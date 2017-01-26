Конечно. Сейчас будет длинная карточка.

Кофе

С одной стороны:

Кофе связывают с бо́льшими шансами заболеть раком легкого. У тех, кто пьет кофе без кофеина, вероятность столкнуться с этим заболеванием, возможно, меньше.

С другой стороны:

С употреблением кофе связан пониженный риск развития рака ротоглотки, печени и простаты.

Мясо

С одной стороны:

По данным исследований, люди, которые ели красное или переработанное мясо, чаще умирали от рака. У тех, кто больше ел такого мяса, чаще развивался колоректальный рак.

С другой стороны:

По данным исследований, люди, которые ели белое мясо, реже умирали от рака.

Молоко

С одной стороны:

Активное употребление молока и кальция, возможно, повышает риск развития рака простаты.

С другой стороны:

У женщин, которые находились не в постменопаузе и употребляли молочные продукты с низким содержанием жира, реже возникал рак молочной железы. Рак прямой кишки случается реже у тех, кто пьет много молока и вообще ест молочные продукты (кроме сыра).

Противозачаточные таблетки

С одной стороны:

Женщины, долго принимающие противозачаточные таблетки, чаще сталкиваются с раком шейки матки. И возможно, у них немного повышен риск развития рака молочной железы.

С другой стороны:

Женщины, которые принимают противозачаточные таблетки, реже заболевают раком эндометрия и яичников.

Лишний вес и ожирение

С одной стороны:

И лишний вес, и ожирение повышают риск развития колоректального рака (рака толстой и прямой кишки), множественной миеломы, рака желудка, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почки, щитовидной железы, яичников и тела матки. При ожирении немного, но повышается риск развития рака простаты. Если у женщины в постменопаузе вес выше нормы, у нее с большей вероятностью будет рак молочной железы.

С другой стороны:

До менопаузы у женщин с избыточным весом и ожирением ниже риск заболеть раком молочной железы.