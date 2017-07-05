Можно ли в России возить детей в машине без автокресла?

Сейчас ребенка до 12 лет на заднем сиденье можно возить с помощью «детских удерживающих средств» (автокресел). Но можно использовать и «иные средства», если они позволяют пристегнуть ребенка обычным ремнем безопасности. Если ребенок едет на переднем сиденье, то «иные средства» запрещены — нужно именно автокресло.

Автокресла нужно выбирать так, чтобы они подходили ребенку по весу и росту. Автокресла делятся на несколько весовых категорий — до 36 килограммов. Если ребенок весит больше, ему подойдет бустер или любая упругая подушка. Дети старше 12 могут пристегиваться обычными ремнями, как взрослые.