Я ударил своего ребенка. Что делать?
1
Разве можно бить детей?
Нет. Бить детей нельзя.
К сожалению, детей бьют во многих российских семьях: кулаками, ремнем, линейкой, скакалкой или всем, что попадется под руку. Единой статистики нет, но есть много исследований на эту тему, где приводятся разные подсчеты. Например, в Госдуме говорили, что в России ежегодно около двух миллионов детей до 14 лет подвергаются избиениям в семье (правда, это данные за 2001-й).
2
А шлепнуть ребенка по попе — это нормально?
Скажем так: если противопоставить шлепки порке ремнем — да, в каком-то смысле нормально. Но множество разных российских и зарубежных ученых считают, что это плохой метод воспитания. Давайте на всякий случай оговоримся, что мы считаем шлепком:
- открытой ладонью
- только по попе (а не по спине, щеке или затылку)
- не сильно (так, чтобы не осталось следов)
3
В России многие родители шлепают детей?
Да. Исследования показывают, что физические наказания уже не так распространены, как среди представителей старших поколений, но все еще популярны. Для примера: во время репрезентативного опроса 2009 года 51,8% родителей признались, что прибегали к таким методам воспитания. Бедные и необразованные люди применяют силу чаще, чем благополучные и образованные. Посмотреть результаты других исследований можно в статье И. С. Кона «Телесные наказания детей в России: прошлое и настоящее».
4
Шлепки — это вредно?
Скорее да. Весной 2016 года вышла работа, в которой подробно анализировались 75 исследований на эту тему. Краткий вывод такой: практика шлепков вполне может привести к разным неприятным последствиям для ребенка — и почти наверняка не принесет никакой пользы для воспитания.
5
Что за неприятные последствия?
Разные. Если шлепки становятся обычным методом воспитания, это сильно меняет отношения между родителем и ребенком: важным фактором становится страх. Постепенно мальчик или девочка усваивает, что некоторые вопросы можно решать силой — даже с теми, кого любишь.
Есть исследования, показывающие, что дети, которых били, более склоны к депрессии, алкоголизму, в целом более агрессивны, часто впоследствии сами бьют своих детей и партнеров. Кроме того, надо помнить, что шлепки — это унизительно. А унижения плохо влияют на личность. Более жестокие физические наказания ведут к еще более неприятным последствиям.
6
Бывают ситуации, когда дать по попе — единственный метод
Да, дать по попе — довольно эффективный метод вывести ребенка из истерики. Но со временем эффект уменьшается, и единственный метод избежать этого — с каждым разом шлепать все сильнее и сильнее, и тут (помимо других очевидных минусов такого подхода) легко перейти грань между шлепаньем и битьем.
Что касается долгосрочного воспитательного эффекта, исследования показывают: есть более успешные способы корректировать плохое детское поведение.
7
И что это за методы?
В американской академии педиатрии считают, что временная изоляция разбушевавшегося ребенка (например, в его комнате) или лишение чего-то желанного работают лучше шлепков и не так опасны с точки зрения последствий. Некоторые исследователи считают, что самый эффективный способ борьбы с плохим поведением — стимулирование хорошего. Проще говоря, лучше хвалить за правильное, чем наказывать за неправильное.
8
Что делать, если сорвался и ударил?
Наверное, стоит потом поговорить с ребенком и обсудить, что случилось. Извиниться. Объяснить, что вы его любите. И стараться не превращать насилие в инструмент воспитания. Это плохо работает.