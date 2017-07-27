Нужен принтер для работы. Какой выбрать?
Партнерский материал. Что это такое?
1
Что случилось?
Вам предстоит выбрать принтер. Перед этим нужно разобраться, какой тип принтера подойдет. Принтеры и МФУ (многофункциональные устройства, которые умеют печатать, сканировать и копировать) делятся на три основные категории: струйные, лазерные и светодиодные. Первые печатают вполне качественно, но медленно — выдают в среднем 10–15 страниц в минуту. Если торопиться некуда, можете обойтись и струйным принтером. Но если печатать нужно часто и помногу (как обычно бывает в офисах), то следует присмотреться к светодиодным и лазерным принтерам. Скорость работы у них значительно выше, при этом качеством жертвовать не придется. Кроме того, если у струйных принтеров качество печати зависит от бумаги (чем она дороже, тем качественнее), лазерные и светодиодные всегда выдают приемлемый результат.
2
В чем разница между светодиодным и лазерным принтером?
В источнике света, которым невидимое изображение формируется на барабане внутри принтера. В лазерных принтерах будущая строчка текста или часть изображения наносится лазером, а в светодиодных — линейкой с загорающимися в нужных местах диодами. За счет электростатики в те места барабана, на которые попал свет (или, наоборот, не попал — это зависит от модели принтера), прилипает красящий тонер. После этого с барабана изображение переносится на бумагу — либо напрямую, либо через специальный ремень.
3
Светодиодное — это что-то новое? Новые технологии обычно не супернадежные
Нет, технология появилась почти 25 лет назад. В ней сразу увидели большой потенциал, но широкого распространения она не получила из-за низкого качества печати. Проблемы были с тем, чтобы обеспечить синхронную работу диодов, и с контролем интенсивности их свечения — в итоге края печатных изображений иногда получались зубчатыми. Кроме того, светодиодная линейка могла перекоситься, что приводило к неточной цветопередаче при многоцветной печати. Но к 2009 году компания Xerox, с которой мы вместе подготовили эти карточки, выпустила первые устройства с автоматической настройкой светодиодов. Так появилась линейка принтеров HiQ LED, которая вывела технологию на новый уровень и, по сути, дала ей второе рождение.
4
С технологией понятно, а в чем практические отличия?
Светодиодные принтеры более компактны и надежны. Основа лазерного принтера — хитро устроенная система из нескольких подвижных линз и зеркал, которые заставляют лазерный луч бегать по барабану. В светодиодных устройствах движется только линзовая решетка, а светодиодная линейка статична. Чем меньше в гаджете подвижных частей — тем меньше будет поломок и тем дольше он прослужит.
5
А что с качеством печати?
Качество за последние годы выросло. Модели первого поколения светодиодных принтеров могли выдать печатную картинку с разрешением всего 600 dpi (точек на квадратный дюйм). Поэтому границы напечатанных символов и переходы полутонов получались неровными — и в целом такое качество сильно уступало лазерным аналогам. Теперь же светодиодные принтеры догнали их, а если сравнить светодиодный и лазерный принтер одной категории, то даже качественно перегнали их. Нынешние показатели печати у светодиодных устройств — 1200×2400 dpi. Это значит, что на принтере можно отлично печатать и текст, и графику, и фото.
6
Они сильно шумят?
Нет. Работают они вполне тихо. В рабочем режиме уровень шума составляет около 50 дБ — это не громче звука вентилятора в вашем офисе. В режиме ожидания уровень шума падает до 20 дБ — это не громче, чем работает винчестер в ноутбуке.
7
Сколько места это занимает?
Светодиодные принтеры миниатюрны. За счет более простой и компактной системы печати и меньшего числа элементов в ней такие аппараты меньше по размеру и весу, чем лазерные. Кроме того, они потребляют и меньше электроэнергии.
8
Получается, светодиодные принтеры во всем превосходят лазерные?
Не совсем. Для самой качественной полиграфической продукции все-таки требуется разрешение печати 2400×2400 dpi. Сейчас это достигается только при использовании лазера. Но такое качество избыточно для офиса.
9
А как понять, какое именно светодиодное устройство подходит мне?
Это, разумеется, зависит от того, сколько вы печатаете. Если у вас в команде пара десятков человек, Xerox советует брать Phaser 6510 и МФУ WorkCentre 6515. Если эти люди профессионально работают с картинками, то лучше будет Xerox Phaser 7800 — у него более точное цветовоспроизведение.
Если же у вас по-настоящему много сотрудников, Xerox советует брать устройства с черно-белой печатью серии VersaLink B7000 и цветным принтерам и МФУ серии VersaLink С7000. Они более производительны, плюс к ним можно подключить мобильные устройства и облачные сервисы, вроде Google Drive и Dropbox.
Партнерский материал. Что это такое?