Верховный суд предложил ввести в УК понятие «уголовный проступок». Это хорошо или плохо?

Саму по себе идею гуманизировать российский Уголовный кодекс сложно не приветствовать. Но, как отметил в разговоре с «Медузой» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, инициатива Верховного суда выглядит довольно бессмысленной: ВС предлагает гуманизировать и без того самую «вегетарианскую» область правоприменения, оставляя без внимания те, что очень давно требуют срочных реформ.

«Почему бы Верховному суду не обратить внимание на просто адскую наркополитику? Или на положение пожизненно осужденных? Или на явно избыточное применение статьи „мошенничество“ против бизнесменов, у которых таким образом отжимают бизнес? В уголовной политике есть места, которые кровоточат и вопиют годами о внимании Верховного суда», — сказал юрист.

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова и вице-президент Центра стратегических разработок, специалист по уголовному праву Мария Шклярук сказали РБК, что новые смягчающие меры можно было бы распространить на все преступления небольшой тяжести, а не только те, что не предполагают лишения свободы.