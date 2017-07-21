Мой телефон могут взломать из-за ошибки в чипе Wi-Fi. Что делать?
1
Что случилось?
Выяснилось, что из-за уязвимости в Wi-Fi-чипах хакеры могут удаленно запустить произвольный код на вашем телефоне. Если вы просто находитесь рядом с Wi-Fi-сетью злоумышленника, он сможет получить контроль сначала над беспроводным чипом телефона, а потом и над его центральным процессором. Это происходит из-за ошибки в прошивке чипов. Подробности раскроют на конференции по безопасности Black Hat USA, которая пройдет на следующей неделе.
2
А мой телефон тоже уязвим?
Возможно. Проблема касается владельцев телефонов, планшетов, плееров и прочих устройств, где установлены операционные системы iOS или Android. Злоумышленники могут атаковать гаджеты, в которых используются Wi-Fi-чипы серии BCM43xx (4354, 4358 и 4359) от компании Broadcom — крупнейшего производителя подобных микросхем. Их ставят в свои телефоны Apple, HTC, LG, Google, Samsung и другие производители.
3
И что мне делать?
Владельцам iPhone, iPad и iPod touch нужно обновиться до версии iOS 10.3.3. Apple уже исправила уязвимость.
Владельцам устройств на Android нужно дождаться обновления. Линейка Nexus их уже получила. Когда выйдут обновления для других телефонов на Android, зависит от их производителей. Google опубликовала необходимые патчи и отправила их своим партнерам. Беда в том, что многие устройства на Android совсем не получают обновлений безопасности или это происходит нерегулярно; особенно это касается дешевых моделей. Если у вас именно такое устройство и вы опасаетесь атаки, просто перестаньте пользоваться Wi-Fi на какое-то время — и следите за новостями.
Ваш телефон находится в относительной безопасности до тех пор, пока злоумышленники не научатся использовать такую уязвимость. Сейчас это умеют делать только исследователи безопасности. По данным Google, еще не было зафиксировано ни одной подобной атаки.