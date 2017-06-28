Я стесняюсь говорить с иностранцами. Что делать?
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1
Что случилось?
Каждый раз, когда нужно заговорить с иностранцем, вы смущаетесь, волнуетесь, забываете самые простые слова и в итоге с трудом можете выдавить из себя хотя бы пару фраз. При этом вроде и язык учили, и собеседников понимаете, но поддержать разговор на иностранном языке не получается.
2
Вы прямо меня описали! Что со мной не так?
Все с вами так, просто у вас языковой барьер — как и у большинства из тех, кто редко общается с иностранцами.
3
Что еще за языковой барьер?
Объясним на простом примере. Представьте, что к вам в гости пришел известный астрофизик. Помимо его профессиональной деятельности и выдающихся академических достижений вы о нем не знаете ничего. С чего вы начнете разговор? Легко ли вам будет найти общий язык? Разговор может задаться или нет, но преодолевать смущение первых вопросов придется вам обоим. Общение с иностранцами работает по такой же схеме: вы с языковым барьером — неуклюжий хозяин, неожиданный астрофизик в гостях — иностранец.
4
И как этот барьер преодолеть?
В первую очередь понять, в чем причина вашего языкового барьера. Вариантов несколько. Во-первых, возможно, вы недостаточно хорошо знаете язык, на котором собираетесь общаться с иностранцами. Во-вторых, иностранный язык — это не только набор других букв и другого произношения, но прежде всего другой культурный код. Он складывается из всего, что окружает человека: прочитанных книг, просмотренных фильмов, шуток, которыми он обменивается с друзьями, да даже пищевых привычек. Культурный код — самый простой способ понять, кто перед вами — француз, американец, русский или представитель другой нации. В-третьих, говорить не боятся (и на родном языке в том числе) только те, кто чувствует себя уверенно — или просто по жизни, или в контексте обсуждаемой темы.
5
Но я все понимаю, просто сказать ничего не могу. Как собака. Я знаю язык!
Если вы понимаете, о чем говорит человек, хотите, но не в состоянии ему ответить, значит, ваш английский все-таки требует усовершенствования. Понимание — это пассивный навык, тогда как говорение — активный, требующий постоянной практики. Что это означает? Для того чтобы не бояться заговорить, надо, собственно, начать говорить постоянно, то есть вывести свои знания из пассивного словаря в активный. Подумайте, что в потенциальном разговоре с иностранцем пугает вас больше всего. Самая очевидная проблема — произношение. Скорее всего, в первую очередь вас смущает именно оно.
6
Да, у меня сильный акцент. Каждый раз боюсь, что собеседник будет смеяться!
Ну это вряд ли. Сами подумайте, будете ли вы смеяться над людьми, которые заикаются и картавят или попытаетесь им помочь? С иностранцами то же самое. Любой носитель, будь то француз, англичанин или финн, в первую очередь испытывает огромную радость от того, что вы стараетесь говорить с ним на его языке. Ваша главная задача — не мимикрировать под носителя, а сделать так, чтобы он вас понял.
7
И как это сделать?
Изучить фонетику языка. Носитель всегда распознает в вас иностранца не только из-за произношения. Он, как мы и говорили выше, еще и носитель другого культурного кода. Построение фраз и шутки выдадут в русском русского, даже если у него идеальный английский. Вы выросли в другой культуре, с этим нужно смириться. В конце концов, есть даже специальный тест, который определяет, на каком именно английском вы разговариваете (новозеландском? сингапурском?) и какой язык у вас на самом деле главный, — и определяет почти безошибочно. Чтобы разговаривать с иностранцами и быть понятыми, достаточно хорошо выучить основные фонетические правила и стараться верно произносить слова — с правильным ударением и связками.
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8
Допустим, произношение я подтяну. Но все равно сложно заговорить, вдруг я ошибусь.
Конечно, ошибетесь. Но мы все ошибаемся, даже когда говорим на родном языке — путаем ударения и заговариваемся. Ошибки — это часть вас, и это нормально. Боязнь заговорить ловко маскирует вечный комплекс отличника — и это общемировая проблема. Но в России комплекс отличника выражен сильнее, потому что у нас любят делать все идеально и сразу. А вот на Западе ошибки воспринимают иначе: там это обязательное условие на пути к успеху. Если вы чего-то не понимаете, нужно переспрашивать, а если устали переспрашивать — честно признаться, что не поняли. Носители языка знают, что вы испытываете сложности, они всегда пойдут вам навстречу.
9
Так как перестать бояться ошибиться?
Найти преподавателя, который не будет эти ошибки исправлять, то есть человека или программу обучения, которая позволит вам расслабиться. Это первоочередная задача, ведь разговорная речь — это не только техническая сторона вопроса, но и психологическая. Выдающийся полиглот Мишель Томас, который долгое время обучал языкам селебрити от Вуди Аллена до Грейс Келли, в основу своего метода изучения иностранных языков ставил психологический комфорт учащегося. Он утверждал, что преподаватель несет полную ответственность за процесс обучения, в котором ученики должны быть избавлены от стресса и волнений, что позволит увеличить скорость изучения языков.
10
Дело только в преподавателе?
Не только. Нужно нарабатывать словарный запас и практиковать его в естественной среде, то есть с носителем или с программой обучения, которая построена на технике повторения, или так называемом shadowing. Технику разработал американский профессор-лингвист Александр Аргуэльес, главное правило shadowing: как только вы услышите что-то, нужно повторить это и подражать этому как можно быстрее. В целом у этой техники 10 этапов, но ее основа — это подражание речи носителей языка.
11
Но это ведь долго. А мне нужно снять блок сейчас — это возможно?
Если вы научитесь не бояться ошибиться, то вскоре, вместе со снятием языкового барьера, начнете и язык учить в быстром темпе. Этот путь не будет коротким, но при таком раскладе всегда будет короче, чем по обкатанной схеме «ошибка-наказание».
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