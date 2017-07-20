Минкульт придумал новое определение современного искусства. Это еще зачем?

Оба определения и правда кажутся стройными, однако эти термины имеют явное отношение к государственной политике в сфере культуры, а вовсе не к теории и истории искусства. В заключении НИИ им. Лихачева, которое прилагается к документу, сказано, в частности, следующее: «С начала 2000-х годов российскому обществу было навязано однозначное понимание термина „современное искусство“ как разного рода эпатажных, провокативных художественных практик» .

Этот вывод экспертов выглядит как подмена понятий. Термины «современное искусство» и «актуальное искусство» закрепились в русском языке в 1990-х годах как прямой перевод с английского — однако под ними, как правило, подразумевалась совокупность новаторских художественных практик, которые появились во второй половине XX века и развивались в XXI веке. В арт-критике 1990-х и нулевых эти слова часто использовались как синонимы — с незначительными смысловыми оттенками.

Искусствоведы считают «современным искусством» художественные объекты, которые круг специалистов (включая художников, кураторов и ученых) признал таковым. «Эпатажные и провокативные художественные практики» действительно являются неотъемлемой частью того, что принято называть современным искусством — но состоит оно не только из этих практик; более того, признавая объект современным искусством, специалисты ориентируются сразу на несколько критериев. Минкульт же заявляет, что критерий только один — это просто искусство, которое создал любой живой на сегодняшний день художник (и значит, пейзаж с березками, который продается в переходе, тоже стоит считать современным искусством).

Термин «актуальное искусство», предложенный Минкультом, тоже не совпадает с тем, как это словосочетание понимают искусствоведы и сами художники. Искусством, которое имеет «существенное значение в современную эпоху, вне зависимости от времени создания» (цитата из письма Аристархова) можно назвать что угодно. Следуя этой логике, «актуальным художником» можно называть художника любой эпохи — хоть Шишкина или Серова.

По словам искусствоведа и бывшего художественного руководителя Государственного центра современного искусства Леонида Бажанова, термины, описанные в документе, означают не расширение понятия «современное искусство», а его слом и полный отказ от профессиональной терминологии.