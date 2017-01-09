На улице мороз, машина не заводится. Что делать?
1
У меня машина не заводится! Почему так?
Причин может быть множество. Чаще всего машина не заводится в мороз из-за умершего аккумулятора. Если вы слышите, что стартер лениво крутит двигатель и с каждой попыткой все хуже и хуже, — значит, аккумулятор, скорее всего, полностью разрядился или не может дать достаточно сильный пусковой ток. Это может случиться даже с новой батареей, если она долго простояла на 30-градусном морозе. В таких условиях она запросто потеряет половину номинальной емкости, а если аккумулятору года два-три или больше, проблема только усугубляется.
2
И что делать?
Есть несколько способов. Наверное, самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Если у вас зимой возникают трудности с аккумулятором, лучше, чтобы провода (их называют «крокодилами») всегда были в машине. Если вы живете не в пустыне, то, скорее всего, легко найдете человека, готового вам помочь: среди водителей есть особая солидарность, которая не позволяет отказать в подобных ситуациях. Если «крокодилов» нет, ищите более предусмотрительных водителей или купите провода в соседнем магазине автозапчастей либо на бензоколонке.
3
А как именно прикуривать?
Очень просто. «Крокодилы» — это два провода с прищепками на обоих концах, красный и черный. Надо попросить второго водителя заглушить машину. Потом взять красный провод и сначала прицепить его к «плюсу» разряженной батареи, а потом к «плюсу» аккумулятора машины-донора. Затем надо подключить черный кабель к минусовой клемме заряженной батареи, а второй край провода прицепить к какой-нибудь металлической части мотора вашей машины (только эта часть не должна находиться вблизи от его движущихся частей, стартера или генератора). Теперь попросите вашего спасителя запустить мотор его машины и затем заводите собственный автомобиль. Если после двух-трех попыток машина не завелась, проблему надо искать где-то еще. Если мотор запустился, все кабели нужно снять в обратной последовательности. Цвет провода не имеет большого значения — можно и черный подключить к «плюсу», а красный к «минусу» — главное, соблюдать полярность и не цеплять один провод к разным клеммам.
4
Я боюсь незнакомых людей. Есть другие способы?
Есть. Можно купить портативное пускозарядное устройство — это такая коробочка с «крокодилами», которая может выступить в роли чужого аккумулятора. Если у вас есть стационарное зарядное устройство, можно отнести аккумулятор домой и зарядить его. Но это займет много времени.
5
Прикурили, но машина все равно не заводится. Дело не в аккумуляторе. Что происходит?
Как мы уже говорили, причин может быть много. Если у вас дизельный автомобиль, скорее всего, топливо оказалось некачественным и замерзло. В этом случае единственный вариант — отбуксировать машину в теплый гараж и ждать.
Другие возможные причины — проблемы со свечами и катушками зажигания, фильтрами или, в особо запущенных случаях, отсутствие компрессии в цилиндрах. Кроме того, из-за некачественного топлива могут быть загрязнены форсунки. Это может вызвать проблемы с запуском как на автомобилях с дизельными моторами, так и на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Если вы плохо во всем этом разбираетесь, позвоните знакомому механику и готовьтесь к эвакуации в сервис.
6
Есть какие-то профилактические меры?
Да. Совет простой: чтобы максимально обезопасить себя от проблем с запуском мотора зимой, нужно следить за техническим состоянием автомобиля, вовремя проходить ТО, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных заправках.
7
Если машина завелась, надо сначала прогреть мотор или можно сразу ехать?
Вечный вопрос! Универсальный ответ примерно такой: старая у вас машина или новая, прогревать автомобиль все же нужно, но не очень долго. Времени, которое требуется на то, чтобы, например, смахнуть с автомобиля снег или выбрать любимый плейлист в телефоне и включить обогрев сидений и стекол, — достаточно.
Главное, первые несколько километров надо избегать резких ускорений и ударных нагрузок на трансмиссию и двигатель. По возможности все нужно делать максимально плавно, ведь даже если мотор с коробкой чуть-чуть прогрелись, то резиновым элементам подвески и амортизаторам все равно какое-то время приходится справляться с повышенными нагрузками.
8
Но у меня в инструкции к машине написано, что вообще не надо прогревать!
Да, автопроизводители поддерживают идею, что прогревать мотор не нужно, но они исходят скорее из жестких экологических норм, а не из заботы о ресурсе двигателя.
Стандарты Евро-4 и выше (в России с 1 января 2016 года действует Евро-5) жестко регламентируют уровень вредных веществ, выбрасываемых автомобилем во время холодного пуска и во время прогрева. Холодный мотор всегда работает на обогащенной топливной смеси, при сгорании которой показатели CO и CH, основных вредных составляющих выхлопных газов, крайне высоки. Тут и становится нужен каталитический нейтрализатор, но работать эффективно он начинает только при выходе на свою рабочую температуру. На это требуется очень много времени, и добиться этого, прогревая машину на холостых оборотах, почти невозможно: нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и чем он быстрее, тем выше температура. А это значит, что нужно двигаться (если, конечно, машина не имеет специальной системы принудительного электрического прогрева нейтрализатора).
К тому же не нужно забывать, что во многих европейских странах запрещено прогревать автомобиль на холостом ходу. Штраф за это предусмотрен и в России (12.28 КоАП РФ и 17.2 ПДД): за стоянку в жилых зонах с работающим двигателем дольше пяти минут он составляет три тысячи рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга) и полторы тысячи для остальных регионов.
9
А если у меня дизель?
У дизеля более высокий КПД, чем у бензиновых моторов, поэтому прогревать его на холостых бесполезно. Вывести температуру таких двигателей в рабочий режим можно только в движении. Но и здесь совет тот же: никаких резких ускорений в первое время после пуска. Облегчить запуск мотора поможет предпусковой автономный подогреватель, который прогреет двигатель и салон перед запуском самого ДВС.
10
Если машина старая — надо долго греть?
Да. Если машина с инжекторным двигателем, но старая, греть надо — но опять же совсем недолго. Двух-трех минут хватит. Если двигатель карбюраторный, на это придется потратить больше времени — 10–15 минут.
11
Последний вопрос: а что делать, если машина даже не открывается на морозе?
Чтобы разморозить замки, можно использовать специальные аэрозоли или жидкости, которые легко найти в любом магазине запчастей. Можно по старинке прогреть ключ на пламени зажигалки или, скажем, приложить к замку грелку, наполненную горячей водой.
Если примерзли резиновые уплотнители дверей, прилагать усилие или резко дергать не нужно. Лучше открывать дверь постепенно или в самом тяжелом случае попробовать попасть в салон через ту дверь, которая примерзла минимально. Чтобы такого не случалось в будущем, перед наступлением холодов уплотнители можно обработать силиконовой смазкой.
Ефим Репин, Motor.ru