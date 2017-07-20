Минкульт придумал новое определение современного искусства. Это еще зачем?
1
Что случилось?
Заместитель министра культуры России Владимир Аристархов 18 июля разослал письмо в учреждения культуры. Он попросил использовать термины «современное искусство» и «актуальное искусство» правильно, то есть «согласно нормам современного русского языка» и «в целях соответствия основам государственной культурной политики». 19 июля документ опубликовал сайт «Артгид».
Как сообщили «Медузе» сотрудники одного из учреждений, получившие письмо Аристархова, документ носит предписывающий и указующий характер: теперь мероприятия в музеях и галереях, подчиненных Минкульту, должны учитывать новые официальные определения современного и актуального искусства.
2
И какое искусство Минкульт считает современным и актуальным?
Процитируем письмо Аристархова.
Современное искусство — искусство, создаваемое нашими современниками вне зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения.
Актуальное искусство — искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания.
Чтобы разработать эти определения, Минкульт заказал экспертизу терминов двум ведомствам — Государственному институту русского языка им. Пушкина и Российскому научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия им. Лихачева. Письменная экспертиза прилагается к документу.
3
А что не так с определением современного искусства? Звучит логично
Оба определения и правда кажутся стройными, однако эти термины имеют явное отношение к государственной политике в сфере культуры, а вовсе не к теории и истории искусства. В заключении НИИ им. Лихачева, которое прилагается к документу, сказано, в частности, следующее: «С начала 2000-х годов российскому обществу было навязано однозначное понимание термина „современное искусство“ как разного рода эпатажных, провокативных художественных практик».
Этот вывод экспертов выглядит как подмена понятий. Термины «современное искусство» и «актуальное искусство» закрепились в русском языке в 1990-х годах как прямой перевод с английского — однако под ними, как правило, подразумевалась совокупность новаторских художественных практик, которые появились во второй половине XX века и развивались в XXI веке. В арт-критике 1990-х и нулевых эти слова часто использовались как синонимы — с незначительными смысловыми оттенками.
Искусствоведы считают «современным искусством» художественные объекты, которые круг специалистов (включая художников, кураторов и ученых) признал таковым. «Эпатажные и провокативные художественные практики» действительно являются неотъемлемой частью того, что принято называть современным искусством — но состоит оно не только из этих практик; более того, признавая объект современным искусством, специалисты ориентируются сразу на несколько критериев. Минкульт же заявляет, что критерий только один — это просто искусство, которое создал любой живой на сегодняшний день художник (и значит, пейзаж с березками, который продается в переходе, тоже стоит считать современным искусством).
Термин «актуальное искусство», предложенный Минкультом, тоже не совпадает с тем, как это словосочетание понимают искусствоведы и сами художники. Искусством, которое имеет «существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания» (цитата из письма Аристархова) можно назвать что угодно. Следуя этой логике, «актуальным художником» можно называть художника любой эпохи — хоть Шишкина или Серова.
По словам искусствоведа и бывшего художественного руководителя Государственного центра современного искусства Леонида Бажанова, термины, описанные в документе, означают не расширение понятия «современное искусство», а его слом и полный отказ от профессиональной терминологии.
4
Зачем вообще Минкульту придумывать термины? Что ему это даст?
Уточнение определений, вероятно, должно помочь сформулировать критерии, по которым сейчас галереи и музеи принимают в свои коллекции и на выставки искусство современных художников. По-видимому, благодаря этому документу в музеях, специализирующихся на современном искусстве и находящихся в подчинении министерству, могут появиться произведения художников, которые до этого там оказаться никак не могли.
В первую очередь, документ относится к федеральным учреждениям. Среди них Союз художников, Российская академия художеств, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковская галерея и особенно Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Московского музея современного искусства предписания, скорее всего, никак не коснутся, потому что он находится в подчинении департамента культуры Москвы.
Леонид Бажанов в разговоре с «Медузой» заявил, что документ, по его мнению, создан исключительно из политических соображений — чтобы Минкульту было проще оказывать давление на художественную политику подконтрольных учреждений.