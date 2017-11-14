Я попал в сложную ситуацию, и мне нужен юрист. Что делать?
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1
Что случилось?
Произошла одна из распространенных конфликтных ситуаций. Например, вас внезапно уволили и не выплатили зарплату. Вы не поделили наследство или жилую площадь после расторжения брака. Или хотите продать жилье и боитесь, что вас обманут. Коллекторы требуют долг по кредиту, который вы уже закрыли. А может быть, квартиру затопили, а страховая не хочет платить. Или у вас проблемы с бизнесом: контрагенты не отдают долги, а пожарный надзор каждый месяц мучает проверками. Таких ситуаций может быть бесконечное количество. Когда решить их не получается и своих знаний не хватает, лучше обратиться к юристам.
2
Как понять, что без юриста не обойтись?
К профессионалам идут, когда нужно оценить ситуацию со стороны, снизить риски или разрешить споры, зашедшие в тупик. Юрист внимательно прочитает все документы по вашему делу, даст консультацию, поможет составить обращения, взыщет задолженность с организации и расскажет, как вести себя в дальнейшем. То есть возьмет ситуацию под свой контроль. Обращаться к профессионалам стоит даже в тех случаях, когда для вас не очевидно, как именно они смогут помочь. Например, если на вашу машину упало дерево, а страховая говорит, что по таким случаям ущерб не возмещается. Во многих случаях хватит простой консультации: специалисты помогут понять, какие у вас есть права и обязанности, что нужно предпринять.
3
У меня плотный график. А общение с юристами отнимает кучу времени.
Не всегда. Сегодня не обязательно ехать в офис, чтобы встречаться с юристами. Консультации по самым разным вопросам можно получить и онлайн. Так работает сервис «Удобное право», вместе с которым мы подготовили эти карточки. Компания, основанная группой московских адвокатов, консультирует граждан онлайн, помогает проверить договор, подготовить претензию, иск или жалобу. На сайте сервиса можно заказать подготовку пакета документов для регистрации юридического лица (ООО) или подачи иска. И все это можно сделать круглосуточно, сидя дома, в офисе или где угодно.
4
А если у меня свой бизнес, а юриста в штате нет. В такой ситуации мне помогут?
Да. Предприниматели и малый бизнес — одни из главных клиентов «Удобного права». Если у вас нет штатного юриста или он слишком сильно загружен, сервис может взять на себя рутинную работу по оказанию любых юридических услуг, в том числе по проверке и составлению договоров, писем, претензий, исков, корпоративных документов. Рассчитываться с юристами «Удобного права» можно как с помощью любых платежных систем, так и через выставление счета для компании.
5
Как заказать услуги?
Зайдите на сайт и выберите, что вам нужно. Заполните форму: нужно описать суть проблемы, оставить контактные данные и, если потребуется, прикрепить договор и другие бумаги, которые касаются вопроса. Обязательно укажите, какую сторону вы занимаете в этой ситуации. Юристы изучат проблему и вышлют подробный ответ или уже готовый документ.
6
А если я решу проверить договор, где много конфиденциальных данных?
Без проблем. Вы можете их не предоставлять. Например, в «Удобном праве» при проверке договора или составлении претензии не просят ваши персональные данные. При заполнении полей вы можете добавить любые данные, номера паспортов и прописки. Правильные данные вы сможете потом сами добавить в получившийся документ.
7
Сколько это будет мне стоить?
Недорого. Например, за проверку договора из пяти страниц вы заплатите 2 тысячи рублей, проверка каждой следующей страницы будет стоить 500 рублей. Обращаясь в онлайн-сервис, вы, по крайней мере, не переплачиваете за аренду дорогого офиса. А в фирме, работающей не только удаленно, те же услуги могут обойтись дороже.
8
Зачем мне платить юристам деньги, если всюду предлагают бесплатную юридическую помощь?
Они далеко не всегда могут помочь. Государственные бесплатные консультации, работающие на основе закона, помогают не всем группам граждан и вовсе не по любым вопросам. А частные бесплатные конторы вряд ли станут по-настоящему вникать в вашу проблему и не ответят ничего конкретного. А когда речь зайдет о составлении претензии или искового заявления, то вам с большой вероятностью выставят счет, в разы превышающий рыночную цену.
9
Все равно не уверен, что мне когда-нибудь это пригодится. Приведите пример.
Хорошо. Вот история, которую рассказали юристы «Удобного права». К ним обратился мужчина, который брал кредит на машину. Его, как и других заемщиков, банк принудил заключить договор страхования кредита на 50 000 рублей. Через два месяца мужчина досрочно погасил кредит и хотел вернуть хотя бы часть страховой премии. Но страховая отказала в этом, сославшись на то, что клиент не обратился в течение 10 дней с заявлением об отказе от страховки, а риск наступления страхового случая не отпал. Мужчина обратился в «Удобное право», где ему объяснили, что на самом деле страховой риск невозврата кредита прекратился и страховая должна была возвратить оставшуюся часть премии. А из-за того, что компания отказалась отдавать деньги добровольно, по закону она обязана выплатить потребителю штраф — 50% от суммы возврата. После правильно составленной претензии и подготовки иска страховая компания вернула мужчине 58 720 рублей.
До 13 января 2018 года в «Удобном праве» для читателей «Медузы» действует скидка 400 рублей по промокоду meduza. Акция распространяется на все виды услуг, за исключением онлайн-консультации.
Партнерский материал. Что это такое?