Мне срочно надо что-то кому-то передать. Что делать?
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1
Что случилось?
Вам нужно что-то куда-то срочно отправить по городу: например, ключи от дома — жене, забытый ноутбук — в офис. Отправиться сами вы не можете: с работы не отпроситься. Даже если отпроситесь, то на поездку туда-обратно из-за пробок уйдет минимум два часа, а общественным транспортом ехать неудобно.
2
И как быть?
Можно позвать на помощь друга или найти в интернете курьера, чтобы он съездил за вас. Но пока вы будете его искать, объясните ему суть дела, дождетесь, когда он приедет, пройдет много времени. А еще есть риск натолкнуться на мошенников или просто безответственных работников, которые потеряют или украдут вашу посылку.
3
А что тогда делать?
Эти карточки мы написали вместе с сервисом Gett Delivery, — по сути, это как такси, только для курьерских отправлений. В приложении Gett добавился новый раздел. Вы заходите в него и заказываете доставку. Курьер приезжает в течение 15 минут на место, забирает посылку и сразу везет ее по нужному адресу, доставляя ее «от двери до двери». Заказчик отправления платит за эту услугу с помощью карты, которую он привязал к приложению.
4
Как я могу доверить им доставку?
Так же, как вы доверяете водителю из сервисов по заказу такси. На вас работает система отзывов и оценок (у курьеров Gett Delivery средняя оценка от пользователей 4.89 из 5). Кроме того, курьером не может стать случайный человек — он проходит строгий отбор и подготовку. А еще все передвижения курьера с вашей посылкой можно отслеживать в приложении. И если что — всегда доступна служба поддержки, в отличие от непонятных сайтов и безымянных сервисов.
5
Отслеживать-то можно, но вдруг из посылки что-то пропадет?
Посылки упаковываются в специальные safe-пакеты. Открыть такой незаметно не получится, при этом на пакете можно оставить любую пометку, так что подменить его тоже нельзя.
6
Мне надо перевезти что-то большое, например стиральную машину. Получится?
Смотря какую. По правилам сервиса, курьеры могут перевозить посылки весом до 20 кг и размером до 180 см в трех измерениях. Но на практике курьер может согласиться перевезти посылку и больше, особенно если вы поможете ему с погрузкой-выгрузкой.
7
У меня свой бизнес. Gett Delivery можно пользоваться вместо курьерской службы?
Да. Онлайн-магазины, сервисы в интернете, логистические компании — везде, где есть доставка товара клиентам, можно использовать Gett Delivery. Для этого достаточно просто оставить заявку на сотрудничество на сайте.
8
Приведите пример: как это происходит?
Если у вас, скажем, химчистка или магазин электроники, клиент покупает товар на вашем сайте, тут же нажимает кнопку «доставка от Gett Delivery» — и в течение часа курьер привозит лекарства или телефон в любую точку города.
9
Какая от этого выгода магазину? Чем это лучше штатных курьеров?
С этим сервисом покупатели не будут получать отговорки вроде «курьеры доставляют товары только завтра с 9 до 5» или «мы вам позвоним за час» и прочего. В Москве Gett вообще доставляет в течение двух часов с момента, когда магазин подтверждает заказ. Конечно, это совсем другой опыт и удовольствие от покупки. Если в вашем магазине уже есть свои курьеры, вам не нужно беспокоиться, что в праздники они не успеют развести все заказы.
10
И сколько стоят эти услуги?
Для частных лиц цена начинается от 150 рублей и зависит от расстояния и времени в пути до адресата, — так же как в случае с такси. Стоимость каждой отдельной доставки фиксируется в приложении. Оплата снимается автоматически с карты, привязанной к аккаунту. Для бизнеса есть специальные тарифы в зависимости от количества необходимых отправлений. Расчет за услуги с компаниями происходит в конце месяца.
11
Сервис уже работает в моем городе?
Да, если вы живете в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре или в Новосибирске. Но список подключенных городов постоянно пополняется.
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Партнерский материал. Что это такое?