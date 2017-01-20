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Я ударил своего ребенка. Что делать?

8 карточек
14:37, 20 января 2017
1.Разве можно бить детей?
2.А шлепнуть ребенка по попе — это нормально?
3.В России многие родители шлепают детей?
4.Шлепки — это вредно?
5.Что за неприятные последствия?
6.Бывают ситуации, когда дать по попе — единственный метод
7.И что это за методы?
8.Что делать, если сорвался и ударил?

1

Разве можно бить детей?

Нет. Бить детей нельзя.

К сожалению, детей бьют во многих российских семьях: кулаками, ремнем, линейкой, скакалкой или всем, что попадется под руку. Единой статистики нет, но есть много исследований на эту тему, где приводятся разные подсчеты. Например, в Госдуме говорили, что в России ежегодно около двух миллионов детей до 14 лет подвергаются избиениям в семье (правда, это данные за 2001-й).

2

А шлепнуть ребенка по попе — это нормально?

Скажем так: если противопоставить шлепки порке ремнем — да, в каком-то смысле нормально. Но множество разных российских и зарубежных ученых считают, что это плохой метод воспитания. Давайте на всякий случай оговоримся, что мы считаем шлепком:

  • открытой ладонью
  • только по попе (а не по спине, щеке или затылку)
  • не сильно (так, чтобы не осталось следов)

3

В России многие родители шлепают детей?

Да. Исследования показывают, что физические наказания уже не так распространены, как среди представителей старших поколений, но все еще популярны. Для примера: во время репрезентативного опроса 2009 года 51,8% родителей признались, что прибегали к таким методам воспитания. Бедные и необразованные люди применяют силу чаще, чем благополучные и образованные. Посмотреть результаты других исследований можно в статье И. С. Кона «Телесные наказания детей в России: прошлое и настоящее».

4

Шлепки — это вредно?

Скорее да. Весной 2016 года вышла работа, в которой подробно анализировались 75 исследований на эту тему. Краткий вывод такой: практика шлепков вполне может привести к разным неприятным последствиям для ребенка — и почти наверняка не принесет никакой пользы для воспитания.

5

Что за неприятные последствия?

Разные. Если шлепки становятся обычным методом воспитания, это сильно меняет отношения между родителем и ребенком: важным фактором становится страх. Постепенно мальчик или девочка усваивает, что некоторые вопросы можно решать силой — даже с теми, кого любишь.

Есть исследования, показывающие, что дети, которых били, более склоны к депрессии, алкоголизму, в целом более агрессивны, часто впоследствии сами бьют своих детей и партнеров. Кроме того, надо помнить, что шлепки — это унизительно. А унижения плохо влияют на личность. Более жестокие физические наказания ведут к еще более неприятным последствиям.

6

Бывают ситуации, когда дать по попе — единственный метод

Да, дать по попе — довольно эффективный метод вывести ребенка из истерики. Но со временем эффект уменьшается, и единственный метод избежать этого — с каждым разом шлепать все сильнее и сильнее, и тут (помимо других очевидных минусов такого подхода) легко перейти грань между шлепаньем и битьем.

Что касается долгосрочного воспитательного эффекта, исследования показывают: есть более успешные способы корректировать плохое детское поведение.

7

И что это за методы?

В американской академии педиатрии считают, что временная изоляция разбушевавшегося ребенка (например, в его комнате) или лишение чего-то желанного работают лучше шлепков и не так опасны с точки зрения последствий. Некоторые исследователи считают, что самый эффективный способ борьбы с плохим поведением — стимулирование хорошего. Проще говоря, лучше хвалить за правильное, чем наказывать за неправильное.

8

Что делать, если сорвался и ударил?

Наверное, стоит потом поговорить с ребенком и обсудить, что случилось. Извиниться. Объяснить, что вы его любите. И стараться не превращать насилие в инструмент воспитания. Это плохо работает.