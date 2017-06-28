Я стесняюсь говорить с иностранцами. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . Вы прямо меня описали! Что со мной не так?

3 . Что еще за языковой барьер?

4 . И как этот барьер преодолеть?

5 . Но я все понимаю, просто сказать ничего не могу. Как собака. Я знаю язык!

6 . Да, у меня сильный акцент. Каждый раз боюсь, что собеседник будет смеяться!

7 . И как это сделать?

8 . Допустим, произношение я подтяну. Но все равно сложно заговорить, вдруг я ошибусь.

9 . Так как перестать бояться ошибиться?

10 . Дело только в преподавателе?