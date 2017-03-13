Власти хотят замедлить доступ к некоторым сайтам. Как так? Это можно будет обойти?

Это пока неизвестно. Но если власти хотят принудить иностранные компании к сотрудничеству, то урезать должны довольно сильно. Пользователи начнут переходить к конкурентам, если зарубежные сайты станут невыносимо медленными или будут предлагать урезанный функционал (например, просмотр видео только низкого качества).

Вы можете попробовать, насколько удобно пользоваться вашими любимыми сайтами, если им ограничить скорость. Для этого воспользуйтесь специальными опциями в браузерах Google Chrome или Mozilla Firefox. Только не забудьте их выключить после проведения эксперимента!