Ребенок идет в школу. Как выбрать ему телефон?

1 . Что случилось?

2 . А вы уверены, что ребенку вообще нужен телефон?

3 . Какой телефон лучше покупать — старый кнопочный или смартфон?

4 . Значит, смартфон. А ребенок не будет все время пялиться в экран?

5 . Еще мне не хочется, чтобы ребенок скачивал в телефон все, что угодно. Это можно предусмотреть?

6 . А как уберечь ребенка от взрослого контента в поисковиках?

7 . А если я хочу, чтобы телефон был только для звонков и смс?

8 . Я переживаю, что ребенок потеряется. Можно как-то следить за его местонахождением с помощью телефона?

9 . Осталось выбрать, какой именно смартфон. Ребенок хочет такой же как у меня!

10 . Про цену понятно, а еще что надо учесть при выборе?