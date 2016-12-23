Сайт мэра Москвы «Наш город» прекратил принимать жалобы на обслуживание жилых домов. Как так?

Сайт мэра Москвы «Наш город» прекратил прием и рассмотрение жалоб жителей по большинству важнейших вопросов. Это произошло «в связи с изменением процессов», говорится в сообщении администраторов ресурса (опубликовано еще в ноябре, однако москвичи о нем фактически не знают). Портал, созданный по инициативе мэра Сергея Собянина, был очень популярным среди горожан. Он позволял эффективно решать проблемы, связанные с чистотой подъездов, работой лифтов и домофонов, освещением, состоянием мусоропроводов, нарушениями при выборе управляющей компании и т. д. Из прежних 40 тем сейчас на сайте доступны лишь три: складирование реагентов в подъездах, наледь и снег на крышах и незаконное проживание в подвалах и на чердаках домов мигрантов. «Медуза» объясняет, что произошло.

Обслуживание жилых домов по жалобам горожан было прекращено еще в середине ноября 2016 года. Прием сообщений о проблемах чиновники обещают возобновить с 1 марта 2017-го, однако оставить жалобу смогут только жители конкретного дома. «Жалоб по категории „Многоквартирные дома“ приходит много, но часто они не требуют немедленного вмешательства с точки зрения жителей дома и отвлекают управляющую компанию от решения более важных вопросов. Такое перераспределение внимания и сил сотрудников не отвечает интересам собственников жилья — москвичей, которые вправе определять актуальные для их дома проблемы», — говорится в сообщении сайта «Наш город».

Каким образом модераторы сайта будут идентифицировать жителей дома, неизвестно. «Мы не имеем опыта работы с журналистами. Отправляйте запрос в аппарат мэра», — заявили «Медузе» в приемной государственного казенного учреждения (ГКУ) «Московский центр „Открытое правительство“», которое администрирует портал «Наш город».

«Наш город» был популярным ресурсом среди москвичей, поскольку он позволял оперативно решать бытовые проблемы. Пользователи сайта могли оставить сообщение о проблеме, которую чиновники были обязаны решить в течение восьми дней; в случае нарушения срока сообщение передавалось в вышестоящую инстанцию. По данным мэрии, сайт, созданный пять лет назад по инициативе нового мэра Москвы Сергея Собянина, достиг пика своей популярности в 2016-м. За пять лет работы портала поступило 1 миллион 369 тысяч сообщений; причем 745 тысяч жалоб были отправлены в январе — сентябре 2016-го, сообщила на заседании, посвященном пятилетию «Нашего города», замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

Раздел «Многоквартирные дома» лидировал по количеству жалоб в первые годы работы сайта; позднее, в 2015-м, статистику по категориям жалоб и их выполнению мэрия публиковать перестала — «из-за неверного толкования результатов со стороны СМИ, дезинформировавших жителей о реальных результатах работы органов власти Москвы», сообщал администратор сайта.

Чиновники и раньше выказывали недовольство работой портала «Наш город», поскольку жалобы жителей нарушали планы работ, утвержденные в начале года. «Скоро выстраиваемые нами планы не будут иметь никакого смысла. Мы будем бежать туда, куда нас ткнули носом. Хотя мы знаем об этой проблеме, есть план на эту работу, есть вполне ограниченные ресурсы, как материальные, так и людские», — говорил префект Зеленоградского округа Москвы Анатолий Смирнов.

Несколько глав столичных районов были уволены за игнорирование жалоб, оставленных на «Нашем городе». 23 декабря Сергей Собянин уволил главу района Коптево за подтасовку ответов об устранении проблем, на которые указывали пользователи портала. «Таланты фотографа будет применять в другом месте», — сообщил Собянин. В 2013 году был уволен глава района Орехово-Борисово Северное Леонид Богатырев, который в ответе на жалобу о неубранной от снега пешеходной дороге удалил сугробы с тротуара с помощью фотошопа.

Наиболее активные пользователи портала «Наш город» несколько раз подвергались нападениям. В июне 2016-го неизвестные напали на активиста «Нашего города» Владимира Лаврова с криками «Это привет от Воробьева [глава управы района Сокольники] и Неменущего [руководитель местного ГБУ „Жилищник“]!» В октябре 2016 года дворники района Нагорный атаковали фотографировавшего их двор активиста Игоря Сабирова, который отправил более 1600 жалоб через сайт «Наш город». Нападавшие с криками «Зачем пишешь всякую ерунду на главу управы?», «Мы тебя тут закопаем» сломали фотоаппарат и телефон Сабирова.

ГКУ «Московский центр „Открытое правительство“» возглавляет Наталья Климова, ранее занимавшая пост начальника планово-экономического отдела мэрии Перми. Курирует работу портала «Наш город» и других электронных сервисов для жителей Москвы замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева, которая ранее работала замглавы администрации Перми (курировала финансовый блок). Один из ключевых разработчиков электронных сервисов правительства Москвы, включая портал «Наш город», — компания «Про Ай-Ти Ресурс», которая в 2016 году получила от столичных властей более 1,23 миллиарда рублей. По данным ЕГРЮЛ, основной владелец «Про Ай-Ти Ресурс» — пермяк Андрей Селянин.