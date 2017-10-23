Нужна куртка на межсезонье. Какую выбрать?
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1
Что случилось?
Осень, прохладно. Ветровка и плащ уже не спасают, а для пуховика объективно рано. Как раз для этого периода и придумана межсезонная одежда. Она легче зимней, но под нее уже необязательно надевать кучу теплых вещей, чтобы не продрогнуть. Плюс делают ее специально такой, чтобы она не промокала под дождем, не продувалась и в целом помогала пережить самую неприятную часть года.
2
Зачем покупать новую куртку, если есть старая?
Новая верхняя одежда — технологичнее. Даже если ваша куртка, купленная 15 лет назад, до сих пор выглядит как новая — за эти годы многое изменилось. Во-первых, осенние пуховики стали тонкими и почти ничего не весят: толщина слоя пуха в них разработана именно с учетом погоды межсезонья. Во-вторых, изменились сами материалы — ткань, защищающая пуховый наполнитель от намокания, теперь умеет дышать, не пропуская при этом влагу. В-третьих, прежде, чем стать пуховиком, пух на современных производствах проходит серьезный контроль качества (как бонус — вы можете быть уверены, что птиц не мучают в процессе сбора сырья). Кстати, ткани стали не просто дышащими и водонепроницаемыми — теперь они водоотталкивающие (поверьте, в ливень эта разница очень ощутима) и проходят дополнительную специальную обработку (особенно славятся японские высокотехнологические ткани). Кроме того, виды теплых подкладов стали разнообразнее. Например, там, где раньше использовали синтепон, теперь используют легкую простроченную шерсть, которая лучше удерживает тепло, но при этом пропускает воздух, очень мало весит и служит долгие годы.
3
Из какой ткани лучше брать?
Зависит от вашего образа жизни и погоды. Если вы живете в большом городе и много передвигаетесь в транспорте — общественном или личном, подойдет стеганая куртка или пальто (но обязательно с утепленной подкладкой — тем более что в современных моделях она, как правило, отстегивается). Обратите внимание на крой, он должен быть эргономичный, тогда в куртке будет удобно и сидеть в машине, и толкаться в метро. Если вы планируете проводить много времени за городом, стоит присмотреться к облегченным межсезонным пуховикам из водоотталкивающей ткани. Синтетические (читайте: практичные) материалы для верхней одежды сегодня даже по своим тактильным свойствам не уступают натуральным, не блестят дешевым блеском и в целом вышли на абсолютно новый уровень по всем параметрам. Вернемся к курткам: бывают и гибридные модели — например, кожаные пуховики, которые выглядят представительнее классических пуховиков и держат тепло намного лучше кожаных курток. А если вам близок спортивный стиль, смотрите в сторону непромокаемых межсезонных полуспортивных моделей — они, как правило, с шерстяной подкладкой.
4
На что еще стоит обратить внимание?
На детали. Качественную вещь выдают именно они. Во-первых, с изнанки куртка должна выглядеть так же хорошо, как с лицевой стороны. Швы должны быть закрытыми (обработанными сверху материей или кожей), фурнитура — из металла. Здесь снова есть нюансы: у грамотного производителя пуговицы не просто подходят по цвету к куртке, они подобраны тон-в-тон и брендированы. Обращайте внимание на полезные мелочи, которые делают верхнюю одежду удобнее и теплее: расположение карманов и застежки на них, шнурки для утяжки на капюшоне, рукавах и талии (чтобы отрегулировать размер и создать дополнительную теплоизоляцию), ветрозащитную планку вдоль молнии-застежки и трикотажные манжеты на рукавах. Съемные детали (меховой воротник, капюшон, теплая подкладка, которые можно отцепить в любой момент) будут очень кстати. Такая куртка-трансфомер прослужит всю осень, а при определенном везении с погодой — еще и часть зимы.
Кроме того, перед покупкой можно ознакомиться с модными тенденциями. Этой осенью, например, в моду вернулись кожаные куртки и объемные пуховики самых разных моделей (даже очень экстравагантных), а вот цвета дизайнеры, наоборот, приглушили — ориентируйтесь на черный, коричневый, бордовый и другие осенние оттенки.
5
Нужно покупать куртку размер в размер?
Не всегда. Всю верхнюю одежду мы носим поверх другой одежды. Учитывайте это при выборе размера — очевидно, что пальто, которое вы будете носить на классический костюм, и пальто, которое вы привыкли надевать поверх тонкого свитера, не могут быть одного размера.
6
И где такую куртку взять?
Например, у BML, с которым мы сделали эти карточки. Этот производитель следит за тем, как быстро повышается планка качества в сегменте верхней одежды, — у BML вы найдете и «карбоновые» водоотталкивающие, но «дышащие» пуховики, и кожаные пуховики, и пальто с самыми разными вариантами утепленных подкладок. За качество команда марки тоже ручается — это к вопросу о закрытых швах, ровных декоративных строчках, фурнитуре и технологиях.
7
Разве есть разница в производителях? В масс-маркете вся одежда одинаковая по качеству.
Нет. Во-первых, разные производители по-разному рассчитывают стоимость своих вещей: кто-то предпочитает сэкономить на материалах в пользу более высокой маржинальности. Во-вторых, очень многое зависит от подхода к клиенту. Например, у BML очень широкий размерный ряд. Вы — крупный человек, но немодельного роста? Или, наоборот, очень высокий и стройный? Об этих и других случаях, не вписывающихся в стандартную размерную сетку, здесь позаботились.
8
И сколько стоит хорошая куртка?
Смотря какая вам нужна. В среднем качественная межсезонная куртка без лишних наценок стоит около 20–30 тысяч рублей. Если вы хотите такую же, но из кожи (или из премиальных материалов), будьте готовы заплатить в два-три раза больше. Межсезонные пальто занимают уверенную середину между кожаной и обычной курткой или легким пуховиком. Если кажется, что это дорого, вспомните, что вы живете в тех широтах, где холодно девять месяцев в году, так что без качественной верхней одежды не обойтись. Есть и хорошая новость: читателям «Медузы» BML дарит скидку 15% на новую коллекцию верхней одежды. Промокод meduza2017 действует до 30 ноября 2017 года, назовите его при покупке в магазине BML или укажите при оформлении заказа на сайте.
Партнерский материал. Что это такое?