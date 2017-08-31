Ребенок идет в школу. Как выбрать ему телефон?
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1
Что случилось?
Первое сентября уже завтра. Канцтовары, учебники, ранцы и школьную форму вы наверняка уже подготовили. Но родителям первоклассников стоит задумываться еще об одной покупке — мобильном телефоне.
2
А вы уверены, что ребенку вообще нужен телефон?
Решать вам, но вообще мобильный телефон у ребенка — залог вашего спокойствия. Начало учёбы в школе — тот самый момент, когда ребенок начинает жить собственной жизнью. Препятствовать этому не стоит (если, конечно, вы хотите вырастить самостоятельную личность), но важно, чтобы ребенок имел возможность в любой момент с вами связаться.
3
Какой телефон лучше покупать — старый кнопочный или смартфон?
Некоторые считают, что детям лучше покупать телефоны старых базовых моделей, которые умеют только звонить и слать SMS. С одной стороны, в этом есть здравый смысл: они недорогие, долго держат заряд и их, как правило, сложно сломать. С другой стороны, дети больше взрослых привыкли к сенсорным экранам, а кнопочные телефоны для них, наоборот, что-то не очень понятное. Мы не можем делать выбор за вас, мы можем только показать статистику (не российскую). Она такая: в 2012 году, согласно исследованию компании Influence Central, американские школьники становились владельцами своих первых смартфонов в среднем в 12 лет, то уже к началу 2016 года этот возраст снизился до 10 лет. А в Европе — раньше: так, собственный смартфон есть у 65% британских детей 8–11 лет. Но самое главное — если вы решите купить ребенку кнопочный телефон, нам совершенно нечего вам посоветовать (они все простые и не сильно отличаются друг от друга). Поэтому в этой карточке вместе с нашим партнером BQ мы будем рассказывать про смартфоны.
4
Значит, смартфон. А ребенок не будет все время пялиться в экран?
Некоторые школы уже включили в свой устав запрет на использование мобильных телефонов в учебное время. Тем не менее, лучше не полагаться на учителей, а самостоятельно обсудить с ребенком правила пользования телефоном — объяснить, где и когда доставать телефон неуместно. Понятно, что каждый из нас боится того, что ребенок будет проводить слишком много времени «в телефоне». К сожалению, серьезных масштабных исследований на этот счет еще не проводилось. Однако семейный психолог Катерина Мурашова провела опрос детей 9–12 лет из 38 семей и пришла к довольно обнадеживающему результату: те дети, которых родители пытаются строго ограничивать, и те, которым разрешен свободный доступ к интернету и играм (при условии выполнения всех остальных обязанностей), в реальности тратят на онлайн-развлечения примерно одинаковое количество времени.
5
Еще мне не хочется, чтобы ребенок скачивал в телефон все, что угодно. Это можно предусмотреть?
Можно. Во-первых, перед тем как вручать ребенку телефон, заведите ему отдельный гугл-аккаунт с ограниченными правами (мы все объясняем на андроидах, потому что партнер этого материала делает смартфоны на базе Android). А ваш аккаунт пусть будет основным — с правами администратора. Так вы сможете контролировать доступ ребенка к приложениям. Еще стоит ограничить возможность покупки и установки приложений. Откройте Google Play, зайдите в «Настройки», выберите «Родительский контроль», включите его и задайте пин-код. После этого отфильтруйте нежелательный контент по возрасту и типу. Чтобы совсем исключить покупку приложений, просто не привязывайте свою карту к аккаунту ребенка — для этого достаточно нажать «Пропустить», когда вам предложат ввести данные карты при регистрации аккаунта.
6
А как уберечь ребенка от взрослого контента в поисковиках?
Это тоже настраивается. В Google «Безопасный поиск» включается в настройках Google-аккаунта — в пункте «Настройки поиска» — с помощью соответствующей галки. В «Яндексе» в настройках поиска есть пункт «Фильтрация страниц», там нужно выбрать опцию «Семейный поиск».
7
А если я хочу, чтобы телефон был только для звонков и смс?
Тогда вы можете установить приложения для контроля телефона. Наиболее популярные — Kaspersky Safe Kids, Screen Time, Norton Safety Minder и Net Nanny. Одни из них — это расширения для браузеров, блокирующие доступ к нежелательным сайтам, другие — целые оболочки для Android, которые контролируют все, чем занимается ребенок в телефоне: начиная от звонков и СМС, заканчивая перепиской с друзьями в соцсетях. Насколько это этично — решать вам. А также учитывайте, что продвинутый школьник вполне может справиться с блокировками — ему достаточно узнать логины и пароли от вашего аккаунта.
8
Я переживаю, что ребенок потеряется. Можно как-то следить за его местонахождением с помощью телефона?
Конечно. Установите на телефон ребенка мобильное приложение, которое будет отслеживать его местоположение в режиме реального времени по геолокации (Life360, MamaBear, Family Locator и др). Там даже можно очертить безопасную территорию — когда ребенок из нее выйдет, вы получите на свой телефон уведомление. А если вбить в программу определенные адреса (школу, дом бабушки или спортивную секцию), она будет присылать сообщения, когда ребенок добрался до этого места. На случай если с ребенком что-то случится во всех перечисленных приложениях есть тревожная кнопка, которая рассылает всем членам семьи сигнал SOS.
9
Осталось выбрать, какой именно смартфон. Ребенок хочет такой же как у меня!
Мы не знаем, какой у вас смартфон, но с большой долей вероятности он стоит не меньше двадцати тысяч рублей. Дело ваше, но вряд ли стоит покупать такой же телефон ребенку. Тем более что в магазинах полно смартфонов дешевле 10 000 рублей.
10
Про цену понятно, а еще что надо учесть при выборе?
Два самых главных параметра — высокая энергоемкость батареи (чтобы телефон не разряжался в самый неподходящий момент) и большая диагональ экрана (чтобы ребенку не пришлось напрягать зрение). При этом сам телефон не должен быть очень крупным, иначе ребенку будет неудобно его держать. Еще один важный параметр — хорошая камера. Мы не знаем ни одного школьника, который не любил бы фотографировать все вокруг и бесконечно пересматривать фотографии. Кроме того, хорошая камера пригодится для видеозвонков родственникам и друзьям.
11
Вы же не просто так мне все это рассказываете?
Не просто. Мы перечислили параметры, на которые вы можете ориентироваться при выборе смартфона для школьника. Но если вы не хотите тратить на это слишком много времени, имейте в виду, что мы знаем и конкретную модель, которая подходит по всем этим параметрам: BQ-5504 Strike Selfie Max. Он оснащен ярким 5,5 дюймовым IPS—дисплеем и двумя камерами: основной в 16 МП и фронтальной в 13 МП. Благодаря технология SuperPixel можно рассмотреть мельчайшие подробности на фотографии — изображение можно увеличить в 16 раз без искажения и потери качества. Батарея энергоемкостью в 3000 мАч гарантирует, что ребенок не останется без связи в самый неподходящий момент. А еще телефон поддерживает OTG, то есть к нему можно подключить флешку, принтер или другие устройства, и у него есть сканнер отпечатка пальца.
Партнерский материал. Что это такое?