Потому что они уверены, что земная кора в исследуемой области больше похожа на континентальную, а не океаническую — по разным признакам. Континентальная кора всегда выше океанической, и в случае с подводным рельефом Новой Зеландии это именно так (об этом известно уже более ста лет). Кроме того, континентальная кора толще и отличается от океанической геологическим составом. И еще: континенты можно отличить по большой площади и довольно четким геологическим границам. Например, несмотря на большую территорию, остров Гренландия — не самостоятельный континент, а часть Северо-Американского. А вот Новую Зеландию и Новую Каледонию ученые никогда не рассматривали как часть близлежащего континента Австралия. Что касается площади, континент Зеландия примерно равен Индии, если, конечно, учитывать его подводную часть.

New Zealand EEZ and Extended Continental Shelf established via UNCLOS Land Information New Zealand