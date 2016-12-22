Хирург-трансплантолог Паоло Маккиарини, семеро пациентов которого умерли после того, как он пересадил им искусственную трахею по изобретенному самим Маккиарини методу, теперь работает в Казанском федеральном университете. В марте он был уволен из престижного Каролинского медицинского университета в Стокгольме, вслед за ним пришлось уйти в отставку членам совета вуза и двум представителям Нобелевской ассамблеи, отбиравшим победителей премии по медицине. «Медуза» выяснила, чем именно хирург приехал заниматься в Россию.

До 21 декабря на сайте Казанского федерального университета в разделе «Приоритетные направления» было размещено фото Паоло Маккиарини. Имя и фамилия ученого на сайте не упоминались, но значилась его должность: руководитель лаборатории «Биоинженеря и регенеративная медицина». После звонков «Медузы» в ректорат КФУ фотография была удалена. Кроме того, осталось фото хирурга Маккиарини с сотрудниками его лаборатории в других разделах сайта.

Скриншот с сайта КФУ с фотографией Паоло Маккиарини — без указания его имени

Источник «Медузы», близкий к КФУ, рассказал, что Паоло Маккиарини начал работать в вузе в августе 2016 года. Тогда же в вузе появилась новая лаборатория, руководителем которой он стал, а у аспирантов КФУ — возможность выбрать Маккиарини в качестве научного руководителя. Сейчас Маккиарини курирует около шести проектов, источник «Медузы» не исключает, что их число в скором времени увеличится. Собеседник «Медузы» рассказал о Маккиарини, как о «вспыльчивом» человеке, который, однако, предоставляет своим студентам «довольно много свободы».

По словам источника, в КФУ Маккиарини проводит эксперименты на низших приматах — небольших обезьянах — по испытанию скаффолдов (подложек для выращивания тканей и органов, которые можно затем трансплантировать).

Всемирную известность Маккиарини получил после операций на людях по методу, который называли революционным. Первую операцию по пересадке пластмассовой трубки — искусственной трахеи — Маккиарини провел в июле 2011 года, без испытания этой технологии на животных. Биоинженерная трахея Маккиарини — пластиковая трубка, засеянная стволовыми клетками самого пациента — должна была заменить донорский орган и спасти сотни тысяч жизней. Представляя свой проект, ученый убедил научную общественность, что с помощью подобной операции ему удастся вырастить в организме пациента новый орган: клетки будут размножаться и превращаться в клетки трахеи.

В итоге семь из девяти его пациентов умерли, остальным искусственный орган заменили донорским.

Операция по пересадке трахеи по методу доктора Маккианери, июль 2011 года Фото: Karolinska University Hospital / Reuters / Scanpix / LETA

Комиссия под руководством председателя шведского совета по медицинской этике установила, что научное обоснование этих операций было недостаточным: статьи Маккиарини, посвященные трансплантологии, содержали подтасованные факты. Также не были учтены все риски от такого медицинского вмешательства.

Свои первые операции Маккиарини проводил в статусе профессора Каролинского института в Стокгольме — одного из ведущих медицинских вузов Европы, представители которого определяют лауреата Нобелевской премии в области медицины. В итоге шведское правительство отправило в отставку все правление Каролинского института. Нобелевская ассамблея Стокгольма, присуждающая Нобелевскую премию по медицине, уволила двух своих представителей — они были профессорами в Каролинском университете. Прокуратура Швеции начала изучение обстоятельств трех операций по трансплантации искусственных трахей, которые Маккиарини в 2011–2012 годах провел в Каролинской университетской клинике. Расследование продолжается, хирургу могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве.

Первый раз Маккиарини приехал в Россию в 2011 году. Он получил грант правительства РФ — около 150 миллионов рублей — и создал на базе Кубанского государственного медицинского университета лабораторию регенеративной медицины. Хирург провел в Краснодаре четыре операции по трансплантации биоинженерной трахеи. Сюжет об успехе одной из них показал на всю страну «Первый канал», однако через год пластмассовая трубка имплантированной трахеи разрушилась; еще через год пациентка умерла.

Скандал вокруг Маккиарини освещался СМИ во всем мире, его историю даже прозвали «Чернобылем шведской медицины». Сам хирург-трансплантолог часто приглашал телевизионные группы на свои операции, охотно раздавал интервью. В феврале 2016 года журнал Vanity Fair подробно рассказал об истории отношений Маккиарини и продюсера телекомпании NBS Бениты Александер, которые завязались во время их совместной работы над документальным фильмом. По словам Александер, Маккиарини сделал ей предложение, обещал, что позовет на их свадьбу Владимира Путина, Барака Обаму и папу римского, но при этом уже был женат на другой женщине.

Первой о том, что Маккиарини устроился в Казанский федеральный университет, написала на своем сайте известный медицинский обозреватель Алла Астахова. Она рассказала «Медузе», что о новой должности Маккиарини ей стало известно еще в сентябре.

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров Фото: Максим Богодвид / Sputnik / Scanpix / LETA

15 декабря о новом профессоре КФУ написало издание «Вечерняя Казань». Газета приводит слова ректора КФУ Ильшата Гафурова о том, что Паоло Маккиарини выбрал вуз в Казани потому что там «оборудование — одно из лучших в России». По словам ректора, в КФУ Маккиарини будет работать только в лаборатории: «Что до возможности работать и хирургом — если он в установленном порядке получит такое разрешение от Минздрава, значит, это будет возможным, а если нет, то и в нашей поликлинике принимать не сможет», — приводит слова Гафурова «Вечерняя Казань».

От комментариев «Медузе» Гафуров отказался, сославшись на то, что находится в командировке. На запрос об интервью с Паоло Маккиарини пресс-служба университета, предварительно связавшись с самим профессором, ответила, что «он пока не готов давать интервью, но, возможно, ответит на вопросы письменно».