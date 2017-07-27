Да. Это то, у чего нет денежной оценки, рыночной стоимости, например:

положительная рецензия на авторскую работу,

написание диссертации,

содействие в устройстве на работу,

продвижение по карьерной лестнице.

При этом специалисты спорят, является ли неимущественной, например, услуга по перевозке наркотиков или работа киллера. С одной стороны, эта деятельность незаконна и нет легального рынка. С другой — существует черный рынок подобных услуг. Для определения размера имущественной взятки ( а от этого зависит тяжесть преступления ) и прокуратуре, и защите придется вызывать в суд наркодилеров или преступных авторитетов, а суду — пытаться определить справедливую стоимость таких услуг.

Чаще всего в качестве примера спорной взятки приводят сексуальные услуги. Ученые и судьи обсуждали эту тему на научно-практической конференции в Верховном суде, ей посвящены отдельные научные работы.