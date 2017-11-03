Верховный суд предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок». Это хорошо или плохо?
1
Что случилось?
31 октября Верховный суд опубликовал свой законопроект, который предлагает ввести в Уголовный кодекс понятие «уголовный проступок». Авторы пишут, что их основная цель — гуманизация уголовного законодательства.
2
Что за уголовный проступок?
В такую категорию собираются объединить самые легкие составы УК — те, за которые по закону не могут наказать лишением свободы. Если человека привлекут по одной из таких статей и у него на тот момент не окажется непогашенной или неснятой судимости, его деяние будут считать уголовным проступком, а не уголовным преступлением. И, соответственно, не станут привлекать к полноценной уголовной ответственности. То есть у человека не будет судимости — и связанных с ней ограничений.
3
А какие ограничения накладывает судимость?
Разные. Если человек с судимостью снова окажется под судом, его накажут строже, чем человека без судимости. Судимость ограничивает выбор работы — например, не дает работать в судебных и следственных органах или учить детей. И еще служить в армии и баллотироваться на выборах. Но судимость имеет срок давности — со временем она погашается. После этого считается, что у человека нет судимости, и, соответственно, он избавляется от всех ограничений. В случае с преступлениями небольшой тяжести, которые не предусматривают лишения свободы, судимость погашается в течение года с момента исполнения наказания.
4
А какое наказание за уголовный проступок? Штраф?
Не только. Верховный суд предлагает наказывать за уголовные проступки, совершенные впервые, либо штрафом, либо обязательными (от 30 до 240 часов), либо исправительными работами (от месяца до года). Если законопроект одобрят, такие относительно легкие формы наказания судьи смогут назначать и осужденным за преступления небольшой и средней тяжести. Несовершеннолетним, осужденным за уголовный проступок, назначат одну из «принудительных мер воспитательного воздействия»: например, передадут под надзор родителей или обяжут загладить причиненный вред.
5
Какие статьи могут попасть в категорию уголовных проступков?
В УК больше 80 таких статей. Здесь мы назовем несколько примеров, а полный список можно посмотреть по ссылке. Важно понимать, что в списке примеров, как правило, речь идет о конкретных частях, а не о статье в целом.
— умышленное причинение легкого вреда здоровью (115, ч. 1)
— клевета (128.1)
— незаконное проникновение в жилище (139, ч. 1)
— отказ в предоставлении гражданину информации (140)
— воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (141, ч. 1)
— воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (144, ч. 1)
— воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (169, ч. 1)
— незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (173.2, ч. 1)
— легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (174, ч. 1)
— вандализм (214, ч. 1)
— заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (217.2, ч. 1)
— нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (228.2, ч. 1)
— склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (230.1, ч. 1)
— надругательство над телами умерших и местами их захоронения (244, ч. 1)
— жестокое обращение с животными (245, ч. 1)
— незаконная охота (258, ч. 1)
— xалатность (293, ч. 1 и 1.1)
— неуважение к суду (297)
— фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (303, ч. 1)
— заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (307, ч. 1)
6
А если у человека уже была судимость, когда его привлекли за уголовный проступок?
Тогда его будут судить так, как судили бы до поправок. И, соответственно, привлекут к уголовной ответственности. Но срок давности по таким преступлениям сократится с двух лет до года, и можно будет раньше просить об условно-досрочном освобождении.
7
Инициатива Верховного суда — хорошая или плохая?
Саму по себе идею гуманизировать российский Уголовный кодекс сложно не приветствовать. Но, как отметил в разговоре с «Медузой» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, инициатива Верховного суда выглядит довольно бессмысленной: ВС предлагает гуманизировать и без того самую «вегетарианскую» область правоприменения, оставляя без внимания те, что очень давно требуют срочных реформ.
«Почему бы Верховному суду не обратить внимание на просто адскую наркополитику? Или на положение пожизненно осужденных? Или на явно избыточное применение статьи „мошенничество“ против бизнесменов, у которых таким образом отжимают бизнес? В уголовной политике есть места, которые кровоточат и вопиют годами о внимании Верховного суда», — сказал юрист.
Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и вице-президент Центра стратегических разработок, специалист по уголовному праву Мария Шклярук сказали РБК, что новые смягчающие меры можно было бы распространить на все преступления небольшой тяжести, а не только те, что не предполагают лишения свободы.
8
Законопроект примут?
Да, весьма вероятно. Как правило, законопроекты Верховного суда одобряют. В последний раз законопроект ВС отклоняли в Госдуме в 2014 году, но 24 документа, внесенных после этого, депутаты приняли. Генеральная прокуратура и Минюст уже поддержали инициативу ВС.