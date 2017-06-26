Мне нужно сделать ремонт. Как не сойти с ума?
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1
С чего начать?
Определиться, какой ремонт вам нужен — косметический или капитальный: от этого зависит бюджет и сроки. Например, капитальный ремонт убитой бабушкиной двушки с перепланировкой и заменой коммуникаций займет не меньше трех месяцев (а то и сильно дольше). Все выходные вам придется проводить в строительных магазинах, а к бюджету добавить стоимость аренды: на время ремонта квартиру нужно освободить.
2
Звучит так себе. А можно сделать ремонт быстрее?
Есть два способа ускорить ремонт. Первый — обойтись косметическими работами. В таком случае вы не сможете сделать перепланировку или, например, выровнять основание пола. Второй способ — нанять профессионалов, которые справятся с любым ремонтом быстрее и лучше вас. Доверить дизайнеру создание проекта, а подрядчику — закупку материалов. Правда, смета при этом увеличится: дизайнеру нужно заплатить за чертежи, подрядчику — за дополнительные услуги.
3
А если я вообще не знаю, какой ремонт хочу?
Составьте подборку дизайнерских интерьеров. Сервисы вроде Houzz или Pinterest позволяют сохранять фото и делиться ими с членами семьи. Предупреждаем: чем больше ваших родственников задействовано в ремонте, тем тяжелее принимать даже самые мелкие решения. Подборка пригодится и в том случае, если вы решите нанять дизайнера, — будет проще составить толковое техническое задание. Впрочем, хороший дизайнер сам выяснит все нюансы вашего быта — вплоть до того, часто ли вы смотрите телевизор и готовите ли дома что-то сложнее яичницы.
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4
Если я все-таки решу нанять дизайнера — как его выбрать и сколько стоит его работа?
Чем лучше репутация у профи, тем дороже проект: цены начинаются от 1500 рублей за квадратный метр. По самым скромным расценкам, за дизайн-проект двушки площадью 60 м² придется отдать почти 100 тысяч: за эту сумму вы получите визуализацию, комплект чертежей для прораба и спецификацию — то есть список конкретных отделочных материалов и оборудования, которое понадобится в процессе. За сопровождение проекта и заказ мебели придется платить отдельно. Студент или недавний выпускник сделает проект дешевле — всего за 20–30 тысяч рублей. Правда, вы рискуете найти критический изъян в уже готовом интерьере и получить отдельный счет от прораба за переделку.
Хорошо, если в портфолио дизайнера больше фото реализованных проектов, чем 3D-визуализаций. Это значит, что он может не только предложить красивую картинку, но и воплотить ее в жизнь.
5
А сколько будет стоить сам ремонт? Можно сразу учесть все расходы?
Без непредвиденных расходов не обойтись. Стоит сразу заложить их в смету: обычно такие траты составляют порядка 10–15% от бюджета. В смете учитываются черновые и чистовые материалы из вашего дизайн-проекта, стоимость работ и — сюрприз — несколько неочевидных статей расхода. Вывоз мусора, логистика и подъем материалов на этаж, финальная уборка — об этом обычно вспоминают в последнюю очередь.
Примерное количество черновых материалов подскажет подрядчик, а вот чистовые лучше сразу купить с запасом 20–30%. Будет обидно, если для ремонта ванной не хватит пяти плиток, которые треснули при доставке, а вы не сможете найти их в продаже. А если и найдете, то бывает, что одна и та же плитка в разных партиях отличается по тону. С этим придется либо смириться, либо менять отделку целиком.
6
Предположим, у меня есть дизайн-проект и смета. Как найти хорошего подрядчика?
Самый простой путь — попросить рекомендацию у друзей, которые недавно делали ремонт. Еще можно поискать бригаду в интернете. В любом случае при выборе подрядчика лучше всего вживую посмотреть готовые ремонты, которые он сделал. Обратите внимание на качество покраски, углы и стыки, укладку плитки. А еще хороший подрядчик никогда не будет против письменного договора, ведь документ защищает и его интересы. Бригады-однодневки готовы работать дешевле, но не дают никаких гарантий: если через полгода по стенам пойдут трещины, вы вряд ли найдете виновников.
