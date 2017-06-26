Мне нужно сделать ремонт. Как не сойти с ума?

1 . С чего начать?

2 . Звучит так себе. А можно сделать ремонт быстрее?

3 . А если я вообще не знаю, какой ремонт хочу?

4 . Если я все-таки решу нанять дизайнера — как его выбрать и сколько стоит его работа?

5 . А сколько будет стоить сам ремонт? Можно сразу учесть все расходы?

6 . Предположим, у меня есть дизайн-проект и смета. Как найти хорошего подрядчика?

7 . И что строители будут делать с моей квартирой?

8 . А что в это время буду делать я?

9 . Ох, как все сложно! Как мне морально подготовиться?

10 . Кстати, про сроки. Как сделать так, чтобы их не сорвали подрядчики?