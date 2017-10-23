Нужна куртка на межсезонье. Какую выбрать?

На детали. Качественную вещь выдают именно они. Во-первых, с изнанки куртка должна выглядеть так же хорошо, как с лицевой стороны. Швы должны быть закрытыми (обработанными сверху материей или кожей), фурнитура — из металла. Здесь снова есть нюансы: у грамотного производителя пуговицы не просто подходят по цвету к куртке, они подобраны тон-в-тон и брендированы. Обращайте внимание на полезные мелочи, которые делают верхнюю одежду удобнее и теплее: расположение карманов и застежки на них, шнурки для утяжки на капюшоне, рукавах и талии (чтобы отрегулировать размер и создать дополнительную теплоизоляцию), ветрозащитную планку вдоль молнии-застежки и трикотажные манжеты на рукавах. Съемные детали (меховой воротник, капюшон, теплая подкладка, которые можно отцепить в любой момент) будут очень кстати. Такая куртка-трансфомер прослужит всю осень, а при определенном везении с погодой — еще и часть зимы.

Кроме того, перед покупкой можно ознакомиться с модными тенденциями. Этой осенью, например, в моду вернулись кожаные куртки и объемные пуховики самых разных моделей (даже очень экстравагантных), а вот цвета дизайнеры, наоборот, приглушили — ориентируйтесь на черный, коричневый, бордовый и другие осенние оттенки.