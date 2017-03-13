Власти хотят замедлить доступ к некоторым сайтам. Как так? Это можно будет обойти?
1
Что случилось?
«Ведомости» сообщили о подготовке законопроекта для борьбы с зарубежными интернет-компаниями, которые игнорируют решения российских судов. Если законопроект примут, скорость доступа к «неправильным» сайтам, которые, тем не менее, чиновники не хотят блокировать совсем, будет ограничена. По данным «Ведомостей», ограничения могут коснуться Google, Facebook и Twitter.
2
Замедлить доступ? Это технически возможно?
Да. Для этого оператору связи необходимо использовать системы глубокой фильтрации интернет-трафика (DPI). С их помощью оператор может понять, какие конкретно сайты открывает в данный момент пользователь и — при необходимости — ограничить скорость доступа. Например, мобильные операторы используют DPI для предоставления бесплатного доступа к сайтам партнеров или для блокировки торрент-трафика.
3
Как сильно ограничат скорость к «неправильным» сайтам?
Это пока неизвестно. Но если власти хотят принудить иностранные компании к сотрудничеству, то урезать должны довольно сильно. Пользователи начнут переходить к конкурентам, если зарубежные сайты станут невыносимо медленными или будут предлагать урезанный функционал (например, просмотр видео только низкого качества).
Вы можете попробовать, насколько удобно пользоваться вашими любимыми сайтами, если им ограничить скорость. Для этого воспользуйтесь специальными опциями в браузерах Google Chrome или Mozilla Firefox. Только не забудьте их выключить после проведения эксперимента!
4
Замедление сайтов будет использоваться вместо блокировок?
Мы этого не знаем. Судя по всему, от блокировок сайтов никто отказываться не будет и замедление начнет использоваться как дополнительная мера. Сейчас у властей нет эффективного рычага влияния на иностранные компании, которые отказывались исполнять решение российского суда, если не было причин для занесения сайтов в список запрещенных. По данным «Ведомостей», идея законопроекта родилась в ходе противостояния Федеральной антимонопольной службы с Google. И речь там шла не о публикации противоправного контента, а о нарушении российского закона о защите конкуренции.
5
Ограничение скорости можно как-то обойти?
Да, вы можете воспользоваться теми же способами, что и для обхода блокировок. Но в некоторых случаях скорость доступа может оказаться довольно низкой — то есть ненамного выше ограничений, которые введут власти (например, вам может попасться бесплатный VPN-сервис или узел анонимной сети Tor с низкой пропускной способностью). В таком случае вам стоит найти себе VPN с широким каналом, которого хватит даже на «тяжелые» сайты с видео.