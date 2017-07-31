Вижу новости, что в России стали чаще болеть корью. Это опасно? Как защититься?
1
Что случилось?
О том, что в России стали чаще болеть корью, пишет и Роспотребнадзор, и отдельные врачи. Даже по данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев зарегистрировано 127 случаев заболевания, наибольшее число случаев (на сто тысяч человек) зафиксировано в Дагестане и Московской области.
Корь — не специфически российская проблема: в 2017 году в Европе несколько тысяч человек уже заболели корью и некоторые даже умерли от нее. Основные вспышки заболевания были в Германии, Италии, Польше, Румынии, Франции, Швейцарии и на Украине.
2
Это так опасно?
В целом, да. Корь может протекать без осложнений: у человека сильно повышается температура, он очень плохо себя чувствует, не ест, кашляет, у него появляется насморк, глаза становятся красными и слезятся — это все легко можно принять за ОРВИ или грипп. Но через пару дней во рту возникают белые пятна, а потом появляется сыпь на лице, которая постепенно «опускается» вниз. И тогда становится понятно, что это корь. Без лечения она обычно проходит за 7–10 дней. Препаратов от кори не существует — есть только те, что снимают симптомы (в основном это жаропонижающие средства). Еще, конечно, нужно пить побольше жидкости, чтобы не допустить обезвоживания.
Осложнения возникают у трети заболевших. Это может быть относительно безобидная диарея (у 8% заболевших) или средний отит (обычно бывает у детей, частота — 5–10%). Пневмония возникает у 6% заболевших, и она чаще всего приводит к смерти у детей, болеющих корью. Энцефалит бывает у 1 человека из 1000. В развитых странах корь заканчивается смертью реже, чем в развивающихся: например, в США это 1–2 случая на 1000 заболевших детей.
Корь еще известна тем, что это единственная вирусная инфекция (не считая ВИЧ), которая сильно ухудшает работу иммунной системы и делает человека подверженным другим инфекциям. Из-за этого, собственно, и возникают многие осложнения, а после выздоровления у человека еще недели или даже месяцы выше риски развития разных инфекций, и протекают они тяжелее.
Чаще всего осложнения появляются у детей до 5 лет, у людей старше 20, у беременных женщин (и у них самих, и у плода — корь может привести к выкидышу, мертворождению или преждевременным родам) и у людей с ослабленной иммунной системой (действительно ослабленной — из-за СПИДа, лимфомы или чего-то столь же серьезного).
3
Корь легко передается?
Да, очень. Она распространяется воздушно-капельным путем, и очень заразна — вирус вызовет инфекцию у 90% людей, которые не имеют иммунитета к кори и общаются с заболевшим. Причем она передается за 5 дней до появления сыпи и 4 дня после.
4
Что же делать?
Во-первых, соблюдать банальныеправилаличной гигиены, которые защищают от многих инфекций, передающихся воздушно-капельным путем: не трогать лицо грязными руками, почаще их мыть и держаться подальше от кашляющих.
Во-вторых, привиться, если вы еще не привиты и у вас нет противопоказаний. Их список короткий: беременность (беременеть также нельзя в течение месяца после вакцинации), серьезный иммунодефицит и тяжелая аллергическая реакция на предыдущую прививку от кори. В России до 35 лет можно бесплатно привиться в районной поликлинике. Вакцины, которые обычно закупает государство, по отзывам врачей, имеют больше побочных эффектов (впрочем, несмертельных и терпимых), чем импортные.
5
Я не знаю, прививали меня в детстве или нет. Как быть?
Варианта два: либо сделать анализ на антитела к вирусу кори и потом, если их не окажется, привиться, либо просто привиться без анализа — хуже от этого не будет. После одной прививки иммунитет выработается у 93% людей, после второй (она делается как минимум через 4 недели) — у 97% людей. Детей по российскому календарю нужно прививать в год, а потом в 6 лет.
6
Моего ребенка еще рано прививать. Как его защитить?
Теоретически, если ему больше шести месяцев, то по инструкции его уже можно прививать, но для этого должны быть серьезные основания в виде задокументированной вспышки кори. И, в общем-то, это нельзя назвать распространенной практикой. Потом ребенка нужно будет вакцинировать по графику — эта прививка не будет считаться: до года антитела к вирусу кори будут вырабатываться не очень хорошо. К счастью, у детей в первые месяцы жизни какая-то защита есть и без того: если у мамы был иммунитет к кори, то она передала ребенку антитела, которые будут поначалу его защищать, хотя и не на сто процентов.
Если те люди, которые общаются с ребенком, не знают о том, привиты ли они, или знают, что не привиты, им стоит пройти вакцинацию.
7
А что делать тем, кто недавно общался с больным корью?
У вас есть 72 часа, чтобы привиться — так вы заболеете с меньшей вероятностью. В исключительных случаях — когда речь идет о беременной женщине без иммунитета к кори, о человеке с иммунодефицитом или ребенке до года — можно вводить иммуноглобулин.
Если вы все же заболели, симптомы появятся через 10–12 дней.