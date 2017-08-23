Все говорят про рассрочку без процентов и переплат. Что это значит?

1 . Что такое рассрочка и чем это отличается от кредита?

2 . А разве рассрочка — это не беспроцентный кредит?

3 . Подождите, но магазины предлагают товары в рассрочку и говорят, что процентов нет.

4 . Ну, а в чем тогда подвох?

5 . А еще про какие-то нюансы и ограничения нужно знать?

6 . Окей, а почему вы пишете про рассрочку?

7 . Можно пример?

8 . То есть тут переплаты точно нет?

9 . А кто мне эти деньги выдает и с чего такая щедрость?