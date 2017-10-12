Мне срочно надо что-то кому-то передать. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . И как быть?

3 . А что тогда делать?

4 . Как я могу доверить им доставку?

5 . Отслеживать-то можно, но вдруг из посылки что-то пропадет?

6 . Мне надо перевезти что-то большое, например стиральную машину. Получится?

7 . У меня свой бизнес. Gett Delivery можно пользоваться вместо курьерской службы?

8 . Приведите пример: как это происходит?

9 . Какая от этого выгода магазину? Чем это лучше штатных курьеров?

10 . И сколько стоят эти услуги?