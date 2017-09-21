Все переводят деньги с карты на карту. Что об этом нужно знать?

1 . Что случилось?

2 . Окей, и как это работает?

3 . А это вообще безопасно?

4 . Переводы можно получать с любых карт?

5 . Погодите. С этих переводов надо, наверное, платить налоги?

6 . Так. Можно по порядку? За что я должен платить?

7 . Как налоговая вообще может узнать о моих переводах?

8 . Звучит сложно! Может, лучше отдавать деньги наличкой и забыть про переводы?