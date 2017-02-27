СМИ пишут, что наконец-то появилось лекарство от ВИЧ. Это правда?

Да. До этого были известны лишь единичные случаи, когда люди с ВИЧ долгое время обходились без лекарств и при этом в их крови не удавалось обнаружить вирус. Когда у женщины с ВИЧ, не принимавшей препараты, родилась девочка, ребенку назначили агрессивную антиретровирусную терапию. Затем родители перестали давать ей лекарства, но даже через два года врачи не обнаружили вирус в крови. Однако к четырем годам ВИЧ дал о себе знать. Трансплантация костного мозга, который во многом определяет работу иммунной системы, также помогла двум пациентам, но ненадолго: на 12 и 32 недели. Терапевтические вакцины добивались успеха лишь на несколько недель.

Единственный человек с ВИЧ, у которого действительно долгое время не обнаруживают вирус в крови, это так называемый берлинский пациент — Тимоти Рей Браун. Он перенес две трансплантации костного мозга, и, возможно, ему удалось отказаться от антиретровирусной терапии — потому, что донором выступил человек с генетической невосприимчивостью к ВИЧ. Это произошло в 2007–2008 годах, с тех пор Браун не принимает лекарства.