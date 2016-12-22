Не просто удача Знаменитый игрок в покер нашел способ обыграть казино, но суд заставил его вернуть все деньги: The Washington Post

2012 год оказался чрезвычайно успешным для знаменитого игрока в покер Фила Айви: за три похода в казино Borgata в Атлантик-сити он выиграл почти 10 миллионов долларов. Причем выиграл не в свою профильную игру, а в баккару, где значение имеет исключительно удача, а не тактика и умение скрывать эмоции. Оказалось, что Айви вместе с напарницей Чен Йин Сун нашел способ сделать так, чтобы его шансы на выигрыш были больше, чем у казино. Суд постановил, что Айви и Сун должны вернуть все выигранные таким образом деньги, но мошенником его не признал: формально он не нарушил ни одного правила или закона. The Washington Post рассказывает, как именно играли Айви и Сун.

Баккара — это одна из самых старых карточных игр, победа в которой зависит исключительно от удачи. В современных казино баккара выглядит так: крупье раздает по две карты себе и игроку, кто набирает больше очков, тот побеждает. Туз считается за одно очко, король, дама, валет и десятка — ноль очков, карты от шестерки до девятки считаются по номиналу. Если сумма очков больше десяти, то от нее отнимается 10 баллов. К примеру, если на руке восьмерка и девятка, то это семь очков.

Побеждает тот, у кого набралось девять очков или просто больше, чем у противника. Если у игрока от нуля до пяти очков, то он автоматически получает третью карту. Система ставок позволяет игроку ставить как на свою победу, так и на поражение или на ничью. Баккара очень популярна в Макао и достаточно известна в американских казино. Главные ее популяризаторы — Фрэнк Синатра и Шон Коннери в роли Джеймса Бонда в «Докторе Ноу».

Баккара связана с большим количеством ритуалов, которые у каждого игрока свои. Фил Айви, один из самых известных и успешных игроков в покер, ставил казино пять условий:

Перемешивать карты автоматической машинкой;

Играть восемью колодами Gemaco, изготовленными специально для казино Borgata, с пурпурной рубашкой;

Играть в отдельной комнате;

Крупье должен говорить по-китайски;

В комнате должна находиться подруга Айви, китаянка Чен Йин Сун.

Айви играл в казино Borgata четыре раза, а однажды, в июле 2012-го, за 17 часов выиграл 4,8 миллиона долларов. Всего он унес из Borgata более 9,6 миллиона долларов. Выиграть столько, полагаясь только на удачу, практически невозможно.

У Айви и его сообщницы Сун была особая техника: они просили дилера показать карты в колоде и повернуть на 180 градусов наиболее ценные для баккары шестерки, семерки, восьмерки и девятки. Использование машинки для автоматического перемешивания карт позволяло убедиться, что они случайно не перевернутся обратно. Крупье такая просьба странной не казалась: мало ли какие ритуалы бывают у игроков, рискующих целыми состояниями.

Фил Айви и Чен Йин Сун (в центре), 2014 год Фото: Rex / Vida Press

Побеждать Айви и Сун удавалось благодаря небольшому дефекту на рубашке карт, которые использовало казино, и главную роль тут играла китаянка. Она заметила, что крап на рубашке был не совсем симметричным, и потратила сотни часов на то, чтобы научиться различать, когда карта лежит вверх ногами, а когда нормально — и таким образом определять, когда выйдет более ценная карта. Сун говорила Айви, чего можно ожидать, а он уже делал ставки — и постоянно выигрывал.

Казино сочло, что его права были нарушены, обратилось в суд — и выиграло дело. При этом Айви и Сун не были признаны мошенниками, их действия никак не нарушили правила казино. Тем не менее, суд решил, что Айви и Сун, научившись определять номинал карт, повысили свои шансы на победу, что идет вразрез с законами штата Нью-Джерси о легальных азартных играх.

Адвокаты игроков уверены: посетителям казино фактически запретили использовать свои навыки, интеллект и способность подмечать детали для того, чтобы выигрывать. Во все четыре посещения казино удовлетворяло все требования Айви и хотело выиграть, а проиграв, пошло в суд, хотя никаких правил нарушено не было. Borgota потратило на подарки и услуги для Айви и Сун около 250 тысяч долларов, эти деньги суд компенсировать не стал.

Самое интересное в этой истории — не только метод победы и решение суда, но и мотивация Чен Йин Сун. Китаянка — из богатой семьи, ее отец был владельцем фабрики в Гонконге и оставил ей приличное состояние. Сун, которой сейчас чуть более сорока лет, полюбила азартные игры и проиграла в баккару и игровые автоматы около 20 миллионов долларов, а когда в 2007 году ее на три недели поместили под стражу за долг казино сети MGM в 93 тысячи долларов, решила отомстить. Сейчас она играет целенаправленно против казино, принадлежащих MGM. Как пишет The New York Times, с 2011 года она смогла заработать на баккаре 20 миллионов долларов, Айви был лишь одним из ее партнеров.