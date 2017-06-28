Получить израильский паспорт теперь намного проще. Что изменилось?

По израильскому «Закону о Возвращении» каждый еврей может вернуться на историческую родину и стать гражданином Израиля. Это право распространяется и на близких родственников человека — мужа или жену, детей и внуков. Есть и некоторые исключения — например, гражданство не дают людям с криминальным прошлым или тем, кто родился евреем, а потом перешел в другую религию. По закону, евреем считается тот, кто родился от матери-еврейки или принял иудаизм.

В 2015 году новыми репатриантами стали около 30 тысяч человек. 6600 из них приехали из России.