Одни пишут, что кофе и лишний вес повышают риск развития рака, а другие — что снижают. Кому верить?
1
Что случилось?
В январе 2017 года британское Агентство по пищевым стандартам рекомендовало не пережаривать картофель, потому что это повышает риск развития рака. Некоторые специалисты назвали этот совет очередной страшилкой, которая противоречит результатам исследований.
2
И кто прав?
Мы не знаем. Часто бывает так, что в СМИ пишут, что тот или иной продукт или процедура повышает риск заболеть каким-то видом рака, а через некоторое время появляются публикации об их пользе для профилактики онкологических заболеваний. Журналисты опираются на исследования ученых, которые действительно иногда приходят к противоречащим (во всяком случае, с обывательской точки зрения) выводам.
3
Можете привести какие-то примеры?
Конечно. Сейчас будет длинная карточка.
Кофе
С одной стороны:
Кофе связывают с бо́льшими шансами заболеть раком легкого. У тех, кто пьет кофе без кофеина, вероятность столкнуться с этим заболеванием, возможно, меньше.
С другой стороны:
С употреблением кофе связан пониженный риск развития рака ротоглотки, печени и простаты.
Мясо
С одной стороны:
По данным исследований, люди, которые ели красное или переработанное мясо, чаще умирали от рака. У тех, кто больше ел такого мяса, чаще развивался колоректальный рак.
С другой стороны:
По данным исследований, люди, которые ели белое мясо, реже умирали от рака.
Молоко
С одной стороны:
Активное употребление молока и кальция, возможно, повышает риск развития рака простаты.
С другой стороны:
У женщин, которые находились не в постменопаузе и употребляли молочные продукты с низким содержанием жира, реже возникал рак молочной железы. Рак прямой кишки случается реже у тех, кто пьет много молока и вообще ест молочные продукты (кроме сыра).
Противозачаточные таблетки
С одной стороны:
Женщины, долго принимающие противозачаточные таблетки, чаще сталкиваются с раком шейки матки. И возможно, у них немного повышен риск развития рака молочной железы.
С другой стороны:
Женщины, которые принимают противозачаточные таблетки, реже заболевают раком эндометрия и яичников.
Лишний вес и ожирение
С одной стороны:
И лишний вес, и ожирение повышают риск развития колоректального рака (рака толстой и прямой кишки), множественной миеломы, рака желудка, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почки, щитовидной железы, яичников и тела матки. При ожирении немного, но повышается риск развития рака простаты. Если у женщины в постменопаузе вес выше нормы, у нее с большей вероятностью будет рак молочной железы.
С другой стороны:
До менопаузы у женщин с избыточным весом и ожирением ниже риск заболеть раком молочной железы.
4
Почему ученые противоречат друг другу?
Едва ли тут можно говорить о прямых противоречиях. Просто такие темы очень сложно изучать. Высказывание британского врача и популяризатора медицины Бена Голдакра хорошо описывает ситуацию:
«В идеальном мире я бы взял тысячу детей, только что родившихся в Оксфордской больнице, разделил бы их случайным образом на две группы и сказал бы половине из них не есть ничего, кроме свежих фруктов и овощей, до конца жизни, а другой половине — не есть ничего, кроме бекона и жареных цыплят. Затем я бы посмотрел, у кого чаще развивается рак, заболевания сердца, кто быстрее умрет, у кого самые ужасные морщины, кто самый умный и т. д.»
Но такие исследования невозможны. И поэтому ученые не могут установить четкую причинно-следственную связь — они могут только говорить о корреляции. Грубо говоря, чаще всего ученые не могут утверждать, например, что устрицы защищают от сахарного диабета. Они могут сказать так: «Люди, которые ели больше устриц, реже болели сахарным диабетом». Но, возможно, причина в том, что обычно в западных странах устрицы могут себе позволить только состоятельные люди, у которых есть возможность питаться правильно и ходить в фитнес-клуб к персональному тренеру. Отсюда и меньше болезней. То есть тут речь идет именно о корреляции, а не о причине и следствии.
5
Это единственная проблема?
Нет, есть и другие. Участники исследований часто невольно врут — ведь мало кто точно помнит, сколько он съел помидоров за последние полгода или что-то в этом роде. Кроме того, исследований о влиянии того или иного продукта на здоровье очень много (на них охотно дают гранты), и среди них много некачественных работ.
6
И кому верить? Как понять, что хорошо для моего организма, а что вредно?
Если вы находитесь в зоне риска по каким-то заболеваниям, возможно, вам действительно стоит обратить внимание на рекомендации врачей по питанию, основанные на нескольких исследованиях. Но в целом лучше просто не бросаться менять свой образ жизни и рацион после каждого громкого заголовка, а придерживаться общих рекомендаций, подтвержденных хорошими исследованиями. Основой питания сделать картофель (лучше с кожурой), цельнозерновые макароны, коричневый рис, цельнозерновой хлеб, есть побольше фруктов, овощей, морепродуктов и пореже употреблять мясо.
Дарья Саркисян