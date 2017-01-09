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На улице мороз, машина не заводится. Что делать?

11 карточек
09:01, 9 января 2017
1.У меня машина не заводится! Почему так?
2.И что делать?
3.А как именно прикуривать?
4.Я боюсь незнакомых людей. Есть другие способы?
5.Прикурили, но машина все равно не заводится. Дело не в аккумуляторе. Что происходит?
6.Есть какие-то профилактические меры?
7.Если машина завелась, надо сначала прогреть мотор или можно сразу ехать?
8.Но у меня в инструкции к машине написано, что вообще не надо прогревать!
9.А если у меня дизель?
10.Если машина старая — надо долго греть?
11.Последний вопрос: а что делать, если машина даже не открывается на морозе?

1

У меня машина не заводится! Почему так?

Причин может быть множество. Чаще всего машина не заводится в мороз из-за умершего аккумулятора. Если вы слышите, что стартер лениво крутит двигатель и с каждой попыткой все хуже и хуже, — значит, аккумулятор, скорее всего, полностью разрядился или не может дать достаточно сильный пусковой ток. Это может случиться даже с новой батареей, если она долго простояла на 30-градусном морозе. В таких условиях она запросто потеряет половину номинальной емкости, а если аккумулятору года два-три или больше, проблема только усугубляется.

2

И что делать?

Есть несколько способов. Наверное, самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Если у вас зимой возникают трудности с аккумулятором, лучше, чтобы провода (их называют «крокодилами») всегда были в машине. Если вы живете не в пустыне, то, скорее всего, легко найдете человека, готового вам помочь: среди водителей есть особая солидарность, которая не позволяет отказать в подобных ситуациях. Если «крокодилов» нет, ищите более предусмотрительных водителей или купите провода в соседнем магазине автозапчастей либо на бензоколонке.

3

А как именно прикуривать?

Очень просто. «Крокодилы» — это два провода с прищепками на обоих концах, красный и черный. Надо попросить второго водителя заглушить машину. Потом взять красный провод и сначала прицепить его к «плюсу» разряженной батареи, а потом к «плюсу» аккумулятора машины-донора. Затем надо подключить черный кабель к минусовой клемме заряженной батареи, а второй край провода прицепить к какой-нибудь металлической части мотора вашей машины (только эта часть не должна находиться вблизи от его движущихся частей, стартера или генератора). Теперь попросите вашего спасителя запустить мотор его машины и затем заводите собственный автомобиль. Если после двух-трех попыток машина не завелась, проблему надо искать где-то еще. Если мотор запустился, все кабели нужно снять в обратной последовательности. Цвет провода не имеет большого значения — можно и черный подключить к «плюсу», а красный к «минусу» — главное, соблюдать полярность и не цеплять один провод к разным клеммам.

4

Я боюсь незнакомых людей. Есть другие способы?

Есть. Можно купить портативное пускозарядное устройство — это такая коробочка с «крокодилами», которая может выступить в роли чужого аккумулятора. Если у вас есть стационарное зарядное устройство, можно отнести аккумулятор домой и зарядить его. Но это займет много времени.

5

Прикурили, но машина все равно не заводится. Дело не в аккумуляторе. Что происходит?

Как мы уже говорили, причин может быть много. Если у вас дизельный автомобиль, скорее всего, топливо оказалось некачественным и замерзло. В этом случае единственный вариант — отбуксировать машину в теплый гараж и ждать.

Другие возможные причины — проблемы со свечами и катушками зажигания, фильтрами или, в особо запущенных случаях, отсутствие компрессии в цилиндрах. Кроме того, из-за некачественного топлива могут быть загрязнены форсунки. Это может вызвать проблемы с запуском как на автомобилях с дизельными моторами, так и на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Если вы плохо во всем этом разбираетесь, позвоните знакомому механику и готовьтесь к эвакуации в сервис.

6

Есть какие-то профилактические меры?

Да. Совет простой: чтобы максимально обезопасить себя от проблем с запуском мотора зимой, нужно следить за техническим состоянием автомобиля, вовремя проходить ТО, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных заправках.

7

Если машина завелась, надо сначала прогреть мотор или можно сразу ехать?

Вечный вопрос! Универсальный ответ примерно такой: старая у вас машина или новая, прогревать автомобиль все же нужно, но не очень долго. Времени, которое требуется на то, чтобы, например, смахнуть с автомобиля снег или выбрать любимый плейлист в телефоне и включить обогрев сидений и стекол, — достаточно.

Главное, первые несколько километров надо избегать резких ускорений и ударных нагрузок на трансмиссию и двигатель. По возможности все нужно делать максимально плавно, ведь даже если мотор с коробкой чуть-чуть прогрелись, то резиновым элементам подвески и амортизаторам все равно какое-то время приходится справляться с повышенными нагрузками.

8

Но у меня в инструкции к машине написано, что вообще не надо прогревать!

Да, автопроизводители поддерживают идею, что прогревать мотор не нужно, но они исходят скорее из жестких экологических норм, а не из заботы о ресурсе двигателя.

Стандарты Евро-4 и выше (в России с 1 января 2016 года действует Евро-5) жестко регламентируют уровень вредных веществ, выбрасываемых автомобилем во время холодного пуска и во время прогрева. Холодный мотор всегда работает на обогащенной топливной смеси, при сгорании которой показатели CO и CH, основных вредных составляющих выхлопных газов, крайне высоки. Тут и становится нужен каталитический нейтрализатор, но работать эффективно он начинает только при выходе на свою рабочую температуру. На это требуется очень много времени, и добиться этого, прогревая машину на холостых оборотах, почти невозможно: нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и чем он быстрее, тем выше температура. А это значит, что нужно двигаться (если, конечно, машина не имеет специальной системы принудительного электрического прогрева нейтрализатора).

К тому же не нужно забывать, что во многих европейских странах запрещено прогревать автомобиль на холостом ходу. Штраф за это предусмотрен и в России (12.28 КоАП РФ и 17.2 ПДД): за стоянку в жилых зонах с работающим двигателем дольше пяти минут он составляет три тысячи рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга) и полторы тысячи для остальных регионов.

9

А если у меня дизель?

У дизеля более высокий КПД, чем у бензиновых моторов, поэтому прогревать его на холостых бесполезно. Вывести температуру таких двигателей в рабочий режим можно только в движении. Но и здесь совет тот же: никаких резких ускорений в первое время после пуска. Облегчить запуск мотора поможет предпусковой автономный подогреватель, который прогреет двигатель и салон перед запуском самого ДВС.

10

Если машина старая — надо долго греть?

Да. Если машина с инжекторным двигателем, но старая, греть надо — но опять же совсем недолго. Двух-трех минут хватит. Если двигатель карбюраторный, на это придется потратить больше времени — 10–15 минут.

11

Последний вопрос: а что делать, если машина даже не открывается на морозе?

Чтобы разморозить замки, можно использовать специальные аэрозоли или жидкости, которые легко найти в любом магазине запчастей. Можно по старинке прогреть ключ на пламени зажигалки или, скажем, приложить к замку грелку, наполненную горячей водой.

Если примерзли резиновые уплотнители дверей, прилагать усилие или резко дергать не нужно. Лучше открывать дверь постепенно или в самом тяжелом случае попробовать попасть в салон через ту дверь, которая примерзла минимально. Чтобы такого не случалось в будущем, перед наступлением холодов уплотнители можно обработать силиконовой смазкой.

Ефим Репин, Motor.ru