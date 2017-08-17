Я никогда не пользовался приложениями для такси. Зачем они мне?
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1
А что, такие люди еще есть?
Да, конечно. И среди россиян таких пока большинство. Если в Москве и других крупных городах (например, Екатеринбурге) на приложения приходится больше половины заказов такси, то в городах поменьше люди привыкли делать заказ по телефону либо ловить такси на улице. Но, по статистике сервиса такси «Максим», с которым мы написали эти карточки, средняя доля заказов такси через приложения в регионах уже приближается к 30%. При этом одни и те же люди часто заказывают такси и в приложении, и — если есть какие-то нюансы — голосом по телефону.
2
Каких-то более точных цифр нет?
Просто нет публичных независимых исследований всего рынка, которым мы можем доверять.
3
А чего все приложениями-то не пользуются?
По разным причинам. Во-первых, не так много времени прошло — первые приложения для заказа такси появились шесть лет назад. Во-вторых, почти у всех россиян есть мобильники, но далеко не все из них смартфоны — и далеко не у всех есть хороший интернет. В-третьих, электронные карты и геолокация не во всех регионах работают так же хорошо, как в Москве и Петербурге. В-четвертых, не так много людей пользуются такси постоянно, а для разовых поездок им не хочется заморачиваться с установкой и настройкой приложения.
4
Есть ли какие-то принципиальные отличия между заказом по телефону и приложением?
Главное отличие — при заказе по телефону вам надо разговаривать с людьми, а при заказе через приложение — нет. Вы просто жмете на кнопку, и ваша заявка сразу попадает в систему, к которой подключено много разных таксопарков. Чем популярнее приложение, тем у таксистов больше заказов, тем ниже может быть цена поездки.
5
Окей, как объяснить тем, у кого нет приложения, зачем оно нужно?
Потому что это удобнее. Не обязательно знать точный адрес подачи машины — можно указать место на карте и смотреть в режиме реального времени, где едет автомобиль. А еще в большинстве приложений оплата за поездку снимается с карты автоматически. То есть не придется думать, достаточно ли у вас наличных и есть ли у водителя сдача.
6
А данные банковской карты давать не опасно? Меня не обсчитают?
У таксистов нет доступа к данным вашей карты, а безопасность расчетов гарантирует банк — партнер приложения. За поездку вы заплатите ровно столько, сколько увидели на экране, когда ввели в приложении адрес и сделали заказ. Стоимость поездки рассчитывается в зависимости от расстояния, плотности трафика, количества свободных машин. Хотя обсчитать могут везде, одна из функций таких сервисов — отслеживать любые нечестные действия. Если вам кажется, что вы переплатили, — нужно писать жалобу в службу поддержки, тогда деньги вернут.
7
За водителями как-то следят?
Конечно. У разных компаний свои требования к стажу водителя, состоянию и марке машины. У крупных сервисов действует своя система контроля, и недобросовестных водителей быстро отключают от раздачи заказов. Но вообще вызывать такси в сервисе надежнее и безопаснее, чем ловить машину на улице. Каким маршрутом водитель повез клиента, как долго длилась поездка, сколько денег он получил — все это фиксируется в истории заказов.
8
Что делать, если мне не понравился сервис?
Поставить водителю плохую оценку, которая понизит его рейтинг в сервисе, а значит, сократит количество его будущих клиентов. Еще можно написать отзыв, подробно объяснив, что именно вам не понравилось. Обратная связь также поможет в случае, если вы забыли в машине свои вещи.
9
Я много езжу по России. Какое приложение работает во всех городах?
Во всех — ни одно. Но через приложение сервиса такси «Максим» можно заказать машину в 200 городах России (и еще в 29 городах на Украине, в Казахстане, Грузии, Болгарии, Таджикистане, Белоруссии). Скачать его можно как для iOS, так и для Android и для Windows Phone. Кроме того, такси можно заказать через чат-бота в Telegram. Для новых пользователей приложения сервиса заказа такси «Максим» до конца 2020 года действует промокод MEDUZA.
Партнерский материал. Что это такое?