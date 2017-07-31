Вижу новости, что в России стали чаще болеть корью. Это опасно? Как защититься?

В целом, да. Корь может протекать без осложнений: у человека сильно повышается температура, он очень плохо себя чувствует, не ест, кашляет, у него появляется насморк, глаза становятся красными и слезятся — это все легко можно принять за ОРВИ или грипп. Но через пару дней во рту возникают белые пятна, а потом появляется сыпь на лице, которая постепенно «опускается» вниз. И тогда становится понятно, что это корь. Без лечения она обычно проходит за 7–10 дней. Препаратов от кори не существует — есть только те, что снимают симптомы (в основном это жаропонижающие средства). Еще, конечно, нужно пить побольше жидкости, чтобы не допустить обезвоживания.

Осложнения возникают у трети заболевших. Это может быть относительно безобидная диарея (у 8% заболевших) или средний отит (обычно бывает у детей, частота — 5–10%). Пневмония возникает у 6% заболевших, и она чаще всего приводит к смерти у детей, болеющих корью. бывает у 1 человека из 1000. В развитых странах корь заканчивается смертью реже, чем в развивающихся: например, в США это 1–2 случая на 1000 заболевших детей.

Корь еще известна тем, что это единственная вирусная инфекция (не считая ВИЧ), которая сильно ухудшает работу иммунной системы и делает человека подверженным другим инфекциям. Из-за этого, собственно, и возникают многие осложнения, а после выздоровления у человека еще недели или даже месяцы выше риски развития разных инфекций, и протекают они тяжелее.

Чаще всего осложнения появляются у детей до 5 лет, у людей старше 20, у беременных женщин (и у них самих, и у плода — корь может привести к выкидышу, мертворождению или преждевременным родам) и у людей с ослабленной иммунной системой (действительно ослабленной — из-за СПИДа, лимфомы или чего-то столь же серьезного).