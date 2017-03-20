Обучение на МВА поможет увеличить продажи моей компании. Правда?

1 . Как понять, что с продажами что-то не так?

2 . И в чем может быть проблема?

3 . Как разобраться?

4 . Как связаны МВА и продажи?

5 . Я видел много программ MBA Marketing. Чем эта лучше?

6 . У меня годы опыта. Чему меня научат на MBA?

7 . А почему я не могу сам с этим разобраться?

8 . С кем я буду учиться?

9 . А как быть с работой? Бросить на время учебы?

10 . Кажется, стоит попробовать. И как мне выбрать бизнес-школу?

11 . В России тоже есть МВА. Зачем ехать в Австрию?

12 . И сколько это стоит?

13 . Это недешево. Окупится?