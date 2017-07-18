После тренировки очень болят мышцы. Что делать?

Никто точно не знает, но есть несколько теорий. Согласно одной из них, боль возникает, потому что в «поврежденных» мышцах начинается воспаление. Боль — один из его симптомов: в ответ на микроповреждение мышечных волокон лейкоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет, — активно мигрируют в мышцы, чтобы «защитить» поврежденные клетки. Лейкоциты вырабатывают вещества, называемые медиаторами воспаления, и в результате развиваются болевые ощущения, как при любом другом воспалительном процессе — например, при фарингите (когда болит горло) или при порезе пальца (когда рана затягивается).

Бывает и другой вариант, когда боль возникает резко, в виде спазма — мышцу как бы «сводит». Ученые пока не нашли однозначного объяснения этому явлению. Хорошая новость в том, что они установили факторы риска: чаще всего мышцы сводит во время или после слишком интенсивных тренировок и силовых упражнений на жаре. Еще один «звоночек»: если вы перед началом тренировки чувствуете усталость. Другой причиной таких спазмов может быть нарушение равновесия электролитов в организме. Электролиты — это ионы кальция, калия и магния, которые участвуют в процессе мышечного сокращения. Их баланс нарушается из-за обезвоживания: например, когда человек тренируется на жаре, много потеет и мало пьет.