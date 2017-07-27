Нужен принтер для работы. Какой выбрать?

Это, разумеется, зависит от того, сколько вы печатаете. Если у вас в команде пара десятков человек, Xerox советует брать Phaser 6510 и МФУ WorkCentre 6515. Если эти люди профессионально работают с картинками, то лучше будет Xerox Phaser 7800 — у него более точное цветовоспроизведение.

Если же у вас по-настоящему много сотрудников, Xerox советует брать устройства с черно-белой печатью серии VersaLink B7000 и цветным принтерам и МФУ серии VersaLink С7000. Они более производительны, плюс к ним можно подключить мобильные устройства и облачные сервисы, вроде Google Drive и Dropbox.