После тренировки очень болят мышцы. Что делать?
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1
Что случилось?
Вы наконец встали с дивана и сходили в тренажерный зал. Поздравляем — это победа. Вот только теперь у вас жутко болят мышцы. Руки, ноги и пресс ноют так, что ни о чем другом вы даже думать не можете.
2
Это вообще нормально?
Да, это нормально и называется отсроченной болью в мышцах (DOMS, или delayed onset muscle soreness). Считается, что она связана с восстановлением мышц, в которых во время тренировки произошли микроповреждения. Собственно, боль может появиться через день-два не только после занятий в тренажерном зале, а после любой непривычной нагрузки — например, если вы снимали коробки с полок в мебельном гипермаркете или вместе с ребенком гоняли мяч по двору.
3
Если заниматься спортом постоянно — ничего болеть не будет?
Будет, просто не так сильно. Боль возникает и у новичков, и у людей, которые всю жизнь занимаются спортом. Многие воспринимают такую боль, если она не очень выражена, как хороший признак: значит, мышцы действительно получили хорошую нагрузку. Но если нагрузка была слишком большой (например, после долгого перерыва в тренировках), то боль может мешать ходить, вставать и выполнять повседневные задачи, и тогда стоит принять меры, чтобы ее облегчить. Приятно знать, что вы хорошо потренировались, но не до такой степени, чтобы боль в бицепсе мешала держать зубную щетку.
4
А почему мышцы болят?
Никто точно не знает, но есть несколько теорий. Согласно одной из них, боль возникает, потому что в «поврежденных» мышцах начинается воспаление. Боль — один из его симптомов: в ответ на микроповреждение мышечных волокон лейкоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет, — активно мигрируют в мышцы, чтобы «защитить» поврежденные клетки. Лейкоциты вырабатывают вещества, называемые медиаторами воспаления, и в результате развиваются болевые ощущения, как при любом другом воспалительном процессе — например, при фарингите (когда болит горло) или при порезе пальца (когда рана затягивается).
Бывает и другой вариант, когда боль возникает резко, в виде спазма — мышцу как бы «сводит». Ученые пока не нашли однозначного объяснения этому явлению. Хорошая новость в том, что они установили факторы риска: чаще всего мышцы сводит во время или после слишком интенсивных тренировок и силовых упражнений на жаре. Еще один «звоночек»: если вы перед началом тренировки чувствуете усталость. Другой причиной таких спазмов может быть нарушение равновесия электролитов в организме. Электролиты — это ионы кальция, калия и магния, которые участвуют в процессе мышечного сокращения. Их баланс нарушается из-за обезвоживания: например, когда человек тренируется на жаре, много потеет и мало пьет.
5
И как же облегчить боль в мышцах?
Для этого часто используют массаж, хотя его эффективность в решении данной проблемы не доказана, а в некоторых случаях массаж и вовсе может навредить. Еще для снижения боли в мышцах рекомендуют растяжку, но многочисленные исследования указывают, что и она не помогает. Самое эффективное средство — это, как ни странно, физическая активность: после неприятных первых минут тренировки вы почувствуете, как боль становится менее выраженной или уходит совсем. Учтите, что тренировка, направленная на снижение болевых ощущений, не должна быть такой же интенсивной, как та, что их вызвала, — вполне достаточно легкой нагрузки.
6
А можно просто выпить таблетку?
Можно. Нестероидные противовоспалительные средства снимают боль в мышцах, особенно если принять их заранее, — допустим, вечером после тренировки, пока мышцы еще не начали болеть. Правда, такое лечение лучше использовать в редких случаях: например, если вы потренировались после долгого перерыва и понимаете, что завтра буквально не сможете встать с постели. Если у вас бывают спазмы мышц, то, возможно, вместе с потом вы теряете много жидкости и минералов — не забывайте про гидратацию и пейте не только воду, но и изотонические напитки.
7
Что еще за изотонические напитки?
Это жидкости, содержащие соли и сахар в такой же концентрации, как и в теле человека. Изотоники помогают поддерживать равновесие электролитов, эффективнее тренироваться и лучше восстанавливаться. Американская коллегия спортивной медицины рекомендует пить столько, чтобы после тренировки масса тела не снижалась более чем на 2%, то есть на 1,4 кг для человека весом 70 кг. При этом американские эксперты советуют употреблять изотонические напитки в первую очередь во время тренировки. А уже после того, как она закончилась, потерю минеральных веществ можно восполнить и питьем, и едой.
Изотоники бывают разными, но у них одинаковые задачи — восстанавливать потерянный объем жидкости, давать организму нужные для восстановления мышц минералы и служить источником энергии за счет углеводов. К изотоническим напиткам можно, кстати, отнести и безалкогольное пиво. Например, «Балтика 0», вместе с которым мы подготовили эти карточки.
8
Пиво после тренировки — серьезно? Звучит странно
Это звучит неожиданно, но безалкогольное пиво действительно подходит для восстановления после спорта. Согласно исследованиям, оно нормализует водно-солевой баланс примерно так же, как спортивные изотонические напитки, и обладает при этом низким гликемическим индексом. К тому же в нем содержатся витамины A, B и E, оно низкокалорийное (всего 157,5 ккал в банке) — в общем, напиток полезный в разумных количествах.
9
Хорошо, как справиться с болью в мышцах — понятно. А можно ее предотвратить?
Можно. Поскольку такая боль острее всего ощущается после долгого перерыва в тренировках или при непривычной нагрузке, ее можно предотвратить, повышая нагрузку постепенно и занимаясь регулярно. Разминка перед силовыми упражнениями тоже помогает — она нужна не только для разогрева суставов и профилактики травм. Есть данные, что кардиоразминка перед каждым подходом помогает предотвратить мышечную боль. Какой бы мучительной ни казалась интервальная тренировка, в которой кардио и силовые упражнения чередуются, скорее всего, на следующий день после нее мышцы будут болеть меньше, чем после стандартных силовых упражнений с отдыхом между ними.
Партнерский материал. Что это такое?