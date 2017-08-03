Я еду без билета. Контролер может меня задержать? А высадить?
1
Ко мне подошел контролер. Что делать?
Для начала убедитесь, что это настоящий контролер: попросите предъявить удостоверение. Правда, часто просить и не нужно — достаточно посмотреть на бейджик, который закреплен у контролера на одежде. Удостоверение в разных регионах может выглядеть по-разному. Вот так, например, выглядит документ контролеров «Мосгортранса».
2
Контролер просит предъявить билет. Это обязательно?
Да, обязательно. По закону, вы обязаны хранить билет и предъявлять его по требованию контролеру — если, конечно, у него есть удостоверение.
3
Билета нет! Штраф?
Скорее всего, штраф. В разных регионах суммы разные — от 20 рублей (например, в Еврейской автономной области) до 1000 рублей (в Москве, Московской и Тулской областях) Но тут есть один забавный момент. Штрафы за безбилетный проезд в городских троллейбусах, автобусах и трамваях устанавливаются региональными властями — местными кодексами об административных нарушениях. Однако во многих регионах штраф за безбилетный проезд не прописан. Например, в Нижегородской, Пензенской, Ивановской областях, Хабаровском и Камчатском краях, республиках Коми и Мари Эл. Такая ситуация сложилось по разным причинам; основная звучит примерно так: местные власти считают, что размеры штрафов должен устанавливать федеральный центр. Минтранс планирует принять поправки в федеральное законодательство, чтобы решить эту дискуссию и установить единые нормы для всех регионов.
4
И что, в таких регионах можно вообще не платить за проезд и за это ничего не будет?
Сложный вопрос. Если нет законодательной нормы, оформить штраф у контролера не получится. Вот как эту коллизию описал один из водителей в Нижегородской области на встрече с чиновниками: «Понимаете, получается, пассажир, который без билета — мы можем только его высадить. Это в лучшем случае, если кондуктор здоровее этого пассажира».
5
И что, можно просто высадить силой?
Нет, если административной ответственности нет, то и высаживать человека, строго говоря, нельзя.
6
А если есть — можно?
Да, в регионах, где ответственность за безбилетный проезд есть в административном кодексе, у контролеров довольно широкие полномочия. Контролер не только может потребовать от человека выйти на ближайшей остановке, но и принудительно доставить его в полицию для составления протокола.
7
Контролер требует открыть сумку. Это нормально?
Нормально. Контролер имеет право проводить досмотр (но опять же: только в тех регионах, где права и обязанности пассажира прописаны в административном кодексе). Тем не менее досмотр надо проводить по правилам: если контролер хочет посмотреть, что в рюкзаке, он должен позвать двух понятых или записывать все на видео. А если понадобился личный досмотр, понятые должны быть того же пола, что и пассажир.
8
У меня нашли чужой проездной. Какой штраф? Документ могут отнять?
Размер штрафов зависит от местного законодательства — например, в Москве за такое штрафуют на 2,5 тысячи рублей. Изъять чужой документ контролер может, потому что он считается предметом административного правонарушения. Но эта процедура тоже должна проходить в присутствии двух понятых или с использованием видеозаписи.
9
Что делать, если контролер превышает свои полномочия?
Обращайтесь в полицию. И вы можете снять действия контролера на камеру, это не запрещено законом.