7
И что строители будут делать с моей квартирой?
Вот короткая шпаргалка по очередности работ. Первый этап — демонтаж старой отделки и замена окон. Дальше выполняют все черновые работы, в том числе все, что связано с водоснабжением: например, устанавливают радиаторы и трубы для подключения стиральной машины, а в санузле делают гидроизоляцию под плитку. Следующий шаг — электрика: провода прокладывают одновременно с возведением стен из гипсокартона. Если стены из других материалов, то их сначала возводят, а затем штробят и проводят электрику. Затем вас ждет шпаклевание, то есть выравнивание стен под покраску или наклейку обоев. После черновых работ со стенами и полом строители должны уложить плитку и установить сантехнику. Финальный этап — чистовая отделка, установка розеток, монтаж светильников и дверей.
8
А что в это время буду делать я?
Вы будете руководить и контролировать ремонт в целом. Для начала составьте вместе с подрядчиком график закупки материалов и решите, кто из вас за это отвечает. Купить все сразу — не вариант: если вы завалите материалами всю квартиру, в ней невозможно будет делать ремонт. Паркет и краску вообще нельзя хранить в холодных помещениях: они испортятся.
Важно согласовать работу всех подрядчиков, а их в вашей квартире будет много. Окна в квартире меняют в первую очередь, а межкомнатные двери — в последнюю: на замеры и монтаж обычно приезжают специалисты от фабрики. Чтобы вам не пришлось полгода жить без кухни, снимайте замеры для гарнитура сразу после черновой отделки. Уже на основе технического чертежа гарнитура нужно планировать раскладку плитки. В таком случае плиточный фартук идеально подойдет к кухне.
9
Ох, как все сложно! Как мне морально подготовиться?
Во-первых, разбейте график на этапы: демонтаж, возведение стен, черновые работы, разводка электросетей, финишные работы. После каждого этапа устраивайте прием работ и вносите оплату — так вы будете понимать, что деньги не уходят в черную дыру.
Во-вторых, не затягивайте ремонт сами — вовремя вносите оплату, закупайте материалы и всегда будьте на связи. Даже если вы работаете с самым квалифицированным прорабом, основные решения принимать вам. Иногда это приходится делать быстро: если вы два дня не берете трубку, строители не могут продолжить работу. Или — что еще хуже — уже сделали все на свой вкус.
В-третьих, не меняйте существенные детали, когда ремонт идет полным ходом. Смиритесь с тем, что где-то всегда есть паркет дешевле и плитка ярче, чем у вас, а каждое новое «идеальное» решение только затягивает сроки.
10
Кстати, про сроки. Как сделать так, чтобы их не сорвали подрядчики?
Придется либо самому начать разбираться в технологиях, либо довериться подрядчикам вслепую. В любом случае подрядчик должен объяснить все, что кажется вам непонятным. Если вы делаете ремонт впервые, ориентируйтесь хотя бы на визуальные ощущения: неровно уложенную плитку или пузыри под обоями различит даже новичок.
11
Кажется, я со всем этим не справлюсь. Может, вообще перенести ремонт на год-другой?
Без паники: мы знаем способ легко и быстро отремонтировать квартиру. Обратитесь в сервис «Сделано», он берет на себя решение всех вопросов. Что требуется от вас? Указать адрес и метраж квартиры, выбрать понравившуюся отделку и рассчитать стоимость ремонта (на сайте «Сделано» есть удобный калькулятор). Ваш новый интерьер будет готов ровно через 15 недель — без сорванных сроков, строительных ошибок и даже без вашего присутствия. А вы пока можете съездить в отпуск.
Партнерский материал. Что это такое?