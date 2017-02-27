СМИ пишут, что наконец-то появилось лекарство от ВИЧ. Это правда?
1
Что случилось?
В СМИ появились новости о том, что ученые успешно испытали «новую вакцину от ВИЧ».
2
И это правда?
Не совсем. Такие заголовки вводят в заблуждение, потому что мы привыкли считать, что вакцина — это средство, которое люди принимают заранее и таким образом избегают заражения. Но в данном случае речь идет о терапевтической вакцинации — препаратах, используемых уже после того, как человек заболел.
На конференции в Австралии ученые рассказали о препаратах, благодаря которым несколько человек смогли справиться с вирусом иммунодефицита и отказаться от обычной при этом заболевании антиретровирусной терапии.
3
Можно поподробнее?
Да. В исследовании участвовали 15 человек (на самом деле больше, но некоторые выбыли из финальной выборки). Все они получили терапевтическую вакцинацию. Сначала им ввели препарат, который позволяет натренировать иммунную систему распознавать клетки, содержащие вирус, и атаковать их. Затем — другой препарат, который применяется в лечении онкологических заболеваний. Предполагалось, что он поможет «выгнать» из тканей неактивный вирус. Дело в том, что с неактивными вирусами невозможно справиться с помощью имеющихся лекарств, поэтому необходимо их активировать. В результате у десяти человек увеличилось количество вирусов в крови — и они вернулись к антиретровирусной терапии. Но у пяти человек вирус либо не обнаруживался, либо обнаруживался на незначительном уровне. В таком состоянии эти пациенты находятся уже достаточно долго — от 7 до 30 недель.
4
Получается, этих людей вылечили от ВИЧ?
Нет, так нельзя сказать. Вирус в крови по-прежнему иногда находят, просто он не достигает такого уровня, когда можно говорить о каком-то опасном процессе. Кроме того, никто не знает, как долго пациентам не будет нужна антиретровирусная терапия, — возможно, ВИЧ-инфекция вернется.
5
Но все-таки можно говорить о большом успехе в борьбе с ВИЧ?
Да. До этого были известны лишь единичные случаи, когда люди с ВИЧ долгое время обходились без лекарств и при этом в их крови не удавалось обнаружить вирус. Когда у женщины с ВИЧ, не принимавшей препараты, родилась девочка, ребенку назначили агрессивную антиретровирусную терапию. Затем родители перестали давать ей лекарства, но даже через два года врачи не обнаружили вирус в крови. Однако к четырем годам ВИЧ дал о себе знать. Трансплантация костного мозга, который во многом определяет работу иммунной системы, также помогла двум пациентам, но ненадолго: на 12 и 32 недели. Терапевтические вакцины добивались успеха лишь на несколько недель.
Единственный человек с ВИЧ, у которого действительно долгое время не обнаруживают вирус в крови, это так называемый берлинский пациент — Тимоти Рей Браун. Он перенес две трансплантации костного мозга, и, возможно, ему удалось отказаться от антиретровирусной терапии — потому, что донором выступил человек с генетической невосприимчивостью к ВИЧ. Это произошло в 2007–2008 годах, с тех пор Браун не принимает лекарства.
6
Что будет дальше?
Ученые должны понять, нет ли каких-то неожиданных последствий для здоровья «выздоровевших» от ВИЧ пациентов и в конце концов не закончится ли все возвращением болезни. Кроме того, нужно провести более масштабные исследования, которые, возможно, дадут ответ на вопрос, почему вакцина помогла только небольшой части пациентов.