Все говорят про рассрочку без процентов и переплат. Что это значит?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что такое рассрочка и чем это отличается от кредита?
Изначально рассрочку выдавали магазины: покупателю предлагали заплатить часть суммы за товар сразу (например, 20%), а остаток возвращать постепенно — равными долями без процентов.
2
А разве рассрочка — это не беспроцентный кредит?
Не всегда, хотя многие так думают. Далеко не все существующие сегодня программы рассрочки предполагают отсутствие процентов.
3
Подождите, но магазины предлагают товары в рассрочку и говорят, что процентов нет.
Проценты по факту могут быть. Поэтому, чтобы пользоваться подобными программами с максимальной выгодой, надо быть в курсе нюансов. Приведем пример: многие магазины, предлагая беспроцентную рассрочку, подразумевают, что деньги на покупку товара выдаст банк, работающий в партнерстве с этим магазином. Получается, что рассрочка здесь — лишь маркетинговое название кредита.
Допустим, вы хотите купить холодильник за 20 000 рублей — и вам предлагают его в «беспроцентную рассрочку» на 10 месяцев. На деле банк оформляет с вами кредитный договор, в котором прописаны не меньше 15–20% годовых. А магазин, обещавший «беспроцентную рассрочку», сделает на холодильник скидку, которая покрывает сумму этих процентов. Например, вам продают его за 16 500 — эту сумму банк-партнер дает вам в кредит, и за 10 месяцев по нему набегут проценты — те же 3500.
С одной стороны, в этом примере проценты есть. Но с другой — если бы вы покупали холодильник за всю сумму целиком, он все равно стоил бы 20 000 рублей. Кстати, если погасить такую «рассрочку» досрочно, можно сэкономить: вернуть банку не 20 000 рублей, а, скажем, 18 000. Некоторые специально берут рассрочку ради такой скидки.
4
Ну, а в чем тогда подвох?
Подвоха нет, но, как и у любой финансовой программы, есть нюансы, которые нужно знать. Например, если вдруг вы пропускаете ежемесячный платеж, начисляются штрафы — чаще всего это процент от оставшейся суммы вашего долга. Кроме того, при заключении кредитного договора консультант в магазине может всячески склонять вас купить страховку, а ее стоимость может превышать 1000 рублей в месяц. Чаще всего страховка и вовсе включена в договор, покупатели не всегда обращают на это внимание и могут автоматически подписаться на этот пункт. Или менеджер в магазине может вас уверять, что страховка сильно повышает вероятность одобрения кредита. От навязанной услуги можно отказаться в течение 5 рабочих дней, но эта процедура обычно не из простых: придется посетить банк или офис страховой, написать заявление о расторжении договора.
Кроме того, оформляя кредитный договор, всегда спрашивайте, платное ли СМС-информирование и каковы условия погашения платежей. Чаще всего бесплатным будет внесение средств через банкоматы банка. Но если их мало, вам придется пользоваться межбанковскими переводами или платежными терминалами — у каждого из них своя комиссия, а значит, и дополнительные затраты для вас.
5
А еще про какие-то нюансы и ограничения нужно знать?
Как правило, такую рассрочку можно взять только в конкретном магазине, причем далеко не в любом. В России таким образом чаще всего предлагают купить технику, украшения и шубы. Но вовсе не обязательно, что по программе рассрочки вы сможете приобрести любой товар в конкретном магазине. Чаще она действует только на отдельные товары или категории, а на продукцию по акции, скорее всего, распространяться не будет.
6
Окей, а почему вы пишете про рассрочку?
Этот материал мы сделали вместе с картой рассрочки «Совесть». Это новый финансовый инструмент, который как раз обеспечивает рассрочку без процентов и без всяких скрытых условий, страховок и ограничений, описанных выше. Картой «Совесть» можно оплачивать любые покупки в магазинах-партнерах — их уже больше 17 тысяч. Среди них есть и такие, где раньше возможности платить в рассрочку вообще не было: например, в ресторанах, продуктовых магазинах и аптеках.
«Совесть» работает как обычная банковская карта с лимитом (для каждого клиента он определяется индивидуально). Но если стандартная кредитка имеет примерно 60 дней льготного периода, за который вам нужно успеть погасить всю сумму целиком, то с картой «Совесть» вы можете возвращать заем равными платежами в течение 3, 4, 6 или даже 12 месяцев (срок зависит от магазина — партнера программы). При этом возвращаете вы ровно ту сумму, которую потратили на покупки, без переплат.
Страховок нет, платных СМС нет, оформление карты и ее обслуживание бесплатны, и в отличие от рассрочки в магазинах расплатиться можно за любой товар у партнера «Совести», даже если он продается со скидкой. Пожалуй, единственное ограничение — снимать деньги в банкомате по этой карте не получится и расплачиваться можно только у партнеров, но учитывая их количество, этого более чем достаточно.
7
Можно пример?
Да. В августе накануне вылета вы купили билеты из Москвы в Лондон и обратно. Заплатили за это 16 тысяч 200 рублей картой «Совесть». В сентябре, октябре и ноябре вы вносите по 5400 рублей. И все, долг погашен, никаких переплат и процентов.
8
То есть тут переплаты точно нет?
Переплаты могут начаться, только если вы не будете вовремя возвращать деньги. Например, если проигнорировали ежемесячный платеж — вам начислят фиксированный штраф 290 рублей. Если период рассрочки (те самые 3, 4, 6 или 12 месяцев) полностью закончился, а вы так и не вернули деньги, тогда на остаток долга начислят 10% годовых. Кстати, просрочив платеж по кредитке, вы бы платили в среднем 25–29% годовых.
9
А кто мне эти деньги выдает и с чего такая щедрость?
Карту выпускает «КИВИ Банк» (АО) (лицензия ЦБ РФ № 2241), он входит в группу QIWI (те самые платежные терминалы на каждом углу). Банк договаривается о партнерстве с торговыми сетями, а вам выделяет кредитный лимит, в рамках которого вы можете делать сколько угодно покупок.
Щедрость объясняется тем, что кредитные продукты обычно зарабатывают именно на процентах, которые платит клиент, а «Совести» платят партнеры — торговые сети. Торговым сетям выгодно, что к ним приходят клиенты со свободными деньгами и покупают больше товаров. За это они и готовы «Совести» платить. И важный нюанс — цены в магазинах по карте «Совесть» и при оплате наличными абсолютно идентичные, то есть опять же скрытых условий и подвохов нет.
10
И как оформить эту карту?
Нужно заполнить анкету на сайте и дождаться решения банка. Оно будет зависеть от вашей кредитной истории, текущей финансовой нагрузки (например, у вас уже много кредитов) и доходов. Доходы не обязательно подтверждать документами, для оформления нужен только паспорт. Если решение положительное, карту доставят и активируют, после чего можно делать покупки. Также вы можете найти агентов «Совести» в OBI, «М-Видео» или в «Связном» — там карты тоже выдают. Сегодня карту «Совесть» можно получить уже почти в 1000 городов России — от Дальнего Востока до Калининграда.
Партнерский материал. Что это такое?