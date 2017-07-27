Секс с начальником — это теперь «неимущественная взятка». За нее можно сесть в тюрьму?
1
Что случилось?
В Госдуму внесен законопроект, который расширяет понятие взятки и подкупа в Уголовном кодексе. Помимо денег, ценных бумаг или любого имущества взяткой сейчас могут считаться также оказание услуги имущественного характера или предоставление имущественных прав. Законопроект предлагает расширить этот список за счет услуг неимущественного характера, неимущественных прав или иных неправомерных преимуществ.
2
Неимущественная взятка???
Да. Это то, у чего нет денежной оценки, рыночной стоимости, например:
- положительная рецензия на авторскую работу,
- написание диссертации,
- содействие в устройстве на работу,
- продвижение по карьерной лестнице.
При этом специалисты спорят, является ли неимущественной, например, услуга по перевозке наркотиков или работа киллера. С одной стороны, эта деятельность незаконна и нет легального рынка. С другой — существует черный рынок подобных услуг. Для определения размера имущественной взятки (а от этого зависит тяжесть преступления) и прокуратуре, и защите придется вызывать в суд наркодилеров или преступных авторитетов, а суду — пытаться определить справедливую стоимость таких услуг.
Чаще всего в качестве примера спорной взятки приводят сексуальные услуги. Ученые и судьи обсуждали эту тему на научно-практической конференции в Верховном суде, ей посвящены отдельные научные работы.
3
А сейчас сексуальные услуги не считаются взяткой?
Это сложный вопрос. Все зависит от того, удастся ли в суде определить ее стоимость или хотя бы подтвердить ее наличие. Сексуальные услуги считаются дачей взятки, если подкупающий на свои деньги нанимает проституток. Если заинтересованное лицо самостоятельно оказывает сексуальные услуги, то взяткой или подкупом это не считается.
4
Допустим, у меня был секс с начальником. Теперь на меня можно будет завести уголовное дело?
Нет, одного этого условия недостаточно. Для уголовного дела нужно, чтобы начальник воспользовался своим положением в интересах заинтересованного лица. Причем действия его должны быть незаконными, в обход существующих правил.
5
И как будут наказывать на неимущественную взятку или подкуп?
За неимущественную взятку или подкуп будут наказывать так же, как и за обычную имущественную (то есть взятку или подкуп на сумму до 25 тысяч рублей). При этом максимальный срок за дачу и получение обычной взятки увеличится до 4 лет (по взяткам в значительном, крупном и особо крупном размере размере сроки существенно больше). Наказание за обычный подкуп остается прежним — до 2 лет лишения свободы за оказание услуг, до трех лет за получение.
6
Этот законопроект точно примут?
Это неизвестно, но шансы довольно высокие. Депутат из «Единой России» Анатолий Выборной уже второй раз за год вносит подобный законопроект. Прошлый текст получил отрицательный отзыв правительства, но автор исправил все замечания. Новый вариант уже одобрили Верховный суд и Генпрокуратура. Законопроект должен закрыть пробелы в российском УК, на которые указала Группа государств по борьбе с коррупцией, созданная Советом Европы.