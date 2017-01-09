На улице мороз, машина не заводится. Что делать?

1 . У меня машина не заводится! Почему так?

2 . И что делать?

3 . А как именно прикуривать?

4 . Я боюсь незнакомых людей. Есть другие способы?

5 . Прикурили, но машина все равно не заводится. Дело не в аккумуляторе. Что происходит?

6 . Есть какие-то профилактические меры?

7 . Если машина завелась, надо сначала прогреть мотор или можно сразу ехать?

8 . Но у меня в инструкции к машине написано, что вообще не надо прогревать!

9 . А если у меня дизель?

10 . Если машина старая — надо долго греть?