В СМИ пишут про новый континент — Зеландию. Это научная сенсация?
1
Что случилось?
В последние дни в СМИ появилось много громких заголовков в духе «Ученые обнаружили подводный континент» или «Новая Зеландия оказалась седьмым континентом». Все началось с того, что 16 февраля в Nature опубликовали заметку о работе новозеландских ученых, которые предлагают считать Новую Зеландию не просто двумя крупными островами, а верхушкой затопленного континента. Оригинальная статья под названием «Зеландия: скрытый континент Земли» («Zealandia: Earthʼs Hidden Continent») вышла в журнале Geological Society of America в конце прошлого года. Если вкратце, там говорится, что Новая Зеландия и Новая Каледония — это не просто два острова рядом с Австралией, а верхушка большого континента (ученые называют его Зеландией), поверхность которого на 94 процента скрыта под водой.
2
Напомните, пожалуйста, что такое континент?
Хороший вопрос. Дело в том, что никаких строгих единых критериев, по которым ученые определяют континент, не существует. Есть договоренность, что континентом считается большой непрерывный участок суши, окруженный со всех сторон водой. При этом в разных традициях принято по-разному делить сушу на континенты. В одних странах считается, что континентов семь — Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктика, Европа и Австралия. В других (в частности, именно так надо заучивать школьникам в России) — что их шесть, потому что Европу и Азию объединяют в один континент — Евразию.
3
Почему ученые считают что Новая Зеландия — континент?
Потому что они уверены, что земная кора в исследуемой области больше похожа на континентальную, а не океаническую — по разным признакам. Континентальная кора всегда выше океанической, и в случае с подводным рельефом Новой Зеландии это именно так (об этом известно уже более ста лет). Кроме того, континентальная кора толще и отличается от океанической геологическим составом. И еще: континенты можно отличить по большой площади и довольно четким геологическим границам. Например, несмотря на большую территорию, остров Гренландия — не самостоятельный континент, а часть Северо-Американского. А вот Новую Зеландию и Новую Каледонию ученые никогда не рассматривали как часть близлежащего континента Австралия. Что касается площади, континент Зеландия примерно равен Индии, если, конечно, учитывать его подводную часть.
4
Почему об этом стало известно только сейчас?
Наверное, потому, что об этом написал Nature. На самом деле в Новой Зеландии об этом говорят давно. И ту статью, о которой сейчас все пишут в СМИ, тоже готовили ученые из Новой Зеландии. Многие данные удалось получить благодаря стремлению новозеландских властей расширить границы своих морских территорий — государство финансировало исследование подводного шельфа. Его границы удалось установить недавно — во время подготовки заявки властей в ООН о расширении двухсотмильной исключительной экономической зоны Новой Зеландии.
5
Получается, это политика, а не наука?
Нет, так нельзя сказать. Дело в том, что мировое сообщество, принимая решения о разграничении территорий, во многом опирается на выводы ученых. Сами ученые пишут, что их работа поможет изменить современное представление о том, что такое континент, и лучше разобраться в том, как они формировались.
6
Что изменится, если Зеландию признают настоящим континентом?
Если не считать возможных выгод для Новой Зеландии, вряд ли тот факт, что Зеландию признают континетом, что-то сильно изменит. Nature приводит цитату австралийского геолога Питера Ковуда, который сказал, что признание Зеландии континентом немного напоминает коллекционирование марок — в том смысле что по сути ничего не меняет. Люди и сейчас по-разному считают континенты: неслучайно в русскоязычных СМИ одновременно появились новости и о «седьмом», и о «восьмом» континенте.