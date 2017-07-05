Можно ли в России возить детей в машине без автокресла?
1
Что случилось?
В России меняются правила дорожного движения — в том числе в части, которая касается перевозки детей. Новая версия ПДД вступит в силу через неделю после того, как их опубликуют на pravo.gov.ru или в «Российской газете». Пока документ официально не опубликован, но это произойдет в ближайшее время.
2
Если честно, я и прежних правил не помню
Сейчас ребенка до 12 лет на заднем сиденье можно возить с помощью «детских удерживающих средств» (автокресел). Но можно использовать и «иные средства», если они позволяют пристегнуть ребенка обычным ремнем безопасности. Если ребенок едет на переднем сиденье, то «иные средства» запрещены — нужно именно автокресло.
Автокресла нужно выбирать так, чтобы они подходили ребенку по весу и росту. Автокресла делятся на несколько весовых категорий — до 36 килограммов. Если ребенок весит больше, ему подойдет бустер или любая упругая подушка. Дети старше 12 могут пристегиваться обычными ремнями, как взрослые.
3
Что меняется?
Теперь в ПДД пропишут, что детей до семи лет и на переднем, и на заднем сиденьях можно возить только с помощью «детских удерживающих систем» (то есть автокресел). Как и прежде, важно учитывать вес и рост ребенка. А вот «иные средства» из правил убрали.
С семи до одиннадцати лет (включительно) ребенка на переднем сидении надо возить в автокресле, а на заднем можно пристегнуть его и с помощью обычных ремней безопасности.
4
Зачем это нужно?
В правительстве говорят, что по старым правилам можно было пользоваться средствами, которые не могли защитить ребенка при аварии. Например, много споров вызывали так называемые адаптеры, крепящиеся на обычные ремни безопасности. В 2016 году жителя Екатеринбурга оштрафовали за то, что он перевозил ребенка, пристегнув адаптером «ФЭСТ». В марте 2017-го Верховный суд признал, что штрафовали незаконно — формулировки закона такие, что использовать адаптер можно. В Росстандарте считают, что это средство небезопасно, и ссылаются на результаты краш-тестов. Сейчас компания, производящая эти адаптеры, судится с научно-исследовательским институтом, который тестировал устройство, в Арбитражном суде.
5
Если ребенок старше семи, можно выбрасывать автокресло?
Нет. Хочется верить, что такие решения родители принимают не из страха перед штрафами, а из соображений безопасности. Если, например, ребенок 10 лет по размерам мало уступает взрослому человеку, на заднем сиденье он может пристегнуться и обычным ремнем. Но в общем случае лучше все-таки использовать специальные сиденья.
6
Правила изменились. А что со штрафами?
Они остались прежними. Штраф за нарушение правил перевозки детей — три тысячи рублей.
Поправка. В карточки вносились изменения после публикации, потому что в первой версии было неверно истолковано понятие «детское удерживающее средство». Редакция приносит извинения за допущенную неточность.