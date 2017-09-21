Все переводят деньги с карты на карту. Что об этом нужно знать?
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1
Что случилось?
В России растет популярность переводов с карты на карту. Услуга эта появилась всего пять лет назад, но уже сейчас, по оценкам банкиров, таким образом пересылаются десятки миллиардов рублей. Причем делают это множеством разных способов: по номеру карты или телефона, через онлайн-банк, аккаунты в соцсетях или специальные приложения.
2
Окей, и как это работает?
Все просто. Отправить деньги на карту можно через мобильное приложение (или сайт, банкомат или отделение банка). Для перевода на карту требуется только ее 16-значный номер — необязательно знать ФИО получателя, его ИНН, БИК и кучу других цифр. Отправка с карты на карту одного банка занимает буквально секунду и будет бесплатной. За перевод денег на карту другого банка с вас могут списать комиссию. Обычно это 0,5–1,5% от суммы перевода — все зависит от правил каждого банка. Сколько именно придется заплатить, вы увидите до момента отправки денег.
3
А это вообще безопасно?
Сообщать 16-значный номер своей карты вполне безопасно. Но если кто-то обещает переслать вам деньги и требует что-то еще — ПИН-код, срок действия, трехзначный код с обратной стороны, — стоит насторожиться. Возможно, это мошенники.
4
Переводы можно получать с любых карт?
Да, переводы работают с карт всех крупных российских банков. Отправлять деньги в зарубежные банки тоже можно, но со счета на счет, и для этого, возможно, придется идти в отделение банка с паспортом. Если же вы переводите деньги на собственный счет, открытый в иностранном банке, не забудьте отчитаться о нем в налоговой. Если же вы будете регулярно переводить крупные суммы за границу, ваш банк может запросить у вас дополнительную информацию о целях операций и происхождении средств. Банки обязаны следить и проверять все операции на суммы от 600 тысяч рублей (это прописано в Федеральном законе № 115). Но часто банки устанавливают лимиты на перевод с карты на карту, так что эти суммы обычно не превышают 100–150 тысяч рублей.
5
Погодите. С этих переводов надо, наверное, платить налоги?
Надо, но не с переводов, а с поступлений на карту. И далеко не со всех. Например, если вам на карту приходит стипендия, алименты или вам посылают деньги близкие люди — все эти поступления налогом не облагаются. Кроме того, не нужно ничего платить, если вы получаете, например, благотворительную помощь или продаете овощи, которые вырастили на своем огороде.
6
Так. Можно по порядку? За что я должен платить?
Налог нужно платить с доходов, в том числе и тех, которые поступают на карту. Например, формально вы платите 13% со своей зарплаты, но по факту этот налог за вас удерживает работодатель, поэтому на зарплатную карту вы получаете сразу «чистую» зарплату (официальный оклад минус налог). То же самое должно происходить и с другими вашими доходами. Если вам на карту переводят деньги, например, за арендованное у вас жилье, за выполненную на фрилансе работу или за купленный у вас автомобиль, то с таких поступлений нужно заплатить налог самостоятельно. Все остальные переводы, которые не связаны с получением дохода, налогом не облагаются.
7
Как налоговая вообще может узнать о моих переводах?
Налоговая может запросить у банка выписку по вашему счету, но для таких проверок у нее обычно должны быть основания. Например, вы купили квартиру, рассказали о покупке налоговой, и у нее возникли к вам вопросы, так как ваш официальный доход просто не позволял ее купить. Или же о новой квартире вы решили не сообщать, но налоговая узнала о ней от продавца, когда тот, как законопослушный гражданин, задекларировал свой доход с ее продажи. Так что налоги в любом случае лучше заплатить, иначе потом придется отдавать штрафы: 20–40% от суммы невыплаченных налогов.
8
Звучит сложно! Может, лучше отдавать деньги наличкой и забыть про переводы?
Не стоит. Нужно лишь понимать, с чем вы имеете дело. Переводы между частными лицами — то есть переводы от друзей, за которых вы заплатили в кафе наличными, от коллег на подарок начальнику, помощь от близких из другого города — доходом не считаются и налогом не облагаются, декларировать их не нужно. А если вы ведете коммерческую деятельность, например оплачиваете товары и услуги, для этого стоит выбрать другие способы расчета.
9
Ясно. Но вы пишете об этом неспроста?
Этот материал мы сделали вместе с платежной системой Visa, которая позволяет быстро и просто переводить деньги c карты на карту. Перевести деньги на карту Visa можно по-разному. Например, вы можете перевести деньги через мобильное приложение вашего банка, электронный кошелек, из ближайшего банкомата, офиса банка-партнера, поддерживающего сервис, и даже через социальные сети. Все, что нужно, — найти опцию «Перевод на карту», выбрать источник средств, ввести номер карты Visa получателя и сумму. Что важно — даже при переводе средств из одного банка в другой на карту Visa средства будут начислены практически мгновенно, как правило в течение 30 секунд.
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