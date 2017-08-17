Я никогда не пользовался приложениями для такси. Зачем они мне?

1 . А что, такие люди еще есть?

2 . Каких-то более точных цифр нет?

3 . А чего все приложениями-то не пользуются?

4 . Есть ли какие-то принципиальные отличия между заказом по телефону и приложением?

5 . Окей, как объяснить тем, у кого нет приложения, зачем оно нужно?

6 . А данные банковской карты давать не опасно? Меня не обсчитают?

7 . За водителями как-то следят?

8 . Что делать, если мне не понравился сервис?