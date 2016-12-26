Резолюция ООН против израильских поселений Что она означает? Почему США позволили ее принять?

Совет безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на палестинских территориях. 14 из 15 членов совбеза объявили строительство и расширение поселений нарушением международного права, а США, которые традиционно блокируют подобные резолюции в отношении Израиля, воздержались. Израиль назвал резолюцию позором и пригрозил принять дипломатические меры против стран, допустивших ее принятие и «институтов ООН, враждебно настроенных по отношению к еврейскому государству». «Медуза» объясняет, что произошло.

Что такое «израильские поселения»?

Это населенные пункты на тех палестинских территориях, которые оказались под контролем Израиля после Шестидневной войны 1967 года, то есть на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Поселения также строились на Голанских высотах, на Синайском полуострове и в секторе Газа (последние были ликвидированы в 2005 году по израильскому плану одностороннего размежевания).

Поселения начали возникать и продолжают существовать по целому ряду причин. Первые строились из соображений безопасности — после войны 1967 года многие в Израиле ждали нового нападения. Часть поселений возникла по экономическим причинам: жилье в самом Израиле стоит очень дорого. Среди поселенцев есть и радикальные религиозные активисты, считающие оккупированные территории частью Святой земли. Сейчас в 140 поселениях (какие-то из них совсем небольшие, другие имеют статус городов) проживает около 500 тысяч израильтян.

Большинство стран ООН считает территории, отошедшие к Израилю после 1967 года, оккупированными, следовательно, размещение на них гражданского населения оккупирующей страны противоречит Женевской конвенции. В 1979 году эта оценка была закреплена в резолюции Совбеза ООН № 446. Израиль определяет территории как спорные и поддерживает строительство поселений.

О чем резолюция 2334?

Новая резолюция Совета безопасности ООН утверждает, что израильские поселения не имеют под собой никаких легальных оснований, ведут к изменению демографического состава населения оккупированных территорий и являются крупным препятствием на пути к достижению мира на Ближнем Востоке. Она требует, чтобы Израиль прекратил всю деятельность, связанную с поселениями. В резолюции также закреплено требование разделять Израиль в границах до 1967 года и оккупированные территории.

Резолюция была вынесена на голосование делегацией Египта, но вскоре отозвана «под давлением Израиля и избранного президента США Дональда Трампа». 23 декабря текст был снова вынесен на обсуждение по инициативе Новой Зеландии, Малайзии, Венесуэлы и Сенегала. В поддержку проголосовали 14 стран, в том числе и Россия. Решение посла США Саманты Пауэр не пользоваться правом вето было встречено продолжительными аплодисментами.

Почему США воздержались?

США традиционно считают Израиль своим ключевым союзником на Ближнем Востоке. При условии, что большинство стран ООН привычно настроены против Израиля, американское право вето играло ключевую роль для преодоления дипломатической изоляции еврейского государства. На протяжении последних 30 с лишним лет США более 40 раз блокировали в Совете безопасности ООН резолюции, осуждающие Израиль — в том числе и в 2011 году, когда на голосование была вынесена резолюция, очень похожая на ту, что была принята 23 декабря.

В этот раз, однако, Вашингтон предпочел воздержаться — то есть фактически позволил Совбезу принять резолюцию 2334. В администрации Барака Обамы это решение объяснили тем, что политика премьер-министра Биньямина Нетаниягу в отношении поселений не привела ни к каким подвижкам в переговорном процессе. Резолюция, по словам официального представителя Белого Дома, «отражает принятые в мировом сообществе взгляды на израильские поселения». По словам госсекретаря США Джона Керри, Вашингтон «не мог препятствовать принятию резолюции, которая призывает обе стороны работать для достижения мира».

Как отреагировали на приятие резолюции в Израиле и за его пределами?

Правительства большинства западных стран приветствовали принятие резолюции № 2334, при этом в США значительная часть истеблишмента осудила ее. В Израиле резолюцию назвали «позорной», посол страны в ООН объявил, что «это все равно, что запрещать французам вести строительство в Париже».

Биньямин Нетаниягу вызвал в МИД Израиля послов государств, проголосовавших за принятие резолюции, а также посла США. Израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала были отозваны. Премьер-министр также распорядился пересмотреть программы помощи этим государствам и сократить финансирование некоторых институтов ООН, которые, по его словам, настроены по отношению к Израилю враждебно.

При этом не все население Израиля разделяет позицию премьер-министра. Придерживающееся левых взглядов и традиционно осуждающее строительство поселений издание «Гаарец» опубликовало несколько текстов, в которых утверждается, что, проголосовав за резолюцию № 2334 мир «попытался спасти Израиль от самого себя».

Что теперь будет?

Никаких мер в отношении Израиля, в том числе санкций, резолюция Совбеза ООН не предполагает, в связи с чем многие заявляют о ее символическом характере. Нетаниягу уже объявил, что не намерен подчиняться требованиям резолюции. Дональд Трамп написал в твиттере, что после 20 января (дата его инаугурации в качестве президента США) «все поменяется».

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

И все же у документа может быть ряд практических последствий. К примеру, ее принятие может отразиться на судьбе палестинской жалобы в отношении Израиля, которую сейчас рассматривает Международный уголовный суд. Израиль обвиняют в совершении военных преступлений в ходе операции в секторе Газа в 2014 году и в ходе строительства поселений в 2015-м. До сих пор дело находилось на стадии предварительного рассмотрения, однако не исключено, что теперь МУС переквалифицирует его в уголовное разбирательство.