обвинений против Майкла Питерсона по этому делу выдвигать не стали, но оно использовалось в суде по делу Кейтлин Питерсон: прокуроры отмечали сходство двух смертей и предполагали, что и здесь могла быть инсценировка. Зачем Питерсону нужно было убивать Элизабет Рэтклифф, а затем брать под опеку ее дочерей, неясно.

Фактически, как отмечают сторонники версии невиновности Майкла Питерсона, следствие не предоставило ни однозначного мотива, ни орудия убийства. Ту самую кочергу, которую Кейтлин получила в подарок от сестры — и которую первоначально считали пропавшим орудием преступления, уже в ходе процесса нашли представители защиты Питерсона. Кочергу, как оказалось, просто не заметили следователи в гараже дома Питерсонов; оснований считать, что именно ей мужчина забил свою жену насмерть, не было.

Присяжные 10 октября 2003 года признали Майкла Питерсона виновным в убийстве жены. Он был приговорен к пожизненному заключению без права на освобождение.

Сова

Питерсон и его адвокаты на суде придерживались версии, что Кейтлин упала сама после алкоголя и валиума, а муж просто не услышал этого и продолжил сидеть у бассейна, полагая, что супруга спит. Потом они переключились на версию о возможном нападении, аргументируя это тем, что в дом Питерсонов незадолго до инцидента залезали грабители.

Сосед Питерсонов, адвокат Ларри Поллард достаточно близко знал и Майкла, и Кейтлин. Он не верил в виновность Майкла и решил сам изучить доказательства — и обнаружил деталь, которую не заметили ни защита, ни полицейские. Этой деталью было микроскопическое перо совы. Поллард предположил, что Кейтлин могла выйти на улицу (вероятно, с другой стороны дома — так, что Майкл ее не заметил), и в этот момент на нее напала сова.

Совы действительно иногда нападают на человека, причем могут причинить серьезные травмы. Практически всегда совы бьют в верхнюю правую часть головы с затылочной стороны — у Кейтлин была обнаружена травма именно в этом месте. По мнению Полларда, после того, как на Кейтлин напала сова, она схватилась за голову, забежала внутрь дома, споткнулась о лестницу, ударилась головой и умерла. Травмы, которые судмедэксперты приняли за удары тупым предметом, на самом деле могли быть нанесены совой.

В районе, где жили Питерсоны, и правда гнездятся совы — и иногда нападают на людей. Случалось, что регистрировали по пять нападений за сутки, говорится в серии подкаста Criminal, посвященной делу Питерсона. Версию Полларда поддерживают и некоторые специалисты по поведению птиц — или, по крайней мере, не считают, что она совсем уж фантастическая.

Пересмотр

Защита Майкла Питерсона версию о сове не комментирует. Мужчине удалось в 2011 году выйти на свободу: после серии апелляций его адвокаты доказали, что один из ключевых свидетелей, эксперт Дэуйн Дивер, наврал суду о своей квалификации, а также неоднократно укрывал улики по другим делам и искажал результаты своих исследований.

Дивер занимался анализом следов крови на месте смерти Кейтлин Питерсон. Из его показаний следовало, что Майкл пытался замести улики, именно они стали одним из ключевых доводов в пользу виновности мужчины и вынесению ему такого строгого приговора.

Сейчас Майкл Питерсон находится под домашним арестом, его дело будет пересмотрено. Суд уже отказался отменить рассмотрение по просьбе обвиняемого. Первые слушания назначены на май 2017 года.