Я ударил своего ребенка. Что делать?

Разные. Если шлепки становятся обычным методом воспитания, это сильно меняет отношения между родителем и ребенком: важным фактором становится страх. Постепенно мальчик или девочка усваивает, что некоторые вопросы можно решать силой — даже с теми, кого любишь.

Есть исследования, показывающие, что дети, которых били, более склоны к депрессии, алкоголизму, в целом более агрессивны, часто впоследствии сами бьют своих детей и партнеров. Кроме того, надо помнить, что шлепки — это унизительно. А унижения плохо влияют на личность. Более жестокие физические наказания ведут к еще более неприятным последствиям.