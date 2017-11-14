Я попал в сложную ситуацию, и мне нужен юрист. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . Как понять, что без юриста не обойтись?

3 . У меня плотный график. А общение с юристами отнимает кучу времени.

4 . А если у меня свой бизнес, а юриста в штате нет. В такой ситуации мне помогут?

5 . Как заказать услуги?

6 . А если я решу проверить договор, где много конфиденциальных данных?

7 . Сколько это будет мне стоить?

8 . Зачем мне платить юристам деньги, если всюду предлагают бесплатную юридическую помощь?