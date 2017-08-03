Я еду без билета. Контролер может меня задержать? А высадить?

1 . Ко мне подошел контролер. Что делать?

2 . Контролер просит предъявить билет. Это обязательно?

3 . Билета нет! Штраф?

4 . И что, в таких регионах можно вообще не платить за проезд и за это ничего не будет?

5 . И что, можно просто высадить силой?

6 . А если есть — можно?

7 . Контролер требует открыть сумку. Это нормально?

8 . У меня нашли чужой проездной. Какой штраф? Документ могут отнять